Hermano de Martín Vizcarra celebra libertad del expresidente: “Finalmente, la justicia hizo lo que corresponde”

Mario Vizcarra asegura que se "hizo justicia" con la orden de liberación del expresidente

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, expresó su satisfacción tras conocerse la orden de inmediata excarcelación dictada por el Poder Judicial respecto al líder de Perú Primero. “Estamos muy contentos. Finalmente la justicia hizo lo que corresponde, devolverle su libertad porque no había forma de que permaneciera ni un minuto más en la excarcelación injusta que estaba sufriendo”, señaló en declaraciones a RPP.

Mario Vizcarra relató que estuvo con el exmandatario poco antes de que se hiciera pública la noticia. “He estado con él hasta las tres y cincuenta de la tarde. Nos despedimos con mucho optimismo, con ganas de que esto termine. Pasaron menos de dos horas y media y ya teníamos esta grata noticia. Poco importa cómo me enteré, lo importante es que Martín está libre y se hizo justicia con él”, afirmó.

Expresidente afronta prisión preventiva en Ancón II. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El hermano del exjefe de Estado subrayó que la decisión judicial se basó en la evaluación de que no existía peligro de fuga. “Si los magistrados han considerado que era injusta la prisión preventiva es porque evaluaron que no hay peligro de fuga. Hemos estado en provincias, en los límites con Ecuador, Bolivia, Chile, y él jamás intentó fugarse ni acercarse a ninguna embajada para buscar protección. Él va a enfrentar el juicio, va a salir libre porque es inocente y retomará el liderazgo que siempre ha tenido”, sostuvo.

También se mostró esperanzado respecto al proceso judicial y a una eventual habilitación futura en la vida política. “Así como ahora estamos muy contentos por la decisión del Poder Judicial, pronto estaremos celebrando la decisión de declarar a Martín Vizcarra inocente y también los resultados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le devolverán sus derechos ciudadanos y le permitirán volver a participar en política”, dijo.

Martín Vizcarra niega fuga y cuestiona acuerdo de colaboración eficaz. Video: Justicia TV

PJ ordenó liberación de Martín Vizcarra

La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada determinó la inmediata excarcelación de Martín Vizcarra, tras declarar fundada en parte la apelación presentada por su defensa contra la resolución previa que ordenaba la prisión preventiva. El fallo, difundido oficialmente, deja sin efecto la medida restrictiva dictada en el proceso por presunto cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

El tribunal revocó la Resolución Nº 11 del 13 de agosto de 2025 y declaró infundado el requerimiento fiscal de variación de prisión preventiva contra Vizcarra Cornejo, basando su decisión en el artículo 409 del Código Procesal Penal. Asimismo, exhortó al despacho correspondiente a tramitar de inmediato los oficios necesarios para su liberación, salvo que exista otra orden vigente de prisión preventiva.

Sobre la decisión, el penalista Julio Rodríguez indicó que, aunque existen pruebas contra Vizcarra en el caso de las obras de Moquegua, el sustento sobre un presunto peligro procesal era insuficiente. “No pueden acabar interpretando los arraigos de una manera subjetiva”, declaró al citado medio.

Resolución a favor de la excarcelación de Martín Vizcarra.

Estuvo en Barbadillo y Ancón II

El pasado 13 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, dispuso cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra Cornejo al determinar que el expresidente carece de arraigo familiar y laboral suficiente para garantizar su permanencia en el país durante el proceso penal. La orden de encarcelamiento responde a una investigación por presunto cobro de 2,3 millones de soles en sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014. La resolución judicial sostiene que el peligro de fuga aumenta por la inminente emisión de sentencia y la gravedad de las acusaciones.

Según la decisión, aunque Vizcarra posee un domicilio legal en Lima y presentó un contrato con el partido Perú Primero, la Corte consideró insuficientes estos elementos para demostrar vínculos laborales estables. El tribunal descartó la validez de ese contrato por haber sido firmado tras la solicitud de prisión preventiva y por la falta de detalles documentados sobre las actividades laborales.

Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo

Posteriormente, tras pasar una semana en el penal de Barbadillo, el exmandatario fue trasladado al penal Ancón II luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anulara su primera clasificación y detectara irregularidades en el proceso. La institución señaló que el procedimiento no cumplió los requisitos legales para definir el penal de destino de Vizcarra. Ante esa situación, la Junta de Clasificación revisa su perfil penitenciario y evalúa alternativas, entre ellas el traslado a Lurigancho, uno de los penales con mayor población y seguridad en Lima.

El 27 de agosto, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció el retorno de Vizcarra a Barbadillo. El ministro explicó en conferencia de prensa que, debido a su condición de expresidente, resultaba necesario reevaluar el establecimiento penitenciario de internamiento. En ese contexto, el INPE publicó una resolución para regular la ubicación de ex funcionarios en penales especiales.