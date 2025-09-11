Maju Mantilla niega relación extramatrimonial de dos años con su productor: “Esas cosas no son ciertas”

“No hablen de esas cosas”: Maju Mantilla responde a acusaciones de infidelidad. Infobae Perú / Captura: Trivu TV

En medio de una tormenta mediática que no cesa, Maju Mantilla decidió finalmente alzar la voz para responder a los rumores que la vinculan sentimentalmente con su productor de Arriba mi gente, Christian Rodríguez Portugal.

La exreina de belleza fue interceptada por un reportero del programa Chimichurri de Trivu TV, y aunque visiblemente incómoda, no esquivó la pregunta frontal: ¿hubo o no una infidelidad? Su respuesta fue tajante: “Perdona. No hablen de esas cosas que no son ciertas”.

Las imágenes difundidas rápidamente en redes sociales y retomadas por diversos espacios televisivos, mostraron a una Maju seria, sin rastros de la sonrisa que suele acompañar sus apariciones. El periodista insistió al recordarle que “solo son rumores”, pero ella repitió con firmeza:

Maju Mantilla rompe su silencio y niega romance con su productor Christian Rodríguez. Infobae Perú / Captura: Trivu TV

“Perdona. No hablen de esas cosas”. Su negativa fue clara, aunque dejó flotando en el aire una serie de interrogantes, sobre todo porque la revelación inicial sobre una supuesta relación extramatrimonial no salió de cualquier fuente, sino de Magaly Medina en su programa Magaly TV: La Firme, reforzada además por declaraciones de su aún esposo, Gustavo Salcedo.

En el espacio de la ‘Urraca’, el propio Salcedo confirmó que no veía con buenos ojos la cercanía entre Maju y Rodríguez, a quien calificó como “una persona sin valores”, y aseguró incluso que en algún momento intentó hablar con él, pero nunca “le dio la cara”.

La periodista fue más allá y sostuvo que, según información corroborada por su equipo, la relación entre la conductora y su productor habría durado dos años, con evidencias de conversaciones que no parecían, precisamente, laborales.

Maju Mantilla rompe su silencio y niega romance con su productor Christian Rodríguez. Infobae Perú / Captura: Trivu TV

La respuesta de Maju en Trivu TV aparece entonces como un intento por contener una bola de nieve que crece con cada nueva declaración. Su “no hablen de esas cosas” podría interpretarse como una estrategia para restarle importancia a los rumores, pero también como una reacción natural de alguien que ve expuesta su vida personal en un terreno que ella considera injusto.

Mientras tanto, Christian Rodríguez Portugal sigue sin pronunciarse públicamente. El productor de 49 años, con trayectoria en América TV y Latina, mantiene su perfil bajo y no ha emitido ninguna declaración que desmienta o confirme las acusaciones. En sus redes sociales continúa mostrando facetas de su vida familiar, lo que también ha generado controversia, pues según Magaly, tendría pareja y un hijo pequeño.

El silencio del productor contrasta con la incomodidad visible de Maju, quien al enfrentar directamente la pregunta de un reportero televisivo, prefirió negar todo antes que dar explicaciones extensas. Sus palabras han generado opiniones divididas: para algunos, fue una respuesta sincera y contundente; para otros, un recurso para ganar tiempo mientras se enfría el escándalo.

Maju Mantilla rompe su silencio y niega romance con su productor Christian Rodríguez. Infobae Perú / Captura: Trivu TV

Gustavo Salcedo no quiso confirmar infidelidad tras dar comunicado

Hace unos días, Gustavo Salcedo rompió el silencio luego de la difusión de su comunicado sobre el fin de su relación con Maju Mantilla. El empresario aclaró que la decisión fue tomada en mutuo acuerdo y pidió a los medios y al público respeto hacia su expareja.

Negó categóricamente que existan motivos vinculados a la infidelidad y enfatizó que jamás hablará mal de la madre de sus hijos. Durante un breve diálogo con la prensa, reiteró que no brindará detalles sobre su vida privada, solicitó que no se inventen historias y aseguró que su rol como padre continuará siendo fundamental.

“Les pido que no creen historias donde no existen”, declaró con tono enfático a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Maju Mantilla rompe su silencio y niega romance con su productor Christian Rodríguez. Infobae Perú / Captura: Trivu TV