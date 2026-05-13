Se reveló el personaje que influyó en la llegada de Héctor Cúper a Universitario: “Quería la palabra de alguien de peso en el fútbol”

Se reveló el personaje que influyó en la llegada de Héctor Cúper a Universitario.

La designación de Héctor Cúper como entrenador de Universitario de Deportes marcó un giro inesperado en la estrategia deportiva del club. Tras una serie de resultados adversos, la dirigencia identificó en el técnico argentino el perfil ideal para revertir el panorama y volver a posicionar a la ‘U’ en lo más alto de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Con un historial de éxitos en equipos de prestigio y experiencia con figuras de talla mundial, la apuesta apunta a consolidar un proyecto ambicioso que devuelva la ilusión del tetracampeonato nacional.

La llegada del ‘Cabezón’ no fue fruto del azar. Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube, Pepas de la PM, la oportunidad surgió cuando una agencia de representación presentó la candidatura del exDT de Valencia e Inter de Milán. Desde el primer contacto, Franco Velazco y compañía percibieron que se trataba de la alternativa adecuada, al ver en él características recordadas en Jorge Fossati y Gregorio Pérez, figuras que dejaron huella en la institución.

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El liderazgo de Cúper, su capacidad para gestionar vestuarios con grandes talentos y un estilo de trabajo basado en la exigencia y la organización convencieron rápidamente a los responsables del club. Se buscaba justamente esa combinación de experiencia internacional y temple para afrontar momentos de presión.

El periodista Gustavo Peralta informó del equipo de trabajo del argentino en la 'U'. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

El personaje que influyó en la llegada de Héctor Cúper a Universitario

Aunque la dirigencia ya se inclinaba por el argentino, hubo un factor determinante en la decisión final del entrenador. De acuerdo con Gustavo Peralta, Gregorio Pérez fue el interlocutor clave. Héctor Cúper, antes de firmar, prefirió escuchar la opinión de alguien que conociera a fondo la institución y el fútbol peruano, por lo que el ‘Goyo’ calzaba debido a su breve pero recordado paso por Ate en 2020 y 2021.

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“Cúper ya estaba casi convencido, pero quería la palabra de alguien de fútbol y de peso, y conversó con don Gregorio. Le terminó diciéndole la grandeza del club y llega a Universitario”, relató Peralta. El testimonio de quien también dejó una marca positiva en el club inclinó la balanza y permitió que Universitario avanzara con confianza en la negociación. Con ese aval, Cúper se sintió respaldado y aceptó el desafío.

La dirigencia, encabezada por Franco Velazco y Antonio García Pye, también jugó su papel al presentar un proyecto deportivo claro y atractivo. “Franco Velazco, Antonio García Pye y otros integrantes más del club le proponen un proyecto que a él le sedujo, y él dijo ‘quiero este reto para mi carrera’, y lo aceptó”, agregó el comunicador.

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Gustavo Peralta cuenta detalles de la contratación de Héctor Cúper a Universitario y el rol que cumplió Gregorio Pérez. YouTube Colectivo World

La impactante revelación de exjugador de Héctor Cúper sobre su método de trabajo

La llegada de Héctor Cúper despertó recuerdos en exfutbolistas que compartieron vestuario bajo su conducción. Uno de ellos, Gustavo Falaschi, quien fue dirigido por el argentino en Lanús a finales de los años 90 y luego pasó por Universitario, compartió detalles sobre la metodología que caracteriza al nuevo DT de la ‘U’.

“Siempre muy trabajador en la parte física con el ‘profe’ que teníamos en aquel momento y después de eso uno lo cosecha en el día del partido. Nunca nos dominaban físicamente”, expresó en diálogo con Mano a Mano.

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Los entrenamientos, según el exzaguero, eran de una intensidad poco habitual. “Prácticamente no había manera de terminar un entrenamiento vivo. Te lleva al máximo. Pone a los que se juegan la vida. Para seguir ese ritmo hay que cuidarse bien, porque no le va a regalar el puesto a nadie”, relató.

Falaschi también aseguró que la trayectoria del entrenador en clubes de élite internacional respalda su metodología. “Siempre confío en él, acá es un maestro del periodo en el que estuvo y del que después lo terminó de demostrar en los clubes de élite en el extranjero. Garantiza el trabajo al máximo. Va a construir de a pocos, pero el rumbo lo tiene claro”, añadió.

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