Perú

Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor señalado como presunto amante de Maju Mantilla

El nombre del productor de Arriba mi gente salió a la luz tras las declaraciones de Gustavo Salcedo en Magaly TV: La Firme. Magaly Medina reveló que el esposo de Maju confirmó la relación secreta que habría durado dos años

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Christian Rodríguez, el productor de TV que estaría vinculado a Maju Mantilla en un romance extramatrimonial. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El nombre de Christian Rodríguez Portugal ha saltado al centro de la polémica en la farándula peruana luego de que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, lo señalara como la persona con la que la exreina de belleza habría mantenido una relación extramatrimonial de más de dos años.

El productor de televisión, hasta hace poco un perfil bajo dentro de la industria, se ha convertido ahora en protagonista de uno de los escándalos más mediáticos del año.

El perfil de Christian Rodríguez,
El perfil de Christian Rodríguez, el productor de televisión que habría tenido un romance clandestino con Maju Mantilla durante dos años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Durante la última edición de Magaly TV: La Firme, el programa presentó un reportaje en el que se reveló que Rodríguez Portugal, productor del magazine Arriba mi gente, habría mantenido una cercanía mucho más allá de lo laboral con la conductora del espacio, Maju Mantilla.

De acuerdo con la investigación periodística y lo confirmado por el propio Salcedo, esta relación clandestina habría comenzado alrededor del 2023 y se habría extendido en secreto por dos años.

El perfil de Christian Rodríguez,
El perfil de Christian Rodríguez, el productor de televisión que habría tenido un romance clandestino con Maju Mantilla durante dos años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

¿Quién es Christian Rodríguez?

La revelación sorprendió a la audiencia, sobre todo porque Rodríguez no era un rostro conocido para el gran público, pero sí una figura con amplia trayectoria detrás de cámaras. Con 49 años, el productor ha pasado por cadenas importantes como América TV y Latina, donde se ha desempeñado en distintos formatos televisivos.

Su carrera se ha caracterizado por la discreción y por mantenerse lejos de los reflectores, sin embargo, su vida personal ahora es examinada con lupa debido a su presunta relación con Mantilla.

En redes sociales, Christian Rodríguez suele mostrarse como un hombre de familia. Aunque en su ficha de Reniec figura como soltero, en sus publicaciones aparece junto a su pareja y su pequeño hijo, dejando ver un lado íntimo que contrasta con las acusaciones que hoy lo involucran en un caso de infidelidad.

El perfil de Christian Rodríguez,
El perfil de Christian Rodríguez, el productor de televisión que habría tenido un romance clandestino con Maju Mantilla durante dos años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Esta dualidad ha encendido las alarmas, pues lo que parecía una vida tranquila y ordenada ahora se tiñe de controversia.

Las palabras de Gustavo Salcedo fueron contundentes al referirse al productor: “Es una persona sin valores. Yo he tratado de hablar con él en algún momento, pero no da la cara. Yo no sé cómo Latina tiene gente así en su canal. Gente sin principio y sin valores”. Para el empresario y deportista, la cercanía entre su esposa y Rodríguez nunca fue de su agrado y lo dejó claro frente a las cámaras.

El perfil de Christian Rodríguez,
El perfil de Christian Rodríguez, el productor de televisión que habría tenido un romance clandestino con Maju Mantilla durante dos años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Consultado directamente sobre si le incomodaba el vínculo entre ambos, respondió: “Definitivamente sí me molesta. A cualquiera le puede molestar que vinculen a su esposa con alguien. Yo no puedo garantizar nada al respecto”.

Estas declaraciones no solo lo enfrentan con el productor, sino que terminan por dejar expuesta la supuesta relación extramarital que hasta entonces era solo un rumor.

El perfil de Christian Rodríguez,
El perfil de Christian Rodríguez, el productor de televisión que habría tenido un romance clandestino con Maju Mantilla durante dos años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Magaly TV La Firme se comunicó con Christian Rodríguez

Por su parte, Magaly Medina añadió más peso a la historia asegurando que el propio Salcedo le confirmó a su equipo periodístico la existencia de esta relación: “Nosotros lo llamamos y él nos confirmó que toda la información que manejamos era totalmente cierta, difícil de creer porque todos tenemos una imagen de Maju muy dulce”. Según la periodista, se trataría de un vínculo que se mantuvo en secreto mientras Mantilla continuaba presentando el programa matutino junto a Rodríguez.

El perfil del productor, que hasta hace poco pasaba desapercibido, ahora es motivo de debate. Su cercanía con Maju en el set de Arriba mi gente, su rol clave en el programa y la confianza profesional que existía entre ambos se interpretan hoy bajo una nueva luz. Para muchos, Rodríguez ha dejado de ser el hombre que trabajaba detrás de cámaras para convertirse en el tercero en discordia dentro de uno de los matrimonios más comentados de la televisión peruana.

Mientras tanto, Maju Mantilla no ha ofrecido declaraciones públicas respecto a la investigación presentada por Magaly Medina. Tampoco lo ha hecho Rodríguez, quien mantiene el silencio en medio de la polémica, aunque su nombre ya circula ampliamente en los titulares y en las conversaciones de los televidentes.

El perfil de Christian Rodríguez,
El perfil de Christian Rodríguez, el productor de televisión que habría tenido un romance clandestino con Maju Mantilla durante dos años. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Temas Relacionados

Maju MantillaChristian Rodríguez PortugalGustavo SalcedoMagaly TV La FirmeMagaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Nintendo denunció a peruano que vendía ropa de Pokémon: fue multado con casi S/ 300 mil

Indecopi resolvió que el ciudadano del Perú vulneró los derechos de autor vinculados a la copia, difusión y comercialización de creaciones artísticas, motivo por el cual recibió una multa de 55 UIT

Nintendo denunció a peruano que

La Tinka del 10 de septiembre: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 43 millones? Los números y los ganadores del ‘Sí o sí’

Como cada domingo y miércoles, se dan a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los afortunados del sorteo 1228

La Tinka del 10 de

El dólar sigue rompiendo récords por su precio en Perú: ha caído a su valor más bajo en cinco años

La moneda estadounidense finalizó la jornada en S/ 3,4980, alcanzando su nivel más bajo desde el 21 de julio de 2020, cuando la cotización fue de S/ 3,4960

El dólar sigue rompiendo récords

Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla le fue infiel con su productor: “Es una persona sin valores”

El empresario reconoció a las cámaras de Magaly TV La Firme que encontró a su esposa en una situación comprometedora y que el vínculo con su productor no era laboral

Gustavo Salcedo confirma que Maju

Maju Mantilla y su productor habrían tenido romance clandestino de 2 años: “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”

El aún esposo de la conductora, Gustavo Salcedo, rompió su silencio en Magaly TV: La Firme y confirmó la relación extramatrimonial

Maju Mantilla y su productor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú inaugura colegios con modelo

Perú inaugura colegios con modelo finlandés mientras presidenta Dina Boluarte afronta rechazo ciudadano

Congreso aprueba reforma contra el sicariato: eleva penas de cárcel a 30 años y hasta cadena perpetua en casos agravados

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que me sigan diciendo lo que quieran, me baño en manteca, me llega”

Eduardo Arana cuestiona que la Corte IDH haya pedido a jueces abstenerse de aplicar Ley de amnistía: “Es inaceptable”

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo confirma que Maju

Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla le fue infiel con su productor: “Es una persona sin valores”

Maju Mantilla y su productor habrían tenido romance clandestino de 2 años: “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”

Pamela Franco rompe el silencio sobre su distanciamiento con Vanessa Pumarica y niega que sea por Christian Cueva

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares al mes y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

Pamela López expone fuerte discusión con Christian Cueva por dejar a sus hijos por Pamela Franco: “No les compró lo que le pidieron”

DEPORTES

¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima

¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima para dirigir a la selección peruana? Franco Navarro lanzó firme revelación sobre el futuro de ‘Pipo’

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: Bolivia al repechaje y Perú fuera del Mundial

Canal exclusivo para ver Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: se miden por un lugar en los ‘qualifiers’

Cuándo juega Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: serie tendrá lugar en Lima y definirá boleto a los ‘qualifiers’

Así fue el debut de Piero Cari en la selección peruana: entró en la derrota ante Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026