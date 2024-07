CGTP marchó por el aumento de la remuneración mínima vital: ¿Cuánto piden que suba?

CGTP pide además del aumento de la RMV, que suban las pensiones y también muestran se muestran en contra del gobierno de Dina Boluarte en regiones. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/El Peruano

En medio del los anuncios de que se va a empezar a hacer el camino para la discusión del aumento de la remuneración mínima vital, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se encuentra marchando este 19 de julio a nivel nacional, en regiones como Lima, Cajarmaca y Cusco.

Así, las movilizaciones no solo piden un cambio del Gobierno de Dina Boluarte, sino que se cumpla con el aumento del sueldo mínimo, el cual consideran insuficiente para sostener la canasta básica familiar. Esta es una apreciación que comparten en cierta medida el ministro de Trabajo y otros funcionarios.

Sin embargo, no hay un acuerdo en el monto al que el sueldo deba subir. Mientras el Congreso ha presentado dos proyectos de ley que piden que sea de interés nacional subir este a S/1.500 y S/1.545, Daniel Maurate (MTPE) no considera que esto se de, y señala la importancia de que deba discutirse, sobre parámetros técnicos en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), cuya institucionalidad buscará reforzar. ¿Cuánto piden que sea el nuevo sueldo mínimo los trabajadores peruanos?

CGTP anunció movilizaciones a nivel nacional. - Crédito Twitter/Mirtha Vásquez

CGTP pide que sueldo cubra una canasta básica familiar

En entrevista con diversos medios, como Canal N y Exitosa, el secretario general adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya Goñy, sugirió que la remuneración mínima vital debe cubrir la canasta básica familiar, la cual señaló que ascendería a S/2.100, más de la mitad del sueldo actual, de S/1.025.

Sin embargo, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), una canasta básica familiar de consumo, para una familia de cuatro personas, esta asciende a S/1.784 (por persona se calculan S/446). Para cinco personas, sí equivaldría a algo cercano a lo señalado, de S/2.230.

De todos modos, un sueldo mínimo no alcanza para solventar la canasta básica de consumo para una familia ni de tres integrantes (S/1.338). Asimismo, el representante de la CGTP señaló que se pide que este aumento sea progresivo y que en cinco años el incremento de la remuneración mínima alcance el monto de la canasta básica familiar.

CGTP convoca a movilización en todo el Perú para exigir aumento del salario mínimo. - Crédito Composición Infobae/Andina

El camino al aumento de la RMV

Desde el MEF y el MTPE, así como gremios de empresarios, se ha pedido primero que se pueda discutir el aumento del sueldo mínimo bajo parámetros técnicos. Pero para eso se deberá convocar a diálogo con el Consejo Nacional de Trabajo, una institución que, en palabras del ministro Maurate, es muy frágil. A raíz de este diálogo, debería llegar a un acuerdo sobre el incremento de la RMV y eso debería ser formulado para que se haga efectivo con los procesos correspondientes.

Como se sabe, en el 2023 se suspensió la sesión del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) por problemas de salud de uno de los miembros del sector empresarial, lo cual impidió la participación y el diálogo en esta junta, el palabras del entonces ministro de Economía, Alex Contreras.

Consejo Nacional de Trabajo carece de institucionalidad

El ministro de Trabajo Daniel Maurate, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el CNT. “La institucionalidad del CNT no es fuerte. El problema que ha habido los años anteriores es que como no hay fuerte institucionalidad, depende la voluntad del ministro si convoca o no, depende de si el sector empresarial asiste o no, o si los dirigentes sindicales asisten o no. Cualquier de ellos se levanta, el Consejo no funciona”, apuntó para RPP.

Asimismo, el ministro no quiso decir a qué actor de los que participan en el CNT se debe que no se esté dando eficientemente esto; es decir, quien se levanta de la mesa para no dialogar. Pero sí hizo hincapié en que debe refozarse. “El CNT que es el escenario del diálogo social, debe tener fortaleza institucional, y en eso estamos actualmente”, señaló.