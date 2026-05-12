Gustavo Falaschi, campeón con Universitario en 1998, advierte los métodos de Héctor Cúper : “No había manera de terminar vivo un entrenamiento”

“No había manera de terminar vivo un entrenamiento”, reveló el otrora zaguero campeón con Lanús. | VIDEO: Mano a Mano

Gustavo Falaschi, exfutbolista de Universitario de Deportes que supo ser campeón nacional en 1998, año en el que empezó a edificarse el primer tricampeonato de la institución en Perú, ha compartido sus opiniones acerca de la llegada de Héctor Cúper a la dirección técnica del plantel en una entrevista con ‘Mano a Mano’.

Retirado hace muchísimos años de los campos de juego, Falaschi cuenta con la autoridad necesaria para hablar de Cúper, dado que ambos trabajaron juntos en aquel Lanús de 1996 que logró la Copa CONMEBOL. Aquella distinción presentó al ‘Cabezón’ en Argentina e Hispanoamérica como un estratega revelación.

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Héctor Cúper, exentrenador del Valencia, del Betis y del Mallorca, entre otros equipos, asumirá los mandos de Universitario. - Crédito: AFP

Metiéndose de lleno al estilo de Héctor Raúl, el antiguo zaguero argentino advirtió que lo más duro es su método de prácticas: “Es exigente, entrena fuerte. Siempre muy trabajador en la parte física con el ‘profe’ que teníamos en aquel momento y después de eso uno lo cosecha en el día del partido. Nunca nos dominaban físicamente”.

“Prácticamente no había manera de terminar un entrenamiento vivo. Te lleva al máximo. Pone a los que se juegan la vida. Para seguir ese ritmo hay que cuidarse bien, porque no le va a regalar el puesto a nadie”, sumó Gustavo Falaschi.

En una reciente entrevista, el técnico argentino habló de su gestión de los planteles. (Video: Ferro Stream)

Consultado acerca de las capacidades de Héctor Cúper en medio de un clima de tensión por resultados inmediatos, Falaschi mencionó que “siempre confío en él, acá es un maestro del periodo en el que estuvo y del que después lo terminó de demostrar en los clubes de élite en el extranjero. Garantiza el trabajo al máximo. Va a construir de a pocos, pero el rumbo lo tiene claro”.

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Gustavo Falaschi fue una pieza fundamental en la estructura de la ‘U’ en 1998. Su contratación se produjo por intermedio del técnico Osvaldo Piazza, quien personalmente lo contactó para convencerlo de que se una al proyecto, paso que se dio con notable éxito.

El experimentado técnico argentino inicia su etapa con Universitario de Deportes acompañado por un cuerpo técnico de confianza. - Crédito: AFP

Exigencia máxima

A Héctor Cúper se le identifica no solo por su condición de trotamundos en el mundo del fútbol, sino también por su carácter de profesional integral. Su principal mandamiento en la labor como entrenador ha sido la exigencia, la cual ha marcado el eje central de su trayectoria en el ámbito deportivo.

Durante más de tres décadas, Héctor Cúper ha enfocado su trabajo en valores como el orden, el sacrificio, la disciplina y la fuerza. Gracias a esta filosofía, ha conseguido que los clubes bajo su dirección se transformen en equipos altamente competitivos, reconocidos por su capacidad de esfuerzo y su rendimiento en distintas ligas.

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De 70 años, el estratega argentino ha llevado las riendas de clubes como el Inter de Milán o el Valencia. | VIDEO: L1MAX

No obstante, los métodos implementados por el técnico argentino no han sido del agrado de todos los futbolistas que han trabajado bajo sus órdenes. Uno de los episodios más representativos de la tensión generada por su estilo de trabajo se vivió con Ronaldo durante su etapa en el Inter de Milán.

El delantero brasileño manifestó en reiteradas ocasiones su desaprobación hacia la intensidad y el rigor físico propuestos por Héctor Cúper tanto en las sesiones de entrenamiento como en los encuentros oficiales. Ronaldo llegó a expresar que percibía una intención de perjudicar su carrera por parte del entrenador, lo cual derivó en una confrontación abierta entre ambos.

Héctor Cúper difuminado por la presencia de Ronaldo. - Crédito: AFP

La raíz del conflicto se encontraba en los entrenamientos físicos a los que Cúper sometía al plantel, sin considerar en exceso la situación particular de Ronaldo, quien sufría de lesiones musculares recurrentes. Esta circunstancia generó inquietud y malestar en el goleador, quien sentía que su integridad física no era adecuadamente resguardada.

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En declaraciones posteriores, Ronaldo sintetizó el nivel de exigencia al que eran sometidos bajo la dirección de Héctor Raúl Cúper con una frase contundente: “En los entrenamientos de Cúper había gente que hasta vomitaba”. Esta afirmación ilustra el grado de esfuerzo físico extremo que caracterizaba los métodos del entrenador argentino.