Policía fallece en enfrentamiento armado en Los Olivos y hay un detenido extranjero

El policía ha fallecido tras el ataque. Hay un extranjero detenido. (@RogerAderly/X)

Un nuevo enfrentamiento armado entre la Policía Nacional del Perú y un grupo de delincuentes dejó como saldo el fallecimiento del efectivo S2 PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán y un policía más gravemente herido. El incidente ocurrió en el distrito de Los Olivos y ha generado conmoción entre las autoridades y la ciudadanía.

Ataque en patrullaje motorizado

El enfrentamiento se produjo cuando los policías realizaban labores de patrullaje motorizado desde la Comisaría de Laura Caller, en Los Olivos. Según los reportes preliminares, los agentes fueron atacados por un grupo de delincuentes mientras realizaban su ronda habitual, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Policía herido tras persecución en Naranjal, Los Olivos. Hay un extranjero detenido. (@RogerAderly/X)

La Policía Nacional del Perú informó a través de sus redes sociales sobre el fallecimiento del efectivo Díaz Chapoñán, destacando que perdió la vida cumpliendo con su deber. En su comunicado oficial, señala lo soguiente: “La Policía Nacional del Perú expresa su profundo pesar por el fallecimiento del S2 PNP Juan Carlos Diaz Chapoñán, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida en un enfrentamiento armado en el distrito de Los Olivos, Lima. ¡Honor y Gloria!“.

El S2 PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán falleció durante un enfrentamiento armado en Los Olivos mientras otro policía resultó gravemente herido (@RogerAderly/X)

Estado de los policías involucrados

Además del lamentable fallecimiento de un efectivo, otro agente resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica especializada. Su estado es delicado, y las autoridades confirmaron que se encuentra bajo supervisión intensiva, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias exactas del ataque.

Este suceso ha reavivado la preocupación por la seguridad de los patrullajes policiales en zonas consideradas de alto riesgo, como Los Olivos, donde se han registrado episodios de delincuencia organizada y asaltos.

En un video, el detenido extranjero se escucha discutir con un policía sobre la autoría del disparo y la ubicación del arma utilizada (@RogerAderly/X)

Detención de un extranjero

Durante el operativo, la policía logró la detención de uno de los sospechosos, identificado como extranjero, de nacionalidad venezolana. La captura se realizó en el lugar del enfrentamiento, y el detenido fue trasladado a la comisaría local para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Se difundió un video con declaraciones del detenido, en el que se le escucha discutiendo con un policía sobre la procedencia del arma usada en el ataque. Entre las frases que se pueden escuchar están: “Revisa, revisa chamo, si tú fuiste, yo no disparé” y “¿Quién llevaba el arma?”, evidenciando la confusión entre los implicados sobre la autoría de los disparos.

La Policía Nacional del Perú expresó su profundo pesar por la pérdida de un efectivo en cumplimiento del deber y rindió homenaje al agente (@RogerAderly/X)

Delincuencia y patrullaje en Lima

Los enfrentamientos entre la policía y grupos delincuenciales no son aislados en Lima. Distritos como Los Olivos y Comas han reportado en los últimos años un aumento en los delitos violentos, incluyendo asaltos y robos a mano armada. Las autoridades enfatizan la necesidad de mantener patrullajes preventivos y fortalecer la presencia policial para reducir la incidencia de estos actos criminales.

Expertos en seguridad recomiendan que los efectivos cuenten con equipamiento adecuado y acompañamiento estratégico en zonas de alto riesgo, además de programas de capacitación constantes para enfrentar situaciones de confrontación directa con delincuentes armados.

Los agentes realizaban patrullaje motorizado desde la Comisaría de Laura Caller cuando fueron atacados por delincuentes armados en Los Olivos (@RogerAderly/X)

Tras el fallecimiento del S2 PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, la Policía Nacional del Perú y la comunidad de Los Olivos han expresado su solidaridad con la familia del efectivo. Se espera que se realice un homenaje formal y que su memoria sea reconocida por la valentía demostrada al momento del enfrentamiento.

El sindicato de policías y diversas organizaciones de seguridad han reiterado la importancia de reforzar las medidas de protección para los agentes, asegurando que su labor de patrullaje sea más segura y eficiente ante posibles ataques de grupos delictivos.