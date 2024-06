Aumento de sueldo mínimo se evaluaría el segundo semestre del 2024: ¿A cuánto podría subir según propuesta del Congreso?

Dos proyectos de ley en el Congreso proponen dos montos diferentes para el nuevo sueldo mínimo, que se discutiría este segundo semestre en Perú. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde/Andina

Los congresistas de la República parecen empezar a encontrar el siguiente tema del debate económico para la nueva legislatura este año: el aumento del sueldo mínimo.

Desde inicios del 2024, se sabía que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo veía que era muy pronto para la discusión de la RMV (remuneración mínima vital), la cual se ha estancado desde mayo de 2022 en S/1.025, cuando fue promulgado el incremento por el expresidente Pedro Castillo. Pero poco a poco, mientras el ministro Daniel Maurate veía que en efecto la economía se estaba recuperando (condición que daba para poder discutir el tema), ha ido anunciando que todo indica que el segundo semestre del año se podría discutir este aumento.

Así, ya en junio el Congreso parece haber medido a la temperatura del debate económico de los próximos mses, dado que, antes de acabar la legislatura, ha presenta dos proyectos de ley que empiezan el largo camino para definir un nuevo aumento del sueldo mínimo. Si bien estos solo declarán el interés nacional en este incremento, sí mencionan dos montos a considerar para el la nueva RMV.

Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, opinó sobre la propuesta que declararía de interés nacional subir en 30% del UIT el sueldo mínimo vital. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/MTPE/Infobae/Paula Elizalde

Los dos primeros proyectos para aumento de la RMV

Dos nuevos proyectos de ley presentados por dos partidos diferentes en el Congreso marcan el inicio de lo que parece ser una serie de discusiones sobre el aumento de sueldo mínimo en el parlamento (tal como ocurrió con el retiro de AFP y CTS). A una semana de acabar el primer semestre del año, ya Acción Popular y Perú Libre han presentado propuestas para declarar de interés nacional el incremente de la remuneración mínima vital (RMV).

El primero de estos fue presentado por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, quien fue expulsado de Fuerza Popular y busca su adhesión a Acción Popular, con firmas de varios parlamentarios de este último. Este propone que se declare de interés nacional y necesidad pública el incremento de la RMV, así como que el

“Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, con participación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, evalúe el incremento de la remuneración mínima vital por un concepto igual o mayor a S/475 , para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, con lo que la remuneración mínima vital pasaría de S/1.025 a S/1.500″, señala la ley

El segundo proyecto fue presentado por Waldemar José Cerrón Rojas, de Perú Libre. Este propone que, al igual que el anterior, se declaré de interés nacional el aumento de la RMV, pero que se de como un reajuste automático de valor de 30% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Waldemar Cerrón consideró que el sueldo mínimo actual no permite que los trabajadores puedan satisfacer sus necesidades. - Crédito Andina

¿A cuánto proponen que suba la RMV?

Según el primer proyecto de ley, de Jon Tay, se propone que la nueva remuneración mínima vital sea de, al menos, S/1.500. Mientras, el proyecto de ley presentado por Waldemar Cerrón implica que este nuevo monto sea de S/1.545. Así, en el primero se propone que se suba en S/475 este monto entregado a los trabajadores privados peruanos. En el segundo, el aumento sería mayor, de S/520

Si bien el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) no se mostró en desacuerdo con un posible aumento de la RMV, sí señaló que esto no debe responder a una decisión política. “Lo que hemos buscado nosotros siempre es que haya criterios claros para aumentar el sueldo mínimo, que no sea una decisión política. Y cada dos años, o el periodo que se establezca, se ajuste. Más que antes de elecciones o por idea política. Que sea más predecible. También viendo que pasa en el mercado laboral”, opinó el pasado viernes 21 de junio cuando informó los datos del reporte de inflación.

Por su parte, desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate ha señalado que este segundo semestre se podría discutir este incremento de la RMV, aunque sí agregó que no cree que “vaya a subir a dicho monto (...) No podemos hacer un incremento irresponsable, tenemos que ver básicamente que la economía siga creciendo”, así como subrayo que esto debe ser “mirado técnicamente”, e insistió en la importancia de un acuerdo equilibrado entre empleadores y trabajadores.

¿Cuál es la postura de Julio Velarde?

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, indicó que el aumento del sueldo mínimo debería estar basado en “criterios claros” y que una medida de este tipo no debería corresponder a una decisión política.

Es decir, que en un escenario ideal el ajuste se realizaría de forma periódica y no antes de unas elecciones o por motivos políticos.