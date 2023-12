Mr. Peet revela las razones por las que rechazó estar en ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’: “Así es la vida”

Mr. Peet revela las razones por las que rechazó ingresar a ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ | Mr Peet Channel. Youtube

Aunque fue uno de los participantes favoritos de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, el comentarista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, no forma parte de la edición de revancha del concurso culinario. En uno de sus podcast, explicó las razones que lo motivaron a rechazar la propuesta de la productora Rayo en la Botella.

El lunes 4 de diciembre, ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ se estrenó con la participación de Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (1era temporada); Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (2da temporada); el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (3era temporada); y Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (4ta temporada).

Para sorpresa de los usuarios, Mr. Peet no fue incluido en la lista de “favoritos”. En redes sociales, se especuló que el comentarista deportivo no fue convocado debido al escándalo que protagonizó en ‘A Presión’, donde lanzó desatinados comentarios sobre las mujeres venezolanas y que le valió una llamada de atención por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Mr. Peet formó parte de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos' y no logró ganar el certamen. Carlos Fernández C./Infobae Perú

¿Por qué Mr. Peet no está en ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’?

En el podcast ‘Madrugol’, Mr. Peet aclaró que—mucho antes de la polémica de ‘A Presión’— la producción de ‘El Gran Chef Famosos’ lo convocó para la quinta temporada del concurso gastronómico. Sin embargo, decidió rechazar la propuesta porque ya había firmado un contrato para ser imagen de una reconocida empresa.

“Yo conversé con la gente de ‘El Gran Chef’ hace algún tiempo, pero yo ya había asumido un compromiso como imagen de una campaña publicitaria. Las grabaciones coincidían con las del Gran Chef, por eso les dije que no podía porque ya había asumido un compromiso. Es más, antes entraba 10 a.m. y salía 6p.m., ahora me dijeron que es de 8 a.m. a 5 p.m., pero igual no podía”, explicó Peter Arévalo.

Mr. Peet rechazó ingresar a la quinta temporada de 'El Gran Chef Famosos'. Captura/Youtube

Más adelante, el recordado narrador de ‘Combate’ indicó que, debido a las críticas que enfrentó por los comentarios que hizo en ‘A Presión’, la empresa que lo contrató prescindió de sus servicios. “Me quedé sin soga ni cabra, lo que arreglué se vino abajo, pero así es la vida, no hay por qué detenerse”, complementó.

Mr. Peet no descarta regresar a ‘El Gran Chef Famosos’

Los fanáticos del apodado ‘Mr. Soberbia’ no pierden la fe. Aunque Mr. Peet no llegó al estreno de la quinta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, el comentarista deportivo no descartó la posibilidad de estar en la edición de revancha más adelante.

“Le agarré mucho cariño a la productora, pero por cuestiones de tiempos no iba a estar en esa temporada (...) No hay que arrepentirse ni nada, las cosas pasan por algo. Lo más importante es lo que pasa y no lo que pudo haber pasado. Luanita (su fan), lamento no estar alegrarte desde El Gran Chef, pero en algún momento voy a estar por ahí”, precisó.

Mr Peet hizo mea culpa y dice que le dolió que las instituciones públicas lo traten como delincuente. Captura/Youtube

Recordemos que hay una nueva regla en ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’: famoso que es eliminado, famoso de otra temporada que entra. Luego que Miguel Vergara fuera retirado de la competencia, Ale Fuller entró en su lugar y ahora está luchando para permanecer en el programa.

¿Por qué Mr. Peet fue cancelado?

En la antesala del encuentro futbolístico entre Perú y Venezuela correspondiente a la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el presentador deportivo Carlos Galván dio lectura a un comentario despectivo enviado por un seguidor, el cual sugería que el resultado del partido influiría en los precios de servicios sexuales proporcionados por mujeres venezolanas. Esto originó a que Mr. Peet se expresara de la peor forma:

“¿Cómo va a subir? Qué va a ser, se ha mantenido en los últimos tres años y tienen el mismo precio. Se mantiene. Hace tres años que está 50 lucas y seguirá con 50 lucas. En Risso un ferro y medio, y ya está. En Zepita están a 50 lucas”.