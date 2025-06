Magaly Medina afirma que el público no empatiza con el pasado amoroso de Tilsa Lozano: “Solidaridad con ella, no, no lo merece”. Video: TikTok @riclatorrez

La reciente separación de Tilsa Lozano y Jackson Mora ha provocado una ola de comentarios en el mundo del espectáculo. La exmodelo recibió una dura crítica de Magaly Medina, quien no dudó en recordarle su polémico pasado sentimental, cuestionando la supuesta “víctima” que hoy intenta proyectar frente a las cámaras.

Durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la popular ‘urraca’ arremetió con fuerza contra Lozano, afirmando que la exintegrante de ‘Las Vengadoras’ no puede pedir empatía cuando ella misma habría protagonizado situaciones similares en el pasado.

“Ahora dice toda compungida ‘ay, empezó conmigo mintiéndome y terminó mintiéndome’. ¿Qué mintiéndote?, si era vox populi que el pelao de Jackson Mora salía con Olinda Castañeda, todo estaba en el Instagram”, comentó Medina, aludiendo al viaje que hicieron Tilsa y Jackson a Panamá cuando, según Olinda, aún mantenían una relación.

Magaly cuestiona a Tilsa por su historial amoroso

Magaly Medina no solo se refirió al caso de Olinda Castañeda, sino que también hizo memoria sobre la relación entre Tilsa Lozano y el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, cuando este aún estaba casado con Blanca Rodríguez.

Tilsa Lozano sospecha infidelidad: Jackson Mora aclara su versión en Magaly TV La Firme. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Según la conductora, los antecedentes de Lozano en sus romances han estado marcados por la controversia y la falta de ética. “Esa vez la Tilín ganó, se quedó supuestamente con el premio mayor, quedarse con el trofeo, el galán… ¿Qué galán será galón? Y le terminó haciendo lo mismo”, señaló en tono irónico.

La periodista sostuvo que el rechazo del público hacia Tilsa se debe precisamente a ese tipo de episodios en su historial sentimental. “Nadie simpatiza con su aparente dolor, con su picardía o las cosas que dice, porque finalmente, quien se porta en la vida de cierta manera, pues al final todo se te devuelve”, afirmó.

Pero su crítica no se detuvo ahí. Magaly añadió: “Ella sabía que Mora tenía una relación, aún así eso no le importó. Así como no le importó Blanca. Siempre hay una mujer que no tiene escrúpulos. Tilsa Lozano a lo largo de sus romances no ha sido demasiado ética. Que no nos pida empatía y que deje de seguir lloriqueando, solidaridad con ella, no lo merece”.

Tilsa responde a Magaly: “La abrazaría y le daría las gracias”

Lejos de enfrascarse en una pelea mediática, Tilsa Lozano sorprendió al declarar que, a pesar de las críticas, agradece que Magaly haya expuesto la verdad sobre su exesposo. En entrevista con el diario Trome, la conductora de ‘La Noche Habla’ dijo sentirse liberada tras haberse separado de Jackson Mora.

Tilsa Lozano expuso que española usaba lentes de Jackson Mora y hacía 'besito vengador'. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Lo que ella diga siempre será con veneno, su opinión no es relevante para mí, pero en este caso la abrazaría y le daría las gracias”, dijo Tilsa. Aseguró que tras la ruptura se siente más tranquila y feliz con la decisión que tomó. “Es lindo saber que no estaba loca, como él me quería hacer creer, y que tomé la decisión correcta al separarme”, expresó.

La exmodelo también lanzó una indirecta a Laura Fernández, la presentadora española con quien Jackson Mora fue vinculado tras la difusión de imágenes juntos en Madrid. “Lo raro es que dicen que la chica se va a casar, así que parece que los dos jugaban en las mismas canchas, ja, ja, ja. En realidad, me hace un favor”, afirmó entre risas.

Ric La Torre confronta a Tilsa en vivo: “Todo el Perú sabía que Jackson salía con Olinda”

El pasado de Tilsa Lozano volvió a estar en el ojo de la tormenta durante una reciente emisión de ‘La Noche Habla’, donde comparte la conducción con Ric La Torre. En medio de una conversación sobre su relación con Jackson Mora, el también presentador la confrontó en vivo, señalando que su romance comenzó cuando el boxeador aún mantenía una relación con Olinda Castañeda.

“Todo el Perú sabía que Olinda y Jackson estaban saliendo”, dijo Ric. Ante esto, Tilsa respondió que en su momento, Jackson lo negó todo: “Cuando yo le pregunto a él: ‘Oye, me han dicho que has estado con Olinda’, y él me lo niega. Cuando yo, después de ocho meses, accedo a salir con él, sale Olinda llorando en un programa, con fotos y todo, demostrando que efectivamente es real”.

Tilsa Lozano se refiere a ampay de Jackson Mora con periodista española: "Yo sí creo que me fue infiel". La Noche Habla

La exmodelo afirmó que tras ver la evidencia se alejó de Mora. “Lo bloqueé y desaparecí. Luego él regresó a decirme que ya no tenía nada con Olinda, que quería intentarlo conmigo. Su primer ‘approach’ conmigo es a través de la mentira”, indicó.

A pesar de haber identificado esa bandera roja, Tilsa aceptó seguir con la relación. Hoy, tras su separación, dijo sentirse aliviada: “Me quedaré con el sinsabor de haber estado con un mentiroso”.

Por su parte, Jackson Mora rompió su silencio y dio su versión de los hechos en una entrevista en vivo con ‘Magaly TV La Firme’. El boxeador aseguró que no mintió a Tilsa, aunque admitió haberle ocultado que Laura Fernández estaría presente en algunas reuniones en Madrid.

“Le negué un poco algunas de las reuniones que tuve con ella en Madrid, pero no solo fue reunión con ella, sino con mi socio y dos empresarios más”, explicó. Al ser consultado sobre si esa omisión no era una forma de mentir, Jackson respondió: “No hay mentira, el evento fue un jueves 19 de diciembre y no fue cena, fue almuerzo un 20 de diciembre. En el almuerzo estuvo mi productor, todo el equipo y también Laura”.