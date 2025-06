Jackson Mora niega romance con española tras lágrimas de Tilsa Lozano: “Ella tiene novio y fue error prestar los lentes”

Tilsa Lozano sospecha infidelidad: Jackson Mora aclara su versión en Magaly TV La Firme. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, Jackson Mora rompió su silencio para hablar sobre las polémicas imágenes con la periodista española Laura Fernández, que desataron rumores de infidelidad mientras aún estaba casado con Tilsa Lozano.

Las fotos, que mostraban a Mora en una actitud cercana con la reportera, fueron las que causaron el llanto de su exesposa y la especulación de una posible traición. El exboxeador quien hasta el momento había mantenido su postura en silencio, decidió aclarar los hechos y asumir su error.

¿Infidelidad o malentendido? Jackson Mora y las fotos que desencadenaron el escándalo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En una conexión en vivo con el programa de Magaly Medina, Jackson Mora empezó su intervención reconociendo que, aunque no tuvo un romance con Laura Fernández, sí cometió un error al no ser completamente transparente con Tilsa durante su matrimonio.

“Le negué algunas reuniones que tuve con ella en Madrid y no solo con ella. Yo en ese momento tenía esposa, y respeto mucho a Laura, respeto mucho al novio”, aseguró Mora, quien continuó su explicación acerca de la relación con la periodista española. A pesar de las imágenes que se difundieron, Jackson insistió en que no hubo un romance ni una relación íntima con Laura, pero reconoció que su falta de comunicación con exesposa fue un error.

Mora confesó que, aunque la relación con la periodista española no fue romántica, el haber ocultado ciertos detalles a Tilsa fue un gran fallo. “A veces uno no cuenta algunas cosas por evitar algún problema y ese es un error que asumo. Debí decirle lo que pasó, con quiénes me reuní y con quiénes mantuve una conversación”, expresó de forma sincera.

Tilsa Lozano no se arrepiente de haberse casado con Jackson Mora

La entrevista también abordó el sufrimiento de Tilsa Lozano, quien, al enterarse de la posible infidelidad, rompió en llanto durante un programa y compartió su dolor con sus seguidores. “Hasta ayer en la noche me estaba mandando mensajes de ‘te amo, te quiero, te quiero recuperar’. Todo es mentira, cuando no es mentira y todos los días sigue saliendo una cosa diferente”, dijo la exmodelo entre lágrimas, refiriéndose a los intentos de Jackson por reavivar la relación a pesar de las dudas.

Al ser consultada directamente sobre la posibilidad de que Jackson le fuera infiel, Tilsa no dudó en responder con firmeza: “Si me preguntas hoy, creo que sí”. A pesar de la profunda decepción que le causó este incidente, Lozano fue clara al afirmar que no se arrepiente de haber contraído matrimonio con Mora, ya que en ese momento estaba completamente enamorada de él. “Yo no me arrepiento de haberme casado porque yo estaba enamorada de Jackson. Yo amé a Jackson”, expresó, dejando en claro que su amor por él fue genuino en su momento.

Magaly Medina no cree en las palabras de Jackson Mora

Por su parte, Magaly Medina aprovechó la ocasión para cuestionar las actitudes de Jackson Mora y su falta de transparencia en la relación con Tilsa. La conductora, quien no escatima en emitir opiniones directas, le recordó a Mora que el respeto y la confianza son fundamentales en una relación, y que su ocultamiento de reuniones con otras personas pudo haber generado más desconcierto en su exesposa.

Jackson Mora no negó que la forma en que manejó las situaciones con su entonces esposa no fue la mejor. Sin embargo, se mostró arrepentido de no haber sido más honesto con Tilsa, lo cual podría haber evitado el dolor posterior. También se refirió a la publicación de las fotos con Laura Fernández, diciendo que en ese momento no era consciente de lo que esas imágenes podrían generar, pero que ahora, con el tiempo, se da cuenta de lo delicado que fue no ser completamente honesto con su esposa.

“Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, entiendo cómo debí manejarlo de manera diferente. No estaba pensando en las consecuencias en ese momento. Además, ella tiene novio”, comentó Mora, dejando en claro que ya estaba aprendiendo de sus errores.

