Magaly Medina compara drama de Tilsa Lozano con esposa de ‘Loco’ Vargas: “La vida es un carrusel”

Magaly Medina sobre los comentarios en redes sociales para Tilsa Lozano: "La gente tiene memoria, la justicia llega sola". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 25 de junio, la conductora Magaly Medina no dudó en arremeter contra Tilsa Lozano, quien fue sorprendida llorando tras enterarse de que Jackson Mora, su ex pareja, le había sido infiel con una periodista española.

En su programa, Magaly compartió las declaraciones de Lozano, quien, entre lágrimas, reveló cómo se enteró de la traición y cómo eso afectó su confianza en el exboxeador, a pesar de que apenas días antes, él le había pedido retomar su relación.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly no tardó en lanzar comentarios contundentes, destacando la contradicción en la actitud de Tilsa, quien había intentado demostrar con sus publicaciones en redes sociales que no le afectaba lo sucedido con Jackson, pero a la hora de la verdad, sus sentimientos parecían ser muy diferentes.

“Todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero ella se hacía la fuerte. No hay nada más triste que ver a alguien querer mantener una fachada de fortaleza cuando en realidad está completamente destrozado”, dijo Magaly con ironía.

Magaly Medina critica la reacción de Tilsa Lozano y cómo las redes sociales le recuerdan su pasado. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante el programa, la conductora también hizo una reflexión sobre la actitud de Jackson Mora. “Este tipo de hombres, inmaduros, no tienen respeto por los compromisos. Quieren tenerlo todo y mientras mantienen una relación, están buscando algo más fuera de ella”, explicó Magaly.

“Es muy común en este tipo de hombres. Lo que no entiendo es por qué Tilsa no lo vio venir. Sabía perfectamente que Jackson no era un hombre comprometido, pero igual se dejó llevar por sus palabras vacías.”

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora fue directa al recordar el comportamiento de Tilsa Lozano durante su relación con el futbolista Juan Manuel Vargas, quien en ese entonces estaba con Blanca Rodríguez. Además, mostró cómo, en lugar de recibir apoyo, las personas en redes le recordaron su pasado.

“Ahora, de alguna forma, le toca vivir lo mismo que vivió Blanca. Es un ciclo que siempre se repite. Como dicen por ahí, la vida es un carrusel”, comentó Magaly, haciendo alusión a las ironías del destino que muchas veces nos muestran la otra cara de la moneda.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sobre el llanto de Tilsa, Magaly señaló que las mujeres hoy en día ya no se dejan impresionar fácilmente por las lágrimas de los hombres que las han engañado. “Ya no estamos para esos llantos baratos. Nos caemos, nos levantamos, nos engañan, nos maltratan, y seguimos adelante. Las mujeres de hoy tenemos un cuero de chancho, y eso nos hace invencibles”, dijo la conductora con firmeza.

La periodista también destacó que a pesar de que Tilsa y Jackson habían mantenido una relación complicada, él seguía buscando su atención a través de mensajes y propuestas para retomar el romance, pero sin mostrar un verdadero cambio en su actitud. “No basta con palabras vacías, Jackson”, remarcó Medina.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Si realmente hubiera querido recuperar a Tilsa, lo habría demostrado con hechos. Pero lo que hizo fue seguir con su vida mientras ella sufría. Y ahora, ella tiene que entender que no debe seguir buscando a alguien que nunca estuvo dispuesto a comprometerse de verdad.”

La situación de Tilsa Lozano, aunque marcada por el dolor, fue puesta bajo la lupa de la periodista, quien aseguró que la exmodelo tiene mucho que aprender de lo que significa dejar ir una relación y enfocarse en uno mismo. “Que llore si quiere, pero ya basta. El circo está terminado. La gente ya no tiene paciencia para más dramas”, concluyó Magaly.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme