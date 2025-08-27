Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: ministro Juan José Santiváñez confirmó su traslado

El expresidente Martín Vizcarra volverá a ser recluido en el penal de Barbadillo. Así lo anunció el nuevo ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Durante una conferencia de prensa, el titular del sector explicó que, aunque los delitos que se le imputan a Vizcarra corresponden a su etapa como gobernador regional, el hecho de haber ejercido la Presidencia obliga a reevaluar el centro penitenciario en el que debe permanecer.

Composición: Infobae Perú

“El Instituto Nacional Penitenciario está disponiendo, como reitero, en el ámbito de sus atribuciones, de manera independiente, el traslado inmediato del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo”, anunció.

Asimismo, adelantó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió una nueva resolución que reglamenta los establecimientos donde serán internados los altos funcionarios.

“Es por eso que el día de ayer se ha emitido la resolución presidencial del Instituto Nacional Penitenciario, a través de la cual se reglamenta la permanencia y la calificación que este tipo de personas deben tener”, agregó.

Santiváñez explicó que la primera junta de calificación que dispuso el internamiento de Vizcarra en el penal Ancón II evaluó solo su calidad de investigado como presidente regional.

Tras dar estos anuncios, el ministro culminó la conferencia de prensa y no se pronunció por el allanamiento ocurrido en la oficina de uno de sus socios esta madrugada.

¿Qué pasó con Martín Vizcarra?

Martín Vizcarra enfrenta un proceso judicial en el marco de la investigación por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Tras la disposición del Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo clasificó inicialmente en el penal de Barbadillo, donde permaneció recluido por dos días. Este establecimiento es conocido por albergar a otros expresidentes, como Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Sin embargo, el jueves 21 de agosto trascendió que Vizcarra sería trasladado al penal de Lurigancho, considerado uno de los más inseguros y con mayor sobrepoblación del país.

El jefe del INPE, Iván Paredes, explicó que la decisión de convocar a una nueva junta de clasificación respondió a la falta de un sustento adecuado en la primera evaluación. Según precisó, el puntaje obtenido por el exmandatario lo ubicaba en Lurigancho y no en Barbadillo.

Finalmente, Vizcarra fue derivado al penal de Ancón II, un centro de reclusión para internos comunes ubicado al norte de Lima. No obstante, el expresidente no fue llevado al pabellón junto con los demás presos, sino que permaneció en la posta médica del establecimiento.