Martín Vizcarra dejó Barbadillo y fue conducido al penal Ancón II bajo resguardo policial para cumplir prisión preventiva

Martín Vizcarra es trasladado del penal de Barbadillo a Ancón II. Canal N

Alrededor de las 8:00 p.m., el expresidente Martín Vizcarra fue trasladado desde el penal de Barbadillo hasta el Establecimiento Penitenciario Ancón II, conocido como Piedras Gordas. Un fuerte operativo policial acompañó el desplazamiento: patrulleros, camionetas y una minivan blanca completamente cerrada vienen escoltando el recorrido desde el distrito de Ate hasta la zona norte de la capital.

La noticia no tomó por sorpresa a los medios, aunque sí generó expectativa sobre el destino final del exmandatario. Desde horas de la tarde, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) había informado públicamente que el exmandatario sería conducido a Piedras Gordas II, pese a que inicialmente su clasificación correspondía al penal de Lurigancho. La modificación se sustentó en criterios de seguridad penitenciaria.

La decisión fue comunicada mediante la Resolución Directoral N° 411-2025-INPE/ORL. En ella se precisa que el cambio busca garantizar condiciones de resguardo y preservar la integridad del interno. En paralelo, el INPE difundió un comunicado oficial para dejar constancia de los motivos y lineamientos de esta medida.

Traslado ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., desde Barbadillo hasta Ancón II (Piedras Gordas). (Composición: Infobae)

El comunicado del INPE

El pronunciamiento, difundido como “Comunicado N° 045-2025-INPE”, señala: “El procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha sido clasificado por la Junta Técnica de Clasificación al Establecimiento Penitenciario Lurigancho. Sin embargo, por medidas de seguridad penitenciaria, se ha dispuesto a través de la Resolución Directoral N° 411-2025-INPE/ORL su traslado al Establecimiento Penitenciario Ancón II”.

En el mismo documento, la entidad remarcó que el ambiente asignado “cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica”. Asimismo, se subrayó que se respetarán los derechos fundamentales del interno y que se mantendrá el régimen penitenciario de acuerdo con la normativa vigente.

Noticia en desarrollo...