Israel Dreyfus revela el verdadero ‘amor’ de Rosángela Espinoza: “Su crush siempre fue Patricio Parodi”

“Su crush siempre fue Patricio”:
“Su crush siempre fue Patricio”: Israel Dreyfus habla sobre Rosángela Espinoza en TV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La última aparición de Israel Dreyfus en el programa América Hoy ha dado mucho de qué hablar luego de que el chico reality soltara una inesperada confesión sobre su amiga y colega Rosángela Espinoza.

Con un tono entre cómplice y ligero, el modelo comentó que para él el verdadero crush de Rosángela siempre ha sido Patricio Parodi, lo que rápidamente generó reacciones en redes sociales y en el público que sigue de cerca los romances dentro de la televisión.

“Yo siento que el crush de Rosángela siempre ha sido Patricio”, soltó con naturalidad el exintegrante de Esto es Guerra, dejando entrever que podría haber una atracción no tan oculta entre ambos.

Lejos de quedarse ahí, Israel fue más detallado en su apreciación y señaló que, a su parecer, Rosángela es del tipo de mujer que le gusta a Parodi, resaltando su belleza y talento. Sin embargo, también advirtió que la gran barrera entre ellos sería la fuerte personalidad de la llamada ‘chica selfie’.

“Yo diría que es del tipo de mujer que le gusta a Patricio porque es muy guapa y talentosa, pero creo que la barrera es la personalidad que tiene, es complicada”, comentó, generando que el set del programa se llene de risas y especulaciones sobre si entre ambos podría nacer algo más que una amistad.

Rosángela Espinoza es captada con nuevo galán

Mientras tanto, la propia Rosángela Espinoza ha sido captada recientemente en situaciones que despiertan aún más curiosidad sobre su vida sentimental. Y es que, aunque muchos fans no dejan de vincularla con Patricio Parodi, hace poco, las cámaras de Magaly TV, La Firme mostraron que la modelo no estuvo sola durante la celebración de su cumpleaños.

Según se vio en las imágenes, un joven apareció para recogerla y acompañarla primero a cenar y luego a la esperada fiesta que reunió a varios de sus amigos y conocidos.

En la reunión, no faltó la presencia de Patricio Parodi, quien se dejó ver por unos minutos y luego se retiró junto a su grupo de amigos. Este detalle no pasó desapercibido, ya que mientras el popular “Pato” se iba temprano, Rosángela permanecía disfrutando de la noche junto a aquel muchacho que la acompañó desde el inicio.

En el programa de espectáculos, incluso se la observó bailando con él, lo que dejó abierta la posibilidad de que la modelo estaría dando una oportunidad a una nueva ilusión amorosa que nada tendría que ver con su compañero de reality.

Al día siguiente de la fiesta, la propia Rosángela Espinoza compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje por su cumpleaños. La influencer agradeció por un nuevo año de vida, dedicando palabras de gratitud a quienes estuvieron presentes y la acompañaron en esa fecha especial. Sin embargo, entre esas líneas de agradecimiento también hubo espacio para lo que muchos interpretaron como un guiño romántico.

“Y a tu lado”, escribió Rosángela al final de su publicación, acompañando la frase con un corazón. A ese mensaje se sumó otra expresión que llamó mucho la atención de sus seguidores: “amo que me engrían”, esta vez adornado con la bandera de Chile, lo que abrió todavía más preguntas sobre quién sería la persona especial que estaría robándose su atención.

