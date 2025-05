‘Cuchillo’ desafía a Dina Boluarte, niega autoría de masacre en Pataz y confirma que ya no está en Colombia: “No quiero volver al penal”

'Cuchillo' asegura que nunca mandó a matar a nadie y jura ser inocente de la tragedia en Pataz | Cuarto Poder

Miguel Rodríguez Díaz, señalado por la presidenta Dina Boluarte como el principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz (La Libertad), desafió este domingo a la mandataria al negar la acusación y aseguró que ya no se encuentra en Colombia, aunque evitó revelar su ubicación exacta.

“No le puedo decir dónde estoy. Estoy en un país vecino (de Colombia), digámoslo así. Yo estoy corrido de la justicia”, dijo en una entrevista concedida desde la clandestinidad a Cuarto Poder, casi una semana después de salir del país.

“Yo estuve recluido en el penal (por tráfico ilícito de armas, fabricación y suministro de explosivos). Yo he tenido mis errores, pero ya los he pagado. Ya cumplí pena privativa de siete años. Yo sé lo que es un penal y no quiero volver nuevamente al penal”, expresó.

Aunque aseguró su intención de someterse a las autoridades, advirtió que lo hará solo cuando existan condiciones adecuadas. “Sí, me voy a poner a disposición de la justicia, pero en su debido momento, cuando haya garantías. Me están buscando por algo injusto, por ese motivo no puedo mostrar mi apariencia actual”, comentó al negarse a mostrar su rostro a través de la videollamada.

‘Cuchillo’ aseguró ser víctima de una confusión alimentada por intereses políticos y empresariales. “Yo no hice nada malo. La presidenta y la PNP se han dejado llevar por las noticias y por el grupo de poder como (la minera) Poderosa, y me están confundiendo con otra persona”, anotó.

'Cuchillo' asegura que la presidenta y la PNP lo están confundiendo con otra persona | Cuarto Poder

También sostuvo que no es natural de Pataz, aunque admitió haber visitado la zona por motivos comerciales. “Conozco y he ido a vender mi arroz, a hacer comercio. La última vez que estuve fue hace dos años”, aseguró. Sin embargo, el dominical reveló que Rodríguez Díaz estuvo en la zona los días 25 y 26 de abril, en que ocurrió el asesinato múltiple.

Frente a esa acusación, respondió: “Son personas que están tratando de inculparme. Tengo evidencias y pruebas suficientes para demostrar mi inocencia. La justicia en Perú no es justa. Si no te encuentran nada, te siembran. Y ya no quiero volver al penal porque ya lo viví (...) Jamás he matado a alguien ni he mandado a matar”, sostuvo.

Aunque inicialmente negó haber estado en Pataz, Cuarto Poder reveló que ‘Cuchillo’ fue visto la madrugada del 27 de abril en una discoteca de Casma, pocas horas después de la masacre. El programa difundió imágenes que lo ubican en el local. “El día sábado fui con mis amigos, estuve hasta las seis y luego me dirigí a una cebichería, estuve borracho”, admitió.

‘Cuchillo’ es conocido por sus nexos con estructuras delictivas en Pataz, donde desde agosto de 2023 se han registrado 39 asesinatos relacionados con la minería ilegal. Se le ha vinculado con homicidios, sicariato, posesión ilegal de armamento, uso de explosivos y actividades relacionadas con el narcotráfico.

Su historial figura en expedientes que documentan algunos de los ataques más feroces a instalaciones mineras de la región. En 2014, fue sentenciado a seis años de cárcel por tenencia ilegal de armas de fuego.

Más tarde, se vinculó con Josué Blas Lezama, alias ‘Gato Cote’, excabecilla de la organización criminal ‘La Nueva Alianza’, uno de los grupos delictivos más peligrosos que opera en las zonas mineras de La Libertad. En octubre del año pasado, ‘Gato Cote’ fue asesinado en Colombia, y ‘Cuchillo’ habría asumido el control de la organización.

Motivaciones

Según Canal N, un colaborador ha declarado que la masacre en Pataz estaría vinculada a un enfrentamiento armado ocurrido el último 25 de abril entre el personal de seguridad de la empresa R&R y un grupo denominado ‘parqueros’, liderado por ‘Cuchillo’.

“(Este grupo) buscaba tomar control del nivel 2520 del socavón. Como resultado del enfrentamiento, habrían fallecido cinco sujetos del grupo contrario. Posteriormente, ante la amenaza de un nuevo ataque, algunos trabajadores abandonaron el lugar, mientras que otros fueron reubicados en zonas de mayor vulnerabilidad (nivel 2300) por orden del alias ‘técnico’”, señaló.

El colaborador, citado por la televisora, indicó que estos hechos habrían llevado al secuestro de los trabajadores. “En este tipo de confrontaciones es común que los capturados sean ejecutados o usados como rehenes para negociaciones entre los cabecillas, lo que no se habría concretado en esta oportunidad”, zanjó.