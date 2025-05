Masacre en Pataz: el peligroso prontuario de Miguel Rodríguez Díaz, ‘Cuchillo’, acusado de estar detrás de la muerte de 13 mineros y otros atentados

Este lunes 5 de mayo será día no laborable: ¿a quiénes beneficia? Con motivo de una festividad nacional, este día no laborable deberá ser compensado por los trabajadores que se acojan a la medida

Gustavo Adrianzén sugirió que el secuestro en Pataz no era “veraz” días antes de la masacre de 13 mineros El jefe de Gabinete puso en duda el suceso cuatro días antes de que la minera Poderosa confirma las muertes. “Hemos recibido información no oficial que refuerza la idea de que este hecho no ocurrió”, señaló en una rueda de prensa