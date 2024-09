Asesinan al ‘Gato Cote’ en Colombia: pasó de ser seguridad a líder de banda criminal de minería ilegal en Perú

Minería ilegal en La Libertad: Se trata de Josué Oliver Blas Lezama, o más conocido como al ‘Gato Cote’| Cuarto Poder

Uno de los criminales peruanos más buscados en Pataz, La Libertad, fue asesinado en el barrio San Vicente, sector Parqueadero El Triángulo, en Colombia. Se trata de Josué Oliver Blas Lezama, o más conocido como al ‘Gato Cote’, quien es sindicado como el líder de una banda de minería ilegal en la región.

Tres sujetos armados habrían llegado en moto lineal a la zona para disparar contra Blas, pero también le alcanzó a otro peruano identificado como Carlos Alberto Villanueva Cancho, quien murió. El líder criminal de ‘La Gran Alianza’ llegó a Colombia tras escapar de las autoridades, debido a que estaba en la mira.

Ambos fueron trasladados al hospital Nuestra Señora de La Candelaria, pero llegaron sin vida.

El jefe de la región Policial en La Libertad en Perú, general PNP José Zavala Chumbiauca, señaló que están colaborando con las autoridades colombianas con la finalidad de que se ratifique que se trata de esta persona. Además, las autoridades averiguan cuál habría sido el móvil, debido a sus antecedentes.

“Estamos coordinando y enviando información de nosotros, huellas dactilares para que ellos puedan hacer la corroboración y nos puedan confirmar la identidad de esta persona que ha sido asesinado en horas de la noche en Colombia,” declaró a La República.

Asimismo, informó que no tienen los detalles de cómo fue el ataque, pero mantienen comunicación con la policía de dicho país.

Operativo en mayo

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo el 15 de mayo, donde solo se detuvo al hermano del ‘Gato Cote’, mientras él pudo fugarse. El dominical Cuarto Poder pudo acceder a una de las viviendas ubicada en el valle de Virú, en La Libertad.

Una lujosa casa que era evidencia de los actos ilícitos de la organización ‘La Gran Alianza’. Una piscina, un parque grande, un ambiente que alberga más de 40 caballos de paso y más espacios que reflejan que habrían conseguido con la extracción ilegal de oro.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina señaló que esta red logró ganancias ilícitas de más de 80 millones de soles. El hombre de 45 años no era ajeno a las intervenciones policiales ni judiciales, debido a que estuvo preso en el penal de Challapalca durante tres años.

Antes de liderar su organización enquistada en el 2020, el ‘Gato Cote’ era acusado de ser el cabecilla de ‘Los Pulpos de la cruz verde’.

El historial criminal

Su internamiento en la cárcel no era el fin de su accionar, debido a que ni bien recuperó su libertad se convirtió en uno de los extorsionadores en la Ciudad de la Primavera. Sin embargo, no se quedaría ahí, debido a que buscó ascender y continuó de seguridad de mineros que no estaban formalizados.

Él ya había visto cómo podría apoderarse de este sector, por lo que primero comenzó robando los minerales para que luego se adueñara de los socavones. Es así como su poder de adquisición crecía cada vez más y se mostraba como uno de los empresarios más exitosos, a pesar de que operaba bajo la irregularidad.

El coronel PNP Franco Moreno, jefe de la Diviac, indicó que fue ganando posición y adueñándose de cada terreno.

“Empezó arrebatando oro a través de los parqueros. Sin embargo, se comenzaron a tomar territorios en las minas y socavones para causar el terror. Contaban con integrantes muy antiguos,” señaló al citado medio.

Asimismo, reveló que implementaron un “cupo”, el cual no solo hacía referencia a dinero, sino también a material de productos para la minería. Es así como contaban con químicos, pesadores y otros materiales para vender el oro en el mercado negro.