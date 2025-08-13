Martín Vizcarra a prisión preventiva EN VIVO: PJ acepta pedido fiscal y expresidente será ingresado a un penal por 5 meses

Martín Vizcarra es el quinto expresidente de Perú en ir a prisión acusado de corrupción El exmandatario pasará los próximos cinco meses en la cárcel y podría ser enviado al penal de Barbadillo donde se encuentra Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo

El momento que el juez le da prisión preventiva a Martín Vizcarra | Canal N

El expresidente Martín Vizcarra recibió una orden de prisión preventiva por cinco meses como parte del juicio oral en su contra. Esta decisión judicial lo coloca en una lista cada vez más extensa de expresidentes peruanos que enfrentan procesos judiciales por corrupción. La acusación principal que enfrenta Vizcarra está vinculada a su período como gobernador de la región de Moquegua (sur del Perú) entre 2011 y 2014, durante el cual habría recibido supuestos sobornos relacionados con dos proyectos clave: el de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del hospital de Moquegua. La Fiscalía ha solicitado penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión para el exmandatario.