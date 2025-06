Exponen fotos y videos de Jackson Mora con periodista española Laura Fernández cuando aún estaba casado con Tilsa Lozano

Jackson Mora se luce con periodista española y revelan fotos inéditas de su cercana relación | Magaly Tv La Firme

Jackson Mora ha sido señalado nuevamente por presunta infidelidad hacia su exesposa Tilsa Lozano, luego de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera fotos y videos comprometedores que lo vinculan estrechamente con la periodista española Laura Fernández.

El reportaje emitido por el espacio de Magaly Medina mostró un video que data del pasado 16 de diciembre de 2023, donde se ve a Jackson Mora acompañado por Laura Fernández mientras eran intervenidos por la policía de tránsito en Lima. El empresario y exboxeador no negó el encuentro y aseguró que solo se trataba de una amiga a quien conoció hace dos años en un evento deportivo internacional.

“Ella trabaja para UFC Fight Pass y EuroSport. La UFC me envía siempre gente”, explicó Mora al ser consultado por un reportero del programa. Según sus propias declaraciones, conoció a Fernández en el FFC que organizó en Madrid hace dos años. “Bueno hay una relación de amigos, o sea a ella la conozco dos años, la conocí ahí y bueno. Yo no lo veo nada de malo. Ella trabaja en México”, añadió.

Sin embargo, el registro de imágenes y fechas presentado por el programa de espectáculos contradice el argumento de simple amistad. Una fotografía muestra a ambos cenando en México durante abril de 2023, fecha en la que Jackson Mora aún estaba legalmente casado con Tilsa Lozano. Aunque el empresario aseguró que no estaban solos, sino acompañados de otros amigos, el viaje y el contexto han levantado sospechas. Sobre todo porque en la imagen propalada solo aparece la pareja.

Además, se revelaron otras imágenes que habrían sido tomadas en Salamanca, España, y que también los muestran juntos. Según el equipo de investigación de ‘Magaly TV La Firme’, estas instantáneas podrían haber sido captadas en la primera semana de abril de 2023 o a fines de noviembre de 2024, según su registro migratorio, fechas en las que él todavía no oficializaba su separación de Lozano.

Tilsa Lozano si cree que le fue infiel

A pesar de que el empresario ha insistido en que no hay nada inapropiado, las imágenes viene causando revuelo y han logrado la reacción de Tilsa Lozano. La conductora de La Noche Habla se mostró muy dolida por las recientes revelaciones sobre su expareja.

Para la exmodelo, Jackson Mora sí le fue infiel durante su matrimonio. Incluso, Tilsa contó que le llegó a preguntar a su esposo sobre esta mujer, y él se lo negó. Meses después, se dio cuenta que ella no estaba equivocada.

“No necesito hablar mal de él porque sus acciones hablan de él. Yo no voy a hablar mal de él y punto”, dijo en su espacio de Panamericana TV. Sin embargo, sí dio su punto de vida. “Simplemente, lo que yo estoy haciendo es contar la verdad. Y la verdad se contradice al floro del señor, punto, nada más”, sentenció.

“Acá yo no le voy a poner adjetivos calificativos. A mí me está mostrando usted esa foto, y yo qué le digo, si esa foto fue tal día, él me mintió y ahí a mí se me disparó una alarma. ¿Y qué pasó? Cinco meses más tarde me doy cuenta que yo tenía razón, punto. Del 11 de junio (fecha de su separación) en adelante, que él haga lo que quiera. Que se vacile, que se divierta", dijo Tilsa Lozano, agregando que lo que más le duele es la mentira.

“Lo que a mí lo que me duele es que tú, hasta ayer en la noche, me estés mandando mensajes de ‘Te amo, te quiero, te quiero recuperar. Todo es mentira’. No es mentira. Todos los días sigue saliendo una cosa diferente”, señaló.

Consultada por su compañero si cree que Jackson le fue infuel, Lozano indicó con firmeza: “Si me preguntas hoy, creo que sí”.

