Israel Dreyfus critica a Nidia Bermejo por actitud con perrito y se enfrenta a Lucía Oxenford por defenderla. Podcast Por no decirlo

La controversia generada por Nidia Bermejo, actriz de Al Fondo Hay Sitio, tras apartar con el pie a un perro callejero, sigue alimentando debates y reacciones en redes sociales. Israel Dreyfus no se mantuvo ajeno a esta situación y criticó públicamente la actitud de Bermejo.

Durante la última emisión del podcast “Por no decirlo”, la conversación giró en torno al comportamiento de Nidia Bermejo y a la respuesta de otros colegas del entorno artístico. En el diálogo, Israel Dreyfus acusó a algunos actores de un doble discurso al juzgar episodios similares, dependiendo de quién sea el protagonista.

“No voy a dramatizar esta escena, pero si fuese un chico reality el que estuviese haciendo eso, estarían ya haciendo fila india los actores que están ahí a su costado, haciendo una campaña contra el maltrato, pero ahorita están (señal de silencio)”, lanzó Dreyfus al inicio del bloque, dirigiéndose tanto a su audiencia como a sus compañeros de mesa.

Israel Dreyfus critica a Nidia Bermejo por actitud con perrito callejero.

La postura de Dreyfus trajo consigo tensiones inmediatas con Lucía Oxenford, participante del espacio y actriz, quien intervino para relativizar la gravedad de la situación. “No veo algo violento, pero yo no lo sacaría así”, manifestó Oxenford, sugieriendo que, en su opinión, el gesto de la actriz no fue intencionadamente agresivo, aunque reconoció que habría optado por otro método para desplazar al animal. “Tampoco defiendas a tus amigos actores”, le respondió el exchico reality.

Esta apreciación generó un cruce de opiniones con el propio Dreyfus, quien sostuvo que la reacción mediática habría sido completamente distinta si el responsable hubiera pertenecido a otro círculo.

Arremete contra los actores de Al Fondo Hay Sitio

Israel Dreyfus no se quedó callado y se refirió al rol de los llamados “actores culisensibles”, refiriéndose a lo que él interpreta como un círculo cerrado y protector entre actores que, según expresó en el podcast, defienden a sus colegas y omiten críticas cuando se trata de los propios. “Si es que no fuese una actriz la que está haciendo eso, esa argolla de actores culisensibles no estarían haciendo una campaña ahorita”, preguntó Dreyfus mientras dialogaba con el resto de los conductores. Este argumento fue retomado de forma reiterada a lo largo del episodio.

En paralelo, Lucía Oxenford buscó matizar la conversación. “No, te estoy diciendo que sí, no me gusta que lo esté con el pie, lo haría con la mano, pero…”, expresó, indicando que no ve violento el gesto cometido por Bermejo. Ante la insistencia de Dreyfus y otras voces que pedían neutralidad, Oxenford defendió la legitimidad de su punto de vista.

“Es mi comentario”, remarcó en vivo, dejando claro que su postura no buscaba justificar ni condenar el accionar de su colega, sino señalar una diferencia de criterio sobre lo ocurrido. “Para mí que tú estás defendiendo a tus compañeros actores, si no, estarías alteradísima”, “estás cristalita”, “un poco de empatía”, fueron las frases que le lanzó Israel a la actriz.

Nidia Bermejo es cuestionaba por actitud con perro callejero.

“Te apuesto lo que quieras, todos los actores que ves ahí estarían haciendo ahorita una campaña contra el maltrato animal”, reiteró Dreyfus, convencido de que la respuesta colectiva se relaciona directamente con la afinidad dentro del círculo actoral. Ante ello, Lucía Oxenford optó por no dar mayores comentarios.

Hasta el momento, Nidia Bermejo no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales no han dudado en reaccionar ante la actitud de la actriz. Muchos cuestionan su comportamiento, mientras que otros, al igual que Oxenford, no lo ven como un hecho violento.

Nidia Bermejo es criticada por apartar a perrito con su pie.