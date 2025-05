De los Andes a los Alpes: la historia de una comunidad en Lambayeque cuyos hongos han conquistado Francia

Cada hongo contiene 25 gramos de proteínas, una cantidad comparable a la de un filete de pollo o pescado, además de ser una fuente rica en minerales como hierro y potasio. PERUMIN 2025 podría traer historias de éxito similar. Créditos: SIMBIOSIS PERÚ

Con el sello de los Andes. Hace ya dos años, Simbiosis, un negocio social dedicado a la producción de hongos comestibles de Perú, logró cruzar las fronteras de lo inimaginable para cualquier aventurero emprendedor, y exportó su primer cargamento a Francia. Este proyecto, que comenzó en la sierra de Lambayeque, ha transformado la vida de cientos de familias y continúa expandiéndose hacia nuevos mercados internacionales.

Per el hito no hubiera sido posible si no fuera por el apoyo, por una parte, del programa estatal Agroideas, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que busca incrementar la competitividad de pequeños y medianos productores agrarios, pero también desde el sector privado, con iniciativas como PERUMIN Inspira, que financia con capital semilla a los emprendedores del Perú. La edición 2025, con postulaciones gratuitas, trae un premio de 15.000 soles.

De los Andes a los Alpes. El primer envío de hongos a Europa fue gestionado por Daniel Saint-Pere, gerente de Inkatrail, quien organizó el transporte en un contenedor de 20 pies con capacidad para seis toneladas. Créditos: SIMBIOSIS PERÚ

Una Simbiosis que transforma la sierra peruana

El proyecto, liderado por César Huamán, tiene su base en el centro poblado de Piedra Parada, en el distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe (Lambayeque), a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Allí, los hongos comestibles se cultivan en simbiosis con plantaciones sostenibles de pino insigne.

Según explicó Huamán, el hongo se adhiere a las raíces del pino, lo que permite el desarrollo de setas de gran tamaño, con sombreros de hasta 30 centímetros de diámetro, muy valoradas en el mercado europeo.

Así se cultivan. El éxito de Simbiosis ha sido posible gracias a un enfoque integral que combina ciencia, sostenibilidad y desarrollo comunitario. Créditos: SIMBIOSIS PERÚ

El origen de este emprendimiento se remonta a 2019, cuando Simbiosis ganó el premio PERUMIN Inspira, un concurso que reconoce iniciativas sociales con impacto en la sierra peruana. Este reconocimiento incluyó un capital semilla proporcionado por la Compañía Minera Poderosa, así como asesoría y difusión por parte del Centro Internacional de la Papa (CIP) y Kunan.

Desde entonces, el proyecto ha crecido significativamente, beneficiando a 320 familias en Incahuasi y a 1.200 familias en otras regiones, como La Libertad, Cajamarca, Apurímac, Cusco, Amazonas y Junín.

En su momento, la Asociación Micológica Simbiosis Perú firmó seis convenios con el programa Con Punche Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas, para la exportación directa de hongos comestibles al mercado europeo. Estos acuerdos, valorados en 545.600 soles, beneficiaron a 31 familias. Créditos: SIMBIOSIS PERÚ

El impacto social de Simbiosis es notable. Aproximadamente 50 mujeres de la comunidad de Piedra Parada trabajan en la recolección y secado de los hongos. Estas mujeres ingresan a los bosques de pino para recolectar los frutos, que luego son secados en alguno de los 39 secadores solares instalados en la zona.

Posteriormente, los hongos son trasladados a una planta de procesamiento en Ferreñafe, donde se realiza la limpieza, selección, deshidratación y empaquetado en sacos de 15 kilos. La planta tiene una capacidad de producción diaria de 400 kilos y emplea a un 70% de mujeres jóvenes, muchas de las cuales utilizan sus ingresos para financiar sus estudios superiores.

Hongos. El producto estrella de Simbiosis no solo destaca por su calidad, sino también por su valor nutricional. Créditos: SIMBIOSIS PERÚ

Se viene el PERUMIN Inspira 2025: 15.000 soles hasta el 9 de junio

Mariana Abugattás, presidenta de PERUMIN Inspira, destacó para Infobae Perú el impacto de este tipo de emprendimientos en la reducción de brechas sociales y ambientales. Según Abugattás, el programa busca apoyar iniciativas sostenibles en la sierra y selva del país, con un enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde su creación en 2019, PERUMIN Inspira ha impulsado más de 600 proyectos, ofreciendo asesoría técnica, mentorías especializadas y difusión a nivel global.

El caso de Simbiosis es un ejemplo del éxito que puede alcanzarse con el respaldo adecuado. Además del apoyo financiero, los emprendedores reciben asesoría técnica durante 12 semanas a través del hub de innovación de Continental y la incubadora de negocios de la Universidad Católica de San Pablo, así como asesoría legal del estudio Benítez, Vargas y Ugaz Asociados. Este acompañamiento integral ha permitido que proyectos como el de César Huamán no solo sobrevivan, sino que prosperen y se expandan.

En la edición de PERUMIN Inspira de 2025, se espera que más emprendimientos como Simbiosis puedan participar y beneficiarse de este programa. Según Abugattás, los finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en la convención minera de Arequipa, donde se seleccionarán dos ganadores que recibirán un capital semilla de 15.000 soles. Además, todos los participantes tendrán acceso a una red de contactos y experiencias que les permitirá seguir creciendo y transformando vidas en sus comunidades.

Desde su creación en 2019, PERUMIN Inspira ha apoyado a más de 600 emprendedores, ofreciendo más de 300 horas de acompañamiento técnico y cursos especializados.

¿Qué tipo de emprendimientos pueden postular?

PERUMIN Inspira 2025 busca reconocer a los emprendimientos sociales que destaquen por ser innovadores, escalables y sostenibles, y junto con ellos se promuevan los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Las postulaciones van hasta el 9 de junio de 2025, y son gratuitas:

ODS 1 Fin de la pobreza

ODS 3 Salud y bienestar

ODS 4 Educación de calidad

ODS 5 Igualdad de género

ODS 6 Agua limpia y saneamiento

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 12 Producción y consumos responsables

ODS 13 Acción por el clima.

Según informó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), los 10 proyectos finalistas tendrán la oportunidad de participar en la Convención Minera PERUMIN 37, en la cual se elegirán a los dos ganadores de esta edición.

De esta manera, el impacto de Simbiosis y otros proyectos similares demuestra cómo la combinación de ciencia, naturaleza y apoyo institucional puede generar oportunidades sostenibles, mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables y contribuir a la conservación del medio ambiente. Adelante.