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Pedro García marcó reto de Héctor Cúper sobre sistema de juego en Universitario: “Debe tener la capacidad de cambiar figuritas”

El periodista deportivo se refirió al cambio de esquema que sufriría la ‘U’ tras la llegada del nuevo DT y dejó un contundente análisis: “dan ventaja cuando juegan siempre a lo mismo”

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¿Qué dijo Pedro García sobre posible cambio de sistema en Universitario tras llegada de Héctor Cúper?
¿Qué dijo Pedro García sobre posible cambio de sistema en Universitario tras llegada de Héctor Cúper?

El arribo de Héctor Cúper a Universitario de Deportes representa el inicio de una etapa marcada por ajustes tácticos y cambios en la metodología de trabajo. La designación del técnico argentino, largamente anticipada por los seguidores del club, introduce una nueva perspectiva sobre cómo se organizará el equipo en la cancha.

En el centro de la conversación se encuentra la posible transición del esquema clásico del club hacia un sistema 4-4-2, el sello característico de Cúper en sus anteriores equipos. Este planteamiento se distancia del tradicional 3-5-2 que predominó hasta ahora, abriendo el debate sobre la adaptación de los jugadores a nuevas funciones y roles defensivos y ofensivos.

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La noticia sobre el nuevo entrenador ha generado una ola de expectativas y opiniones encontradas entre periodistas y aficionados. Pedro García abordó el tema del cambio táctico, señalando que una modificación en el sistema podría venirle bien a los ‘cremas’, y confía en la jerarquía del nuevo DT.

“Escuché en todos lados que Cúper jugó con cuatro al fondo; lo están subestimando porque, si bien como idea madre puede haber jugado históricamente con cuatro, eso no quiere decir que cuando venga no pase a ser un técnico práctico. Yo creo que estamos subestimando un poco lo que es el perfil del nuevo técnico, que seguramente podrá optar para el rival A un sistema, para el rival B otro sistema”, apuntó el periodista deportivo en ‘Vamos al VAR’.

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El experimentado técnico argentino inicia su etapa con Universitario de Deportes acompañado por un cuerpo técnico de confianza, prometiendo entrega absoluta en competencias locales e internacionales y buscando fortalecer el perfil competitivo del club más laureado del Perú (Universitario)

“Universitario es más neutralizable"

Pedro García puntualizó que Universitario de Deportes se ha vuelto predecible al jugar siempre con el mismo sistema de juego y con el mismo once, una fórmula que le dio resultado en la obtención del tricampeonato, pero ahora no funciona porque los rivales ya saben cómo juegan. Y ese es el reto que tendrá que superar Héctor Cúper en su arribo a Ate.

“El problema de la ‘U’ ha sido que dan ventaja cuando juegan siempre a lo mismo, o sea, el mismo esquema, el mismo equipo base todos los partidos; eso es dar ventaja. La ‘U’ viene mostrando una manera de jugar el 2023, 2024, 2025, y para el 2026 el resto ya se dio cuenta; la ‘U’ es más neutralizable que el año pasado. Cúper debe tener la capacidad de poder cambiar figuritas. Hoy día con cinco, mañana con tres, mañana con cuatro y poder establecer una manera de jugar dependiendo del rival”, comentó Eloy.

Universitario de Deportes – Deportivo Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
La Liga modificó el horario para favorecer la planificación del equipo crema. Entre viajes apurados, decisiones inesperadas y un calendario internacional al límite, la tensión se eleva en la recta final (Universitario de Deportes)

¿Cuándo será el debut de Héctor Cúper en Universitario?

Héctor Cúper arribará a Lima en las próximas horas y hay mucha expectativa por su llegada a Universitario de Deportes. Su presentación oficial está programada para este jueves 14 de mayo a las 17:30 horas y marcará el inicio de su etapa en Ate.

Mientras tanto, la ‘U’ se viene alistando para enfrentar a Atlético Grau este viernes 15 de mayo a las 20:00 horas en el estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Este duelo podría ser el debut del argentino pese a que el tiempo le juega en contra debido a su arribo a la capital.

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
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