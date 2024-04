Aumento de sueldo mínimo 2024: Ministro de Trabajo y Defensor coinciden en que urge alza salarial en Perú

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, demandó este domingo la evaluación del aumento del sueldo mínimo ante el incremento de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, solo dos días después de que el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, asegurara que la remuneración básica en el país “es insuficiente”.

“Considero que es importante hacer una evaluación para ver cuánto puede incrementarse [el sueldo]”, dijo Gutiérrez a Canal N antes de remarcar que el proceso inflacionario ha impactado en “la pérdida de valor monetario” y “del poder adquisitivo” de los peruanos.

El funcionario recalcó que, en estos aspectos, se “tiene que guardar un perfecto equilibrio” y que entiende que el titular de Economía, José Arista, “está trabajando estos temas”. El salario mínimo, a la fecha, se sitúa en 1.025 soles, monto fijado desde mayo de 2022, bajo la administración del expresidente Pedro Castillo.

Para el año en curso, la tasa de inflación alcanzó el 3,41%, mientras que en 2022 se registró un aumento del 8,56%, la cifra más elevada en los últimos 26 años. Ante las demandas sindicales por un aumento del salario, especialmente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Maurate señaló en los últimos meses que se iba a evaluar la medida.

A inicios del 2024, el titular garantizó que el aumento del sueldo mínimo se dará este 2024, ya que “el panorama es muy favorable” para la economía del país, después de que cayera en recesión por una combinación de problemas que incluyeron las protestas sociales y el fenómeno de El Niño.

“Hay un compromiso presidencial para incrementar el salario mínimo vital. No lo hemos hecho el año pasado porque la economía entró en recesión. Lo he dicho abiertamente y con toda sinceridad que, en una situación de recesión, no es aconsejable aumentar sueldo mínimo. El panorama es muy favorable para este año. [...] en consecuencia, se va a dar el escenario para discutir el aumento”, dijo entonces en una rueda de prensa.

Maurate indicó que, aunque ya se desarrolló la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo (CNTPE) —y la segunda está prevista para febrero—, todavía no está en agenda el debate de la RMV.

“Nosotros ya hemos empezado reuniones. No lo hemos hecho de manera mediática porque queremos una etapa de consolidación. Ya tenemos agenda, en febrero es la segunda reunión. [...] Estamos agendando [por ahora] nuevas reglas del Consejo para que tenga institucionalidad y no dependa de algunas personas, por ejemplo, del ministro. Si quisiera no convoco nunca porque, de acuerdo a las reglas, es el ministro que convoca. Si no, no hay sesión del Consejo”, detalló.

Josué Gutiérrez afirmó que no renunciará al cargo - Crédito: Agencia Andina

Este viernes, en una declaración a la agencia Andina, volvió a enfatizar que el alza es necesaria, ya que el salario no cumple con cubrir las necesidades básicas. “Ningún peruano sensato puede estar en contra del incremento del sueldo mínimo o pueda decir que es suficiente. Es insuficiente y se necesita incrementar”, remarcó.

Maurate advirtió, sin embargo, que cualquier ajuste debe realizarse responsablemente para evitar repercusiones negativas en las microempresas. “Este incremento no debe responder a motivaciones políticas o populistas, sino que debe ser una decisión responsable que evite el aumento del desempleo o la informalidad”, especificó.

También destacó la prevalencia del salario mínimo en el sector de las microempresas y alertó sobre los potenciales perjuicios que un aumento desmedido podría generar en este segmento. Finalmente, el ministro apuntó a la necesidad de un entorno económico estable para debatir un posible aumento de la RMV. “Antes de discutir el incremento de la remuneración mínima vital, es primordial superar la recesión y fortalecer la economía del país”, zanjó.