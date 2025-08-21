Perú

Paul Vega pide disculpas tras rechazar el abrazo de una fan y recibir duras críticas en redes: “Cometí una torpeza”

El actor de Al Fondo Hay Sitio admitió su equivocación luego de que un video donde rechazaba el saludo de una fan con discapacidad se volviera viral. El intérprete asumió su responsabilidad y le ofreció resarcir el error

Ana Morocho

Paul Vega pide disculpas por no saludar a fan. América TV

El actor Paul Vega, integrante del elenco de la serie Al Fondo Hay Sitio, ofreció disculpas públicas luego de que un video viral en redes sociales mostrara su negativa a abrazar a una joven fan con discapacidad que lo esperaba en el lugar de una grabación. “Me lo merezco, hay que asumir los errores”, afirmó el artista en un mensaje transmitido por América Espectáculos, tras la ola de críticas que surgió en internet tras el incidente.

El episodio sucedió durante una jornada de rodaje en Ancón, donde numerosos admiradores aguardaban por interactuar con parte del elenco de la popular teleserie. Entre ellos se encontraba una joven, acompañada de su madre, que mostró entusiasmo por conocer a Vega. El video, que rápidamente acumuló visualizaciones y comentarios en plataformas como TikTok, muestra el momento en el que el actor rechaza el abrazo de la fan, manteniendo una actitud distante. La escena generó respuestas de apoyo a la seguidora y comentarios críticos respecto al comportamiento del actor.

Las disculpas de Paul Vega

Tras la difusión del material, Paul Vega decidió ofrecer su versión de los hechos y reconocer públicamente su error. “Hubo una situación que mucha gente ha comentado, muy incómoda. Quisiera explicar un poco... pedir disculpas a esa persona que se sintió incómoda, a la que hice pasar un mal rato”, declaró Vega ante las cámaras de América Espectáculos. El actor describió el contexto en el que ocurrió el episodio, explicando el ritmo acelerado y las exigencias de su trabajo durante el rodaje.

Vega aseguró: “A veces las grabaciones son muy apuradas y yo en el apuro cometí esta torpeza de no atender a esta persona amablemente y como se lo merecía”. Destacó, además, que no buscaba justificar lo sucedido. “No es mi intención justificarme, pero a veces la gente no entiende bien este trabajo”, apuntó, refiriéndose a la dinámica habitual durante las jornadas de grabación.

Acepta las críticas

El actor mostró un espíritu autocrítico y remarcó la importancia de asumir la responsabilidad en situaciones como esta. “Mucha gente criticó esa actitud, me lo merezco, hay que asumir los errores”, expresó Vega, quien no esquivó las repercusiones mediáticas y se dirigió de forma directa a la joven y su familia, manifestando su arrepentimiento y el deseo de remediar el mal momento.

“La invitación está hecha, quisiera reparar en algo el mal rato que les hice pasar y las disculpas van para las dos. Espero verlas por acá y poder darnos un abrazo y pedirles disculpas personalmente”, anunció Vega al cierre de su intervención pública, invitando a la joven y a su madre al set de grabación de Al Fondo Hay Sitio como gesto de reparación.

Erick Elera se pronuncia tras video viral de Paul Vega

El ambiente en torno a Al Fondo Hay Sitio se vio alterado luego de la difusión en TikTok de un video que muestra a Paul Vega esquivando el saludo de una niña con habilidades diferentes durante una grabación en Ancón. Las imágenes, registradas por la madre de la menor, generaron indignación en redes sociales y un intenso debate entre los seguidores de la popular ficción.

Ante la polémica, Erick Elera, compañero de Vega en la serie, decidió pronunciarse en un en vivo de TikTok. El actor lamentó la dureza de las críticas hacia su colega e instó a la audiencia a no apresurarse en emitir juicios. “Pueden haber pasado muchas cosas, pasó demasiado rápido. Están haciendo leña del árbol caído, yo me imagino que en algún momento Paul hablará del tema”, señaló.

Elera también reflexionó sobre la exposición constante a la que se enfrentan los actores y figuras públicas, recalcando que no siempre es posible responder a todos los gestos de los seguidores. “Siempre van a poner cosas que puedan ser negativas porque crea morbo, no solo en la televisión, sino también en las redes. Lo positivo casi no se viraliza, el chongo es el chisme y la desacreditación”, sostuvo.

El intérprete de Joel en la serie resaltó que estas situaciones ponen a prueba la fortaleza emocional de quienes trabajan en el espectáculo. “Siempre mi consejo a quienes me preguntan que quieren ser artistas es que hay que tener fortaleza, porque hoy en día estamos expuestos a muchas cosas”, afirmó.

Finalmente, Elera se dirigió al público con un pedido de disculpas en nombre propio y de sus compañeros: “Pedir disculpas a la gente si en algún momento no se puede cumplir con ustedes y quizá tomarse una foto o un video”.

