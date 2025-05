Fiscal afirma que ‘Cuchillo’ nunca fue detenido en La Libertad y que empresa R&R estaría vinculada a policías en actividad

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, afirmó que el criminal conocido como 'Cuchillo' nunca fue detenido en la región La Libertad. (Foto: Cortesía Luis Puell/Andina)

El presunto criminal detrás de la muerte de 13 trabajadores de la empresa R&R en Pataz ya no está en el Perú. Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo‘, voló a Colombia de forma legal y sin intervención policial el mismo día que la presidenta Dina Boluarte lo señaló como responsable y criticó la labor de la Fiscalía por su liberación en el año 2023.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, aclaró las dudas sobre el tema y afirmó que el criminal nunca había sido detenido en la región La Libertad, aunque previamente sí ocurrió una intervención en su contra en Casma, región Áncash.

“Esa detención se habría producido en Casma y no tengo información de otro distrito, pero en La Libertad nunca fue detenido (...)”, indicó el fiscal Guillermo Bringas en conversación con Exitosa.

No solo eso, sino que el fiscal también cuestionó la labor de la Policía Nacional por supuestamente tener identificado al criminal y no haber solicitado su detención ante el Ministerio Público, lo que habría facilitado que, al no tener una orden judicial para su captura, pueda escapar del país legalmente.

“Se dice que es el que lidera este grupo de personas, de sicarios, delincuentes, y lo tenemos identificados ¿Por qué no hicieron un informe y comunicaron a la Fiscalía para pedir su detención? Si supuestamente ya estaba identificado, debe haber un informe. Ese informe no existe. Jamás se nos informó al Ministerio Público que esta persona ‘Cuchillo’ estaba identificado y que lideraba una organización (...)”, afirmó al medio radial.

Empresa R&R tendría vínculos con policías en actividad

Además, el fiscal de La Libertad indicó que la información que tiene el Ministerio Público indica que la empresa para la que trabajaban los 13 hombres asesinados en Pataz, R&R, tendría vínculos con agentes en actividad de la Policía Nacional del Perú. Esto en un contexto en el que se conoce que esta empresa fue contratada por otra llamada Libman para brindar protección a sus mineros artesanales.

Últimas imágenes de los mineros que fueron secuestrados y asesinados en Pataz.

“Según la información con la que contamos, es que una empresa de seguridad R&R se encargaba de dar custodia a mineros artesanales que tienen a la vez un contrato con Poderosa (...) Según la información de parte del fiscal de Pataz de parte de un colaborador, una persona con identidad reservada, esta empresa R&R está dirigida por dos policías en actividad (...) Es un tema delicado de investigar porque hay agentes policiales en actividad metidos en actividad minera en Pataz”, indicó el representante del Ministerio Público.

Trabajadores de R&R fueron asesinados hace 8 días

El resultado de la necropsia a los cuerpos de los trabajadores de la empresa R&R indica que el asesinato en un socavón de Pataz habría ocurrido aproximadamente 8 días antes de ser hallados por sus compañeros de trabajo y la Policía Nacional.

“Los cuerpos han llegado en estado de descomposición. Aproximadamente tendrían 7 u 8 días de fallecidos. De los nueve cuerpos a los que ya se hizo necropsia, cuatro y hasta cinco se encuentran identificados y otros están en proceso de identificación (...) se trata de un crimen de características de criminalidad organizada”, afirmó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas.

Esto ubicaría su secuestro y ejecución aproximadamente el día 26 de abril, lo que coincide con el relato de algunos de sus familiares, quienes afirman haber perdido contacto con las víctimas desde el 25 de abril.