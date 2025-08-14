Perú

Hermana de policía que murió en persecución de Los Olivos perdió a su padre hace un año: “Nos deja solas”

Juan Carlos Díaz, tenía 28 años y desde los 17 formaba parte de la institución, carrera que eligió inspirado por su padre. La PNP detuvo a un implicado del asesinato

Madre de policía que murió en persecución perdió a su esposo hace un año: “Nadie le va a devolver la vida”| Latina Noticias

La familia de Juan Carlos Díaz, agente de la Policía Nacional del Perú asesinado durante una persecución en el distrito de Los Olivos, enfrenta una nueva tragedia. El joven tenía 28 años y desde los 17 formaba parte de la institución, carrera que eligió inspirado por su padre, quien falleció hace poco más de un año. En su vivienda de San Juan de Lurigancho, su madre y hermanas narran el vacío que deja su partida.

La madre del efectivo, quien es viuda, relató que su hijo era el principal sostén emocional y económico del hogar luego del fallecimiento de su esposo.

“Hace un año y tanto mi esposo falleció, yo soy viuda. Él era el sustento de la casa, mi compañía, mi hijo del alma. Nadie le va a devolver la vida. Nadie me va a devolver a mi hijo”, expresó entre lágrimas la progenitora a Latina Noticias.

Asimismo, pidió que se le reconozca oficialmente el sacrificio de su hijo, con los honores y beneficios que corresponde a un agente caído en cumplimiento de su deber.

Madre de policía que murió
Madre de policía que murió en persecución perdió a su esposo hace un año: “Nadie le va a devolver la vida”| América Noticias

Una de las hermanas también precisó que el efectivo buscaba cambiarse de comisaría, debido a que la zona de Lima norte se había convertido en “roja”. “Nos deja prácticamente solas”, agregó.

Persecución de los delincuentes

Según testimonios recogidos en el entorno familiar, la noche anterior al crimen, Juan Carlos Díaz patrullaba junto a dos colegas, realizando un operativo de rutina cuando fueron interceptados por delincuentes armados. El ataque resultó letal para Díaz, quien recibió varios disparos y no pudo ser auxiliado a tiempo.

Policía asesinado en Los Olivos
Policía asesinado en Los Olivos era el sustento de su madre viuda, familia reclama investigación a fondo| Mininter

Una de las hermanas del agente solicitó la revisión de las cámaras de seguridad y cuestionó las acciones del equipo policial ante la embestida de los criminales. “Queremos saber por qué lo dejaron solo, por qué no actuaron inmediatamente, por qué no hicieron nada para salvarlo. Queremos justicia para él”, señaló la hermana de la víctima.

Una de las hipótesis iniciales en la investigación apunta a una represalia motivada por la participación reciente de Juan Carlos Díaz en un operativo que derivó en la captura de integrantes de una banda criminal. Por ello, no se descarta que el ataque pudo haber sido una respuesta directa de los delincuentes a esa intervención policial. No se ha confirmado si contaba con chaleco antibalas, pero esperan que se esclarezcan los hechos.

En medio del duelo, la familia solo pide justicia y claridad sobre cómo ocurrieron los hechos. El Ministerio del Interior aún no ha respondido a la solicitud de elevar de grado a Juan Carlos Díaz, pero el titular o el jefe de la PNP podrían acudir a su funeral en las próximas horas.

Desde esta cartera, se confirmó la captura de un ciudadano venezolano que habría participado en el atentado. Este sujeto fue identificado como Jesús Alberto Chanchamire Ibarra. Asimismo, esperan la detención de un segundo involucrado.

Una cámara de seguridad de un negocio de la zona capturó el momento de que una moto lineal va a toda velocidad, ahí se visualiza a dos hombres, por lo que la PNP realizar el Plan Cerco para ubicar al cómplice.

