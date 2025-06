Mérito, el restaurante en Lima de un chef venezolano que entró en la lista de los 50 mejores del mundo

Tras su paso por Central, el chef Juan Luis Martínez, originario de Venezuela, abrió Mérito en 2018. (Créditos: Mérito)

En una antigua casona de adobe en el corazón del distrito de Barranco, Mérito, el restaurante fundado por el chef venezolano Juan Luis Martínez, logró lo que muchos sueñan y pocos alcanzan: entrar a la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. En la edición 2025 del prestigioso ranking The World’s 50 Best Restaurants, su propuesta ocupó el puesto 26, convirtiéndose en un nuevo símbolo de la fusión cultural y gastronómica de América Latina.

Este reconocimiento coloca a Mérito al lado de gigantes de la alta cocina global como Maido, Central y Disfrutar. No solo celebra la calidad de su propuesta culinaria, sino que también refuerza el papel del Perú como uno de los principales epicentros gastronómicos del planeta.

Cocina de raíces compartidas

Juan Luis Martínez llegó al Perú en 2014 para realizar prácticas en Central, el restaurante de Virgilio Martínez, considerado uno de los mejores del mundo. Sin embargo, su paso por ese espacio lo motivó a emprender su propio camino. “Si me quedaba, podía tener muchas oportunidades, pero sentía que tenía que hacerlo solo. Así pude hacer las cosas a mi manera”, contó el chef.

El restaurante refleja la identidad y experiencia personal del chef en medio de la migración venezolana a Perú. (Infobae)

Fue así como nació Mérito, una propuesta que no solo une sabores, sino también identidades culturales. El restaurante es resultado del cruce entre las raíces venezolanas del chef y su presente peruano, pero va más allá: busca reflejar la hermandad latinoamericana a través de los ingredientes, la geografía compartida y la historia culinaria regional.

“Estamos conectados por la Cordillera de los Andes, la Amazonía y el mar. Usamos productos con identidad y buscamos que nuestros platos generen nostalgia, que muevan algo emocional en quien los prueba”, explicó Juan Luis.

Barranco, cocina y emoción

La búsqueda de un local que hablara por sí mismo llevó a Juan Luis hasta Barranco. “Buscaba un lugar con historia, no un edificio nuevo. Las paredes de Mérito te hablan”, dijo. La cocina abierta, visible para los comensales, es parte esencial de la experiencia. Todo en el restaurante está diseñado para conectar con las emociones: desde la comida hasta la ambientación y el diseño, que está a cargo de Michelle, su esposa.

Maido fue elegido como el mejor restaurante del mundo en el ranking The World’s 50 Best 2025. Foto: Composición Infobae Perú

Con un equipo de casi 90 personas, la propuesta de Mérito se construye sobre la base de la disciplina, la pasión y una visión clara. “Esto no es una casualidad ni una lotería. Le metemos mucha pasión, cariño y disciplina”, enfatizó el chef.

Una carta que habla por sí sola

La experiencia culinaria en Mérito puede disfrutarse de dos formas: a través de un menú de degustación enfocado en productos latinoamericanos —denominado menú marino, a S/590— o a la carta, con opciones que exploran sabores regionales y técnicas reinterpretadas.

Entre los platos más representativos destacan:

Choclo a la brasa (S/32)

Conchas, sanki y jalapeño (S/68)

Pulpo entre yacón y cushuros (S/74)

Curry de peza (S/92)

Panceta glaseada y arepas (S/98)

Tiradito de vieiras con leche de tigre de tumbo

Postres como El flan (S/31) y Chirimoya, chirimoya, chirimoya (S/38)

La carta varía según la temporada, lo que permite al equipo mantener una línea dinámica y creativa, adaptándose constantemente a los productos disponibles y al entorno.

Restaurante Maido es reconocido como el mejor del mundo. (Foto: Infobae Perú/IG: Maido)

El ascenso de Mérito en la escena global

En 2024, Mérito ya figuraba en la posición 55 del mismo ranking y ocupaba el puesto número 8 en la lista de los 50 mejores de América Latina. Su salto al top 50 mundial en 2025 marca un punto de inflexión en su trayectoria, consolidando su propuesta como una de las más interesantes de la región.

Durante la ceremonia realizada el 19 de junio en Turín, Italia, Juan Luis compartió escenario con otros referentes como Mitsuharu Tsumura, Pía León y Jaime Pesaque. “Es un poco abrumador, inesperado, pero estamos muy contentos. Estar al lado de chefs como Micha, Pia, Virgilio, Gastón... nos llena de orgullo”, comentó tras la premiación.

La gastronomía peruana sigue ganando reconocimiento global gracias a la creatividad y la profunda conexión cultural de restaurantes como Mérito y Mil. (50 Best)

Perú: potencia gastronómica

Mérito no fue el único restaurante peruano en destacar. Maido, de Mitsuharu Tsumura, fue elegido como el mejor restaurante del mundo en esta edición. Kjolle, de Pía León, escaló al noveno puesto y Mayta, de Jaime Pesaque, se ubicó en el lugar 39. Por su parte, Central —de Virgilio Martínez— ya forma parte de la exclusiva categoría “Best of the Best”, tras liderar el ranking en 2023.

Estos logros reafirman a Lima y al Perú como uno de los destinos gastronómicos más influyentes a nivel internacional. En este escenario, Mérito no solo representa una nueva voz en la alta cocina, sino también el símbolo de una fusión cultural cada vez más potente.