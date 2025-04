Tilsa Lozano confirma divorcio con Jackson Mora y revela que le entregó los papeles en el hotel: “No estoy en guerra con él”

Tilsa Lozano habla sobre su divorcio: "No es por falta de amor, simplemente tomamos caminos separados". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En una emotiva entrevista durante su programa ‘La Noche Habla’, la modelo Tilsa Lozano abordó un tema personal y difícil para ella: su separación de Jackson Mora.

La conductora reveló entre lágrimas que hace aproximadamente dos meses tomó la decisión de poner fin a su relación de seis años con el exfutbolista.

“Este... un tema difícil para mí, no es fácil. Yo hace más o menos dos meses, efectivamente, estoy separada”, explicó Tilsa. Aunque la separación fue confirmada, aclaró que no fue producto de un conflicto ni de una falta de cariño.

“No es por falta de amor, simplemente tomamos la decisión de qué es mejor seguir esos caminos por separado”, sostuvo. Lozano destacó que, a pesar de la ruptura, no existe enemistad entre ellos.

Tilsa Lozano afirma que quiere mucho a Jackson Mora

“Yo no estoy en guerra con Jackson. Yo no lo odio, yo lo quiero muchísimo”, señaló. Además, confesó que, el pasado miércoles, le entregó los papeles del divorcio, aunque destacó que los detalles de la separación son privados y solo competen a ambos.

“Lo más haya pasado o los detalles que hayan pasado solamente nos competen a él y a mí”, agregó la modelo, afirmando que las imágenes en el hotel son reales y que solo fueron para coordinar temas de su divorcio.

La conductora también comentó sobre la relación que mantienen después de la separación, destacando que Jackson sigue en contacto con sus hijos, con quienes mantiene una buena relación.

Seguiremos almorzando juntos

“No se sorprendan si me ven un día almorzando con él o cenando con él”, afirmó, dejando en claro que la decisión de separarse no afectará la amistad y el respeto mutuo.

“Yo me separé del papá de mis hijos y tengo una hermosa relación con el papá de mis hijos. Espero que mi relación con Jackson siga siendo bonita, como amigos”, concluyó Tilsa, quien reafirmó que su decisión no fue impulsiva, sino reflexionada a lo largo de los últimos meses.

A pesar de las especulaciones y comentarios de Magaly Medina, Tilsa Lozano dejó claro que no se siente presionada por la opinión pública y que está en paz con la decisión tomada: “Por más de que quieran decir, no te creo, te creo, no te creo, me vale hongo lo que piensen”, concluyó.

Jackson Mora desmiente infidelidad

Las cámaras de ‘Magaly Tv La Firme’ captaron al deportista por las calles de Surco, y fue confrontado por el equipo del programa para aclarar los rumores de una supuesta infidelidad en Colombia.

Mora respondió de manera contundente y visiblemente molesto. “¿Cómo le puedes hacer caso a ese m*****? Es un retraso mental eso”, declaró sin tapujos, descalificando por completo la credibilidad del empresario que hizo la denuncia.

El equipo de Magaly Medina también quiso saber si Tilsa estaba al tanto del informe que se emitiría esa noche. Jackson comentó: “Ya me irá a decir algo cuando la vea, no la he visto todavía”, sugiriendo que aún no había tenido la oportunidad de hablar con su esposa sobre el tema.

Jackson Mora sobre su relación con Tilsa Lozano tras acusaciones de infidelidad: “Se están aclarando las cosas”

Recepcionista confirma que Jackson Mora estuvo en hotel

La producción de Magaly Medina contactó directamente con la recepcionista del hotel ‘El Dorado’ en Bogotá, quien confirmó que Mora se hospedó en la suite 209, desmintiendo así su declaración inicial. “Sí, señor. El señor Jackson Mora Rodríguez, en la suite 209″, afirmó la encargada del hotel, dejando en evidencia una posible contradicción.

Magaly Medina no dudó en comentar sobre la situación, enviando un mensaje directo a Tilsa Lozano: “Las mujeres somos personas muy intuitivas y sabemos realmente cuando algo está pasando”.

Recepcionista confirma que Jackson Mora estuvo en hotel ‘El dorado’ y Magaly Medina advierte a Tilsa Loza. (Capturas: Magaly TV La Firme)