Reinfo hereditario no perpetúa concesiones en manos de ilegales, asegura Minem: acusa confusión del Congreso y gremios privados

La polémica alrededor de la norma que crea un “Reinfo hereditario” ha generado respuestas desde distintos ámbitos. Mientras que el sector de empresarios mineros e incluso congresistas han criticado la norma -parlamentarios incluso indicaron que están pensando en interpelar al titular del Minem-, desde el Ejecutivo señalan que la norma promulgada se hace pensando en la formalización de los mineros informales y artesanales.

Infobae Perú se comunicó con el creador del polémico reglamento de la ley que amplía el Reinfo hasta junio del 2025 y, por lo tanto, la persona que creó lo que ahora se denomina como un “Reinfo hereditario”, el director de la Dirección General de Formalización Minera, Máximo Gallo Quintana, quien señaló al Congreso por no publicar la llamada ‘Ley Mape’ para regular la minería artesanal y de pequeña escala.

Máximo Gallo: “No están entendiendo nada”

Según el Decreto Supremo Nº 009-2025-EM, en su tercera disposición complementaria transitoria, se permite que la sucesión de los titulares del Reinfo sea solicitada por los herederos de los mineros informales que fallezcan.

El texto indica que serán estas personas quienes deberán finalizar el proceso de formalización, pese a que informes periodísticos y expertos ya indicaron desde el año 2024 que luego de 10 años de iniciada la aplicación de esta herramienta de formalización, apenas el 2.4 % de los registrados dejaron la informalidad.

Frente a ello, Gallo indicó a Infobae Perú que los críticos de la norma “no están entendiendo nada” y comparó la situación de mineros informales en Reinfo con la de dueños de una bodega.

“¿Si el papá muere, se acaba la bodega? La lógica es que los hijos o la familia se hagan cargo del negocio (...) Lo único que estamos haciendo es eso (...). El hijo agarra el Reinfo, sigue trabajando y sigue formalizándose. Si no cumple con la formalización, se va; pero si se cumple con todo, se formaliza y sigue siendo minero (...)”, indicó en exclusiva a Infobae Perú.

Al ser consultado sobre por qué se incluye el término “herencia” en la tercera disposición complementaria transitoria, Galllo indicó que esta figura y la “transferencia del registro por sucesión”, que está especificada desde el año 2017 en el Decreto Supremo N° 018-2017-EM, son “dos cosas distintas”.

“El titular, es el titular de una concesión minera; mientras que el Reinfo no tiene concesiones mineras. El 95% de los Reinfos no tienen concesión minera (...) Tú puedes transferir la titularidad de esa concesión, pero si yo tengo un Reinfo y no tengo titularidad minera, no puedo transferir nada. Esa es la diferencia fundamental. Cuando se hablaba de transferirse de titularidad, se hablaba de una concesión. En este caso no estamos hablando de una concesión, estamos hablando de la posibilidad de seguir trabajando en una mina”, afirmó a este medio.

¿Se ampliará la vigencia del Reinfo?

Actualmente, la vigencia del Reinfo es oficial hasta el 30 de junio del 2025 y solo es prorrogable vía Decreto Supremo hasta diciembre de este año. Sin embargo, los críticos de esta nueva medida consideran que la norma promulgada por el gobierno de Dina Boluarte abre la puerta a una “perpetuidad del Reinfo” por medio de la herencia a hijos y nietos.

Infobae Perú se contactó con César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, quien indicó que no hay una justificación para establecer un “reinfo hereditario” en la norma promulgada por el Gobierno.

“Yo diría que el año pasado tuvimos un informe en el que se decía que 2 mil mineros informales muertos estaban declarando producción y documentación al Reinfo. Para mi este es un tema de responsabilidad dentro del Minem y creo que con esta norma se pretende resolver esta irresponsabilidad. En la práctica convierte al Reinfo en algo perpetuo porque si es heredable lo transfiero a mis hijos y a mis nietos pese a que legalmente es algo temporal”, afirmó.

Según Ipenza, “el proceso de formalización no solo es un trámite, sino que debe lograr el respeto de los derechos de las personas y comunidades cuya salud, ambiente, seguridad y actividades económicas son dañadas ¿Cuáles son los plazos para el cumplimiento de los estándares de seguridad minera, ambientales y sociales? Se necesitan plazos para el cambio de prácticas y no solo para la presentación de documentos“.

Sin embargo, Gallo afirmó que la vigencia del Reinfo no será alterada y se mantendrá hasta su plazo máximo actual hasta junio, aunque no descartó que se vaya a ampliar una vez más hasta el 31 de diciembre de este año.

“No es a perpetuidad. El hijo (que herede el Reinfo) tiene un plazo. El Reinfo acaba ahora, el 30 de junio con la posibilidad de que sea este 31 de diciembre y de ahí se acaba (...) Tiene todavía hasta el fin de año para seguir formalizándose. Yo voy a formalizar por lo menos unos 5.000 mineros ahorita en dos meses”, sentenció.

Fuentes del sector consultadas por Infobae Perú indicaron que, pese a que Gallo no lo descarta, la ampliación de la vigencia del Reinfo es algo que ya se da por hecho al interior del Minem, y que solo se está a la espera de la publicación del Decreto Supremo.

Gallo, por su parte, indicó que el mal uso que se hace del Reinfo para facilitar las operaciones de mineros informales durante años “es otro tema. No tiene nada que ver con el tema de la herencia”.

Ministro de Energía y Minas, dispuesto a ir al Congreso

A raíz de las críticas generalizadas hacia la norma promulgada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Montero, envió un oficio al Poder Legislativo para solicitar presentarse ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso y hablar sobre la norma.

Por su parte, el director de la Dirección General de Formalización Minera, Máximo Gallo Quintana, también indicó que acudirá al Congreso para explicar la norma a los parlamentarios si es convocado por la Comisión de Energía y Minas.

“Yo no tengo que estar dispuesto. Si el Congreso me me cita, yo tengo que ir. Es una obligación, es una obligación de cualquier funcionario público”, afirmó a Infobae Perú.

Gallo también señaló al Congreso y afirmó que “es evidente” que los congresistas se basan en una confusión entre lo que es una concesión minera y el registro en el Reinfo al momento de criticar la norma promulgada este domingo.

“Los congresistas son los responsables de eso. Es el congreso el que debe dar la Ley Mape, porque cuando se acabe la formalización, ¿qué va a pasar?, ¿todos los mineros van a ser ilegales?, ¿todos los que no se formalizaron van a ser ilegales? ¿Eso es lo que queremos? El Congreso tiene la obligación de sacar una nueva ley para ver qué vamos a hacer con esa realidad del país”, sentenció.

Wilson Soto adelanta interpelación contra ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo

Actualmente, el congresista Wilson Soto ya anunció que exigirá la presencia del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, ante el pleno del Congreso para que responda sobre la falta de avances en el proceso de formalización minera.

“Yo voy a exigir que venga (al Congreso) a explicar lo que ha avanzado. Si ha pasado tanto tiempo y no se ha hecho un buen trabajo, ¿de qué estamos hablando?”, indicó.