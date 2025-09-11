Perú

Maju Mantilla y su productor habrían tenido romance clandestino de 2 años: “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”

El aún esposo de la conductora, Gustavo Salcedo, rompió su silencio en Magaly TV: La Firme y confirmó la relación extramatrimonial

Escándalo: Maju Mantilla habría mantenido relación secreta de 2 años con Christian Rodríguez, su productor. - Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El mundo del espectáculo peruano quedó sacudido en las últimas horas tras la revelación de una supuesta relación extramatrimonial entre Maju Mantilla y su productor de Arriba mi gente, Christian Rodríguez Portugal, información que fue confirmada y difundida en el programa Magaly TV: La Firme.

Lo que en un inicio parecía ser un simple rumor, terminó transformándose en un escándalo mediático que involucra directamente a la exreina de belleza, a su aún esposo Gustavo Salcedo y al productor con el que, según las versiones expuestas, habría sostenido un romance secreto durante dos años.

La propia Magaly Medina fue quien dio el golpe mediático la noche del miércoles 10 de septiembre, anunciando con la contundencia que la caracteriza que su equipo de investigación había obtenido material que corroboraba lo que ya se venía especulando desde hace varios meses.

Maju Mantilla y su productor de ‘Arriba mi gente’ habrían tenido romance clandestino de 2 años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“Estábamos siguiendo esta información desde hace tiempo, pero no podíamos difundir nada porque aún no estaba confirmado. Finalmente, llegó documentación y material que nos permitió corroborar lo que se decía: que Maju Mantilla habría tenido una relación clandestina con su productor de Arriba mi gente”, reveló la periodista.

Lo más impactante vino minutos después, cuando la popular ‘Urraca’ aseguró que el propio Gustavo Salcedo había reconocido la existencia de este vínculo sentimental. “Hemos llamado a Gustavo para preguntarle directamente y él nos confirmó que esta relación extramatrimonial se mantuvo por espacio de dos años”, señaló Magaly en pleno programa en vivo.

Maju Mantilla y su productor de ‘Arriba mi gente’ habrían tenido romance clandestino de 2 años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El testimonio de Gustavo Salcedo reforzó las especulaciones. Aunque en un primer momento intentó mostrarse reservado, finalmente reconoció que había situaciones que lo incomodaban y que no aprobaba el acercamiento de su esposa con el productor.

Sus declaraciones fueron directas y no dejaron lugar a dudas sobre su percepción. “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es alguien sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”, expresó el empresario, dejando entrever que la relación entre Maju y Rodríguez traspasó los límites de lo laboral.

Maju Mantilla y su productor de ‘Arriba mi gente’ habrían tenido romance clandestino de 2 años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El aún esposo de la conductora también hizo referencia a un episodio que habría marcado un antes y un después en su confianza. Ante la consulta de si había encontrado a su pareja en situaciones comprometedoras, respondió de manera contundente:

“Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”. Sus palabras encendieron aún más las alarmas y reforzaron la versión difundida en el programa de espectáculos.

Lejos de quedar ahí, Magaly Medina presentó pruebas que, según explicó, mostraban conversaciones entre Mantilla y su productor en julio de 2023, las cuales no parecían tener un tono profesional ni amical, sino de otra índole.

“Son mensajes que llaman mucho la atención, que muestran que había algo más que una simple relación de trabajo”, insistió la periodista, quien calificó este caso como uno de los más comentados de los últimos meses en la farándula nacional.

Maju Mantilla y su productor de ‘Arriba mi gente’ habrían tenido romance clandestino de 2 años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Cabe recordar que el 20 de agosto pasado, Gustavo Salcedo ya había oficializado el fin de su matrimonio con la ex Miss Mundo a través de un comunicado en Instagram. En aquella oportunidad, evitó mencionar directamente los motivos de la ruptura, aunque dejó en claro que ambos continuarían compartiendo responsabilidades como padres.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”, escribió en aquel entonces.

Maju Mantilla y su productor de ‘Arriba mi gente’ habrían tenido romance clandestino de 2 años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

