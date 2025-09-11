Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor señalado como presunto amante de Maju Mantilla

Christian Rodríguez, el productor de TV que estaría vinculado a Maju Mantilla en un romance extramatrimonial. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El nombre de Christian Rodríguez Portugal ha saltado al centro de la polémica en la farándula peruana luego de que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, lo señalara como la persona con la que la exreina de belleza habría mantenido una relación extramatrimonial de más de dos años.

El productor de televisión, hasta hace poco un perfil bajo dentro de la industria, se ha convertido ahora en protagonista de uno de los escándalos más mediáticos del año.

Durante la última edición de Magaly TV: La Firme, el programa presentó un reportaje en el que se reveló que Rodríguez Portugal, productor del magazine Arriba mi gente, habría mantenido una cercanía mucho más allá de lo laboral con la conductora del espacio, Maju Mantilla.

De acuerdo con la investigación periodística y lo confirmado por el propio Salcedo, esta relación clandestina habría comenzado alrededor del 2023 y se habría extendido en secreto por dos años.

¿Quién es Christian Rodríguez?

La revelación sorprendió a la audiencia, sobre todo porque Rodríguez no era un rostro conocido para el gran público, pero sí una figura con amplia trayectoria detrás de cámaras. Con 49 años, el productor ha pasado por cadenas importantes como América TV y Latina, donde se ha desempeñado en distintos formatos televisivos.

Su carrera se ha caracterizado por la discreción y por mantenerse lejos de los reflectores, sin embargo, su vida personal ahora es examinada con lupa debido a su presunta relación con Mantilla.

En redes sociales, Christian Rodríguez suele mostrarse como un hombre de familia. Aunque en su ficha de Reniec figura como soltero, en sus publicaciones aparece junto a su pareja y su pequeño hijo, dejando ver un lado íntimo que contrasta con las acusaciones que hoy lo involucran en un caso de infidelidad.

Esta dualidad ha encendido las alarmas, pues lo que parecía una vida tranquila y ordenada ahora se tiñe de controversia.

Las palabras de Gustavo Salcedo fueron contundentes al referirse al productor: “Es una persona sin valores. Yo he tratado de hablar con él en algún momento, pero no da la cara. Yo no sé cómo Latina tiene gente así en su canal. Gente sin principio y sin valores”. Para el empresario y deportista, la cercanía entre su esposa y Rodríguez nunca fue de su agrado y lo dejó claro frente a las cámaras.

Consultado directamente sobre si le incomodaba el vínculo entre ambos, respondió: “Definitivamente sí me molesta. A cualquiera le puede molestar que vinculen a su esposa con alguien. Yo no puedo garantizar nada al respecto”.

Estas declaraciones no solo lo enfrentan con el productor, sino que terminan por dejar expuesta la supuesta relación extramarital que hasta entonces era solo un rumor.

Magaly TV La Firme se comunicó con Christian Rodríguez

Por su parte, Magaly Medina añadió más peso a la historia asegurando que el propio Salcedo le confirmó a su equipo periodístico la existencia de esta relación: “Nosotros lo llamamos y él nos confirmó que toda la información que manejamos era totalmente cierta, difícil de creer porque todos tenemos una imagen de Maju muy dulce”. Según la periodista, se trataría de un vínculo que se mantuvo en secreto mientras Mantilla continuaba presentando el programa matutino junto a Rodríguez.

El perfil del productor, que hasta hace poco pasaba desapercibido, ahora es motivo de debate. Su cercanía con Maju en el set de Arriba mi gente, su rol clave en el programa y la confianza profesional que existía entre ambos se interpretan hoy bajo una nueva luz. Para muchos, Rodríguez ha dejado de ser el hombre que trabajaba detrás de cámaras para convertirse en el tercero en discordia dentro de uno de los matrimonios más comentados de la televisión peruana.

Mientras tanto, Maju Mantilla no ha ofrecido declaraciones públicas respecto a la investigación presentada por Magaly Medina. Tampoco lo ha hecho Rodríguez, quien mantiene el silencio en medio de la polémica, aunque su nombre ya circula ampliamente en los titulares y en las conversaciones de los televidentes.

