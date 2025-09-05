Perú

Nidia Bermejo, actriz de Al Fondo Hay Sitio, es duramente criticada por empujar a un perro callejero en plena grabación

Un video difundido en redes sociales muestra a la intérprete de la popular telenovela apartando con el pie a un perro callejero durante una escena, generando una ola de reacciones a favor y en contra

Ana Morocho

Ana Morocho

Nidia Bermejo es criticada por apartar a perrito con su pie.

La actriz de Al Fondo Hay SitioNidia Bermejo, se ha convertido en centro de un intenso debate público tras la difusión de un video que muestra cómo aparta con el pie a un perro callejero durante una grabación. El episodio desató malestar y fuertes cuestionamientos en redes sociales, colocando a la figura de la exitosa telenovela peruana bajo el escrutinio de la opinión pública.

Nidia Bermejo fue grabada mientras rodaba una escena en exteriores para la novela de América TV. En las imágenes difundidas, se aprecia el preciso momento en que la actriz, en su papel de Olinda Zapallal, aleja con el pie a un pequeño can que ingresó de forma espontánea al espacio de filmación. El material audiovisual rápidamente superó las miles de visualizaciones en plataformas digitales.

La reacción colectiva se manifestaron a través de comentarios que expresan decepción y enojo por la actitud mostrada hacia el animal, que no realizó ninguna acción agresiva ni representó un riesgo para las personas en el set. “¿No era mejor rodearlo?”, “Los animales merecen respeto como cualquier ser vivo”, “¿Por qué empujarlo con el pie? Era un animalito inofensivo”, “Estos artistas se creen divos y pierden el piso”, y “No debió actuar así”, son solo algunos de los mensajes expresados en diferentes plataformas digitales.

Nidia Bermejo es cuestionaba por
Nidia Bermejo es cuestionaba por actitud con perro callejero.

Otros indicaron que no consideran criticable la actitud de la actriz o que haya cometido un acto violento contra el perro, sin embargo, señalaron que era mejor haberlo apartado con sus manos, no con el pie.

El incidente tuvo lugar durante el rodaje de una de las escenas más recientes de Al Fondo Hay Sitio, una de las principales producciones de América TV. El perro, que se encontraba entre el equipo de producción y el elenco, fue empujado suavemente por Nidia Bermejo utilizando el pie para sacarlo del marco. A pesar de que el gesto no implicó violencia física grave, la acción fue interpretada por una parte del público como una falta de sensibilidad y de respeto hacia los animales en situación de calle.

Recuerdan incidente con Paul Vega

La repercusión se intensificó por el contexto mediático de la novela, que en semanas previas había sido objeto de críticas luego de que otro actor, Paul Vega, resultara blanco de señalamientos al conocerse una imagen en la que evitó interactuar con una niña fanática del programa. Para varios usuarios, estos episodios reflejan actitudes distantes de algunos integrantes del elenco fuera de la pantalla.

Paul Vega dice que cometió
Paul Vega dice que cometió una torpeza tras rechazar a fan. América TV

Pese a que Vega salió al frente a expresar sus disculpas, los usuarios no evitaron recordar este momento. “Hubo una situación que mucha gente ha comentado, muy incómoda. Quisiera explicar un poco... pedir disculpas a esa persona que se sintió incómoda, a la que hice pasar un mal rato”, señaló el actor en su momento. “A veces las grabaciones son muy apuradas y yo en el apuro cometí esta torpeza de no atender a esta persona amablemente y como se lo merecía”, acotó.

Al igual que Paul Vega, los usuarios han pedido el pronunciamiento de Nidia Bermejo, quien hasta el momento no ha emitido comentarios ni ha publicado ningún comunicado en sus redes sociales, un hecho que ha prolongado la indignación de parte de la audiencia.

Paul Vega pide disculpas por no saludar a fan. América TV

