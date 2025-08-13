Perú

Martín Vizcarra a prisión preventiva EN VIVO: PJ acepta pedido fiscal y expresidente será ingresado a un penal por 5 meses

Juez Chávez Tamariz considera que existe peligro de fuga ante una probable sentencia de 15 años de prisión. Exmandatario fue detenido tras concluir la audiencia

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

21:48 hsHoy

A qué penal irá Martín Vizcarra tras dictarse cinco meses de prisión preventiva en su contra

Poder Judicial acogió la solicitud de la Fiscalía. Consideró que el exmandatario no cuenta con arraigo familiar ni laboral

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Martín Vizcarra cumplirá 5 meses de prisión preventiva | Canal N

El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, dictó cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra Cornejo después de concluir que el expresidente carece de arraigo laboral y familiar suficiente para garantizar su permanencia en el país y sujeción al proceso penal. La Fiscalía investiga a Vizcarra por presunta recepción de 2.3 millones de soles en coimas de empresas constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Según el juez, además de la gravedad de las imputaciones y la inminente emisión de sentencia, existen elementos que evidencian un riesgo elevado de fuga.

21:48 hsHoy

Martín Vizcarra afrontará prisión preventiva: estos fueron los argumentos del juez Jorge Chávez Tamariz

Luego de valorar las partes, el magistrado consideró que el exmandatario no cuenta con arraigo familiar ni laboral y “existe alta probabilidad que el acusado rehúya una sentencia”

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Martín Vizcarra cumplirá 5 meses de prisión preventiva | Canal N

El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, ordenó cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra Cornejo, expresidente inhabilitado de la República. La resolución, dictada tras un extenso análisis de los presupuestos legales y procesales, se dio en el marco del proceso judicial que lo investiga por presunto cobro de 2.3 millones de soles en coimas de empresas constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

21:48 hsHoy

Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva: ¿acompañará a Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala en Barbadillo?

El Poder Judicial ordenó que el expresidente cumpla cinco meses prisión preventiva como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Martín Vizcarra cumplirá 5 meses de prisión preventiva | Canal N

El expresidente Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva, tras una decisión del Poder Judicial. El exmandatario enfrenta acusaciones por actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.

21:48 hsHoy

Martín Vizcarra es el quinto expresidente de Perú en ir a prisión acusado de corrupción

El exmandatario pasará los próximos cinco meses en la cárcel y podría ser enviado al penal de Barbadillo donde se encuentra Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo

Por Tomás Ezerskii

El momento que el juez le da prisión preventiva a Martín Vizcarra | Canal N

El expresidente Martín Vizcarra recibió una orden de prisión preventiva por cinco meses como parte del juicio oral en su contra. Esta decisión judicial lo coloca en una lista cada vez más extensa de expresidentes peruanos que enfrentan procesos judiciales por corrupción. La acusación principal que enfrenta Vizcarra está vinculada a su período como gobernador de la región de Moquegua (sur del Perú) entre 2011 y 2014, durante el cual habría recibido supuestos sobornos relacionados con dos proyectos clave: el de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del hospital de Moquegua. La Fiscalía ha solicitado penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión para el exmandatario.

21:47 hsHoy

Así reaccionó Martín Vizcarra al escuchar que afrontará prisión preventiva

Juez Chávez Tamariz consideró que el expresidente inhabilitado no cuenta con arraigo laboral ni familiar y que existe un peligro procesal y de fuga, por lo que acogió el pedido de la Fiscalía y dictó cinco meses en su contra

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Reacción del expresidente Martín Vizcarra al escuchar que irá a prisión | justicia TV

El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra bajo el argumento de que no cuenta con arraigo laboral ni familiar relevante. Esta decisión, que responde a un pedido de la fiscalía en el marco de una investigación por presunto cobro de 2.3 millones de soles en coimas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), se apoya en la valoración de un riesgo elevado de fuga y en la necesidad de asegurar su presencia durante el fallo.

21:40 hsHoy
Martín Vizcarra cumplirá 5 meses de prisión preventiva | Canal N

El juez de investigación preparatoria nacional Jorge Chávez Tamariz dictó prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por 5 meses por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Chávez Tamariz consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Vizcarra con el presunto pago de coimas de Obrainsa e ICCGSA cuando era gobernador regional de Moquegua.

También se cumplió el presupuesto de una prognosis de pena mayor a 5 años toda vez que la Fiscalía solicita 15 años de prisión por presunto cohecho por dos hechos. No obstante, el presupuesto más importante en este tipo de medidas es el peligro de fuga. Por ello, el magistrado inició su lectura por este aspecto.

Vizcarra es el quinto expresidente
Vizcarra es el quinto expresidente que será ingresado a una prisión. REUTERS/Gerardo Marin
21:40 hsHoy

Peligro de fuga

El juez Chávez Tamariz inició su exposición asegurando que existe peligro de fuga porque Vizcarra no tiene arraigo laboral ni familiar y su conducta en el proceso es cuestionable.

El expresidente presentó dos contratos con Urbaniza 3D y Perú Primero para intentar demostrar que tiene un trabajo, pero estos fueron cuestionados por el magistrado.

Sobre Urbaniza 3D, el juez indicó que la gerenta general es su esposa Maribel Díaz Cabello, es decir, es un “contrato entre cónyuges”. “Y para evitar ser descubierta esta situación por las autoridades lo ha firmado la apoderada de la empresa (Mónica García Mendoza)”, dijo.

El juez también sacó a colación de que las hijas son socias fundadoras de esta misma empresa y que el terreno administrado por Urbaniza 3D perteneció antes a Agrotécnica Estuquiña, empresa en la que Vizcarra era socio. Por ello, sostiene que “se instrumentalizó todo ello para generar un arraigo laboral”.

21:40 hsHoy
Reacción del expresidente Martín Vizcarra al escuchar que irá a prisión | justicia TV

El contrato con Perú Primero tampoco demostró un arraigo laboral porque, dice el juez, los informes, las funciones y los pagos no guardan coherencia.

“Está demostrado que buscó manipular el sistema judicial para evitar medidas en contra incluso después del primer pedido de prisión preventiva”, aseveró. En este punto, el magistrado indicó que “nadie está por encima de ley ni la Constitución” y que “todos somos iguales ante y en la aplicación de la ley”.

21:39 hsHoy

Sobre el arraigo familiar, el juez Chávez Tamariz consideró que no existe demostrablemente una dependencia porque sus hijos son mayores de edad. Sobre su único hijo menor de edad, su domicilio es en Moquegua y el domicilio de Vizcarra es en Lima. “No encuentro un mínimo de vinculación o sustentación con ese núcleo familiar”, apuntó.

El magistrado también estimó que la conducta de Vizcarra en el proceso penal es cuestionable y que hay una “alta probabilidad huya de la justicia” por la pena de 15 años de prisión que requiere la Fiscalía en su contra, sumado a que ocupó altos cargos en el Estado.

21:39 hsHoy

Medida necesaria

El juez Chávez Tamariz consideró que la prisión preventiva contra Martín Vizcarra es necesaria para asegurar que la presencia del expresidente cuando se dicte la sentencia del juicio por el caso Lomas de Ilo, que debería darse dentro de los 5 meses de prisión preventiva.

Asimismo, el magistrado sostuvo que la medida es razonable ya que Vizcarra no hay regla de conducta que aseguren su presencia a raíz de una ley aprobada por el Congreso (Ley 32130).

Cabe precisar que la Fiscalía solicitó 6 meses de prisión preventiva, pero el juez únicamente aceptó dar 5 meses porque el juicio oral está cerca de entrar a su etapa final.

Temas Relacionados

Martín VizcarraPoder JudicialLomas de IloOdebrechtperu-politica

