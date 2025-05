Masacre en Pataz: Jefe de la PNP celebraba en el Hotel Bolívar mientras mineros se encontraban secuestrados

Víctor Zanabria, jefe de la PNP, en el Hotel Bolívar el pasado miércoles 30 de abril.

Hace unos días, se reportó sobre la desaparición de 13 mineros en Pataz. Se trataban de empleados de la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, quienes habían sido secuestrados por una organización criminal ligada a la minería ilegal.

Pese a la denuncia hecha por sus seres queridos y amigos cercanos, desde el gobierno de Dina Boluarte manifestaron que no tenían registro de lo ocurrido en la región de La Libertad. De acuerdo a información obtenida a través de órganos y cuerpos de seguridad, el premier Gustavo Adrianzén afirmó que esa noticia no era veraz.

“Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. Ahora mismo estoy revisando si algo más ha llegado y no tengo variación. No tenemos noticias de que se haya producido el hecho. Patrullas del Ejército y de la PNP están coordinando con las comisarías locales, y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Pataz. Se ha recibido información extraoficial de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho”, expresó entonces.

Sin embargo, este domingo 4 de mayo, se hallaron los cuerpos de los 13 mineros sin vida en un socavón. Todos se encontraban maniatados y tenían signos de haber sido torturados. Tras darse a conocer este desenlace, las críticas hacia las autoridades no han cesado y exigen la renuncia de los altos mando del Estado relacionados a la seguridad ciudadana.

Los cuerpos fueron hallados desnudos, maniatados y con impactos de bala. - Crédito: Panorama

De fiesta en el Hotel Bolívar

Mientras familiares de las víctimas clamaban por ayuda para conocer su paradero, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, fue captado en una celebración en el Hotel Bolívar, ubicado en el Centro de Lima.

Los vídeos, registrados el pasado miércoles 30 de abril y revelados por Panorama, dominical de Panamericana Televisión, muestran al jefe de la PNP en el bar del establecimiento hotelero en lo que parecía una fiesta de cumpleaños.

Zanabria, quien vestía un polo verde y pantalón gris, no se encontraba solo, sino que estaba en compañía de la fiscal de Lima Norte, Nélida Torres Sánchez, y otros exfiscales de la misma jurisdicción.

De acuerdo a lo informado por el mencionado medio, la celebración comenzó alrededor de las cinco de la tarde y se extendió hasta casi las 11 de la noche. En ese lapso, la situación de los mineros secuestrados en Pataz se agravaba, pero no se lograba encontrar una solución efectiva.

Las denuncias al respecto ya se habían realizado. El autor del acto delictivo sería Miguel Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’, quien exigió una suma millonaria para liberar a las víctimas.

Sin embargo, la falta de comunicación y la aparente inacción de las fuerzas de seguridad solo generaban más tensión en la zona, mientras que el comandante Zanabria permanecía en la capital, sin parecer darle la importancia debida a la urgencia de la situación.

El comandante general de la policía de ese país, Víctor Zanabria Angulo - crédito CCL

Fuentes no identificadas indicaron que el jefe de la Policía Nacional parecía estar relajado durante la celebración —en donde se habrían consumido bebidas alcohólicas, como pisco sour— sin mostrar preocupación por la grave situación que se vivía en Pataz.

Zanabria se encuentra en el ojo de la tormenta desde semanas atrás debido a la revelación que viajó acompañado en distintas oportunidades por su pareja y conviviente, la suboficial de segunda, Miluska Vargas Zapata.

Los registros migratorios de Zanabria y la joven oficial coinciden en tres viajes: el 2022 a España y este 2025 a República Dominicana y Colombia. Según el abogado y suboficial en retiro, José Antonio Palacios, la autoridad había incurrido en el presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo al beneficiar a su pareja con diferentes viajes al extranjero.