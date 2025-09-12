Productora afirma supuesta infidelidad pasada de Maju Mantilla con actor colombiano George Slebi: “Hay pruebas”

Maju Mantilla y la polémica se reaviva: Canal 'Chimi Churri' habla de infidelidad anterior. Infobae Perú / Captura: Tiktok

En medio de la fuerte polémica que atraviesan Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tras la confirmación de infidelidad con Christian Rodríguez Portugal, un nuevo episodio salió a la luz desde el pódcast ‘Chimi Churri’, donde tanto su conductor como la productora revelaron detalles que podrían abrir una nueva línea de cuestionamientos alrededor de la relación de la exreina de belleza.

La conversación que se difundió en el canal digital sorprendió porque no solo tocaron el tema actual, sino que deslizaron la posibilidad de que en el pasado Maju también habría enfrentado otra situación comprometedora. La productora de Chimi Churri fue clara en precisar que estas versiones habrían surgido de conversaciones directas con el propio Gustavo Salcedo.

“Necesitaba limpiar su imagen, porque él me había comentado que en algún momento, o ya anteriormente, su esposa, que en ese caso es Maju, ya había tenido una relación anterior que no es la de ahora con Cristian”, afirmó en plena grabación.

Polémicas declaraciones en pódcast Chimi Churri ponen en aprietos a Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura: Tiktok

El conductor del pódcast, Christian Bayro intervino para precisar lo dicho y contextualizarlo ante su audiencia: “El señor Gustavo Salcedo te dijo que... A ver, que no estamos hablando de esto, que ha sido el escándalo, sino de lo del productor. Una anterior infidelidad de Maju”. La productora corroboró su versión con un “una anterior infidelidad”, lo que abrió un mar de dudas entre quienes seguían la transmisión.

La tensión creció cuando el conductor preguntó si contaban con pruebas de esas afirmaciones. “¿Tenemos el pantallazo de eso? (pausa de tres segundos) ¿No lo puedes mostrar todavía?”, lanzó en tono expectante. La respuesta de la productora fue contundente:

Polémicas declaraciones en pódcast Chimi Churri ponen en aprietos a Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura: Tiktok

“No, no lo puedo mostrar todavía”. Sin embargo, la insistencia del presentador llevó a una confesión más directa: “Pero tengo. Lo que pasa es que yo pensé que era un argentino y no es argentino, es colombiano”.

La revelación desató sorpresa no solo entre quienes estaban en cabina, sino también en las redes sociales, donde fragmentos de la entrevista empezaron a circular rápidamente del actor George Slebi con quien Maju trabajo para la serie “Te volveré a encontrar”.

Polémicas declaraciones en pódcast Chimi Churri ponen en aprietos a Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura: Tiktok

El conductor quiso ir más allá y preguntó: “¿Tú qué le preguntas?”. La productora no dudó en contar cómo abordó el tema con Salcedo: “Yo le pregunto si es que tenía pruebas de esta infidelidad o tenía pruebas de fotos o vídeos con este argentino, ¿no?”. La precisión sobre la nacionalidad del presunto involucrado generó aún más especulaciones.

El diálogo continuó con un repaso de la época en la que habrían ocurrido los hechos. El conductor recordó que esa etapa coincidió con el debut de Maju Mantilla como actriz en una novela transmitida por América Televisión. “Ese es el momento cuando ella estaba en la novela, una novela, me parece, en América. Que ella debuta de actriz, ¿verdad?”, dijo. La productora corroboró de inmediato: “Así es”.

Finalmente, el conductor fue directo: “¿Qué te responde Gustavo?”. La respuesta de la productora fue categórica: “Claro, que sí las tenía, pero que para el momento… sí tiene las pruebas de esa infidelidad”. La afirmación dejó abierta la incógnita de sí en algún momento esas supuestas pruebas podrían salir a la luz.

La conversación, más allá del tono coloquial, no tardó en generar controversia. Mientras algunos usuarios cuestionaron la veracidad de las declaraciones, otros señalaron que este tipo de contenidos digitales solo buscan incrementar su popularidad a costa de la vida privada de personajes públicos. Sin embargo, el hecho de que la propia productora insista en que recibió esos datos directamente de Gustavo Salcedo le da otro matiz al tema.

Polémicas declaraciones en pódcast Chimi Churri ponen en aprietos a Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura: Tiktok