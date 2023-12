‘El Gran Chef Famosos La Revancha’: Miguel Vergara fue el primer eliminado de la temporada | Latina

‘El Gran Chef Famosos’ se encuentra en su primera semana de estreno de la temporada de La Revancha. Para esta oportunidad se ha convocado a participantes de diversas temporadas para que tengan una nueva oportunidad de poder alzar la olla de oro.

Te puede interesar: Estreno de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’: Miguel Vergara, Mónica Torres y Renato Rossini fueron sentenciados

En esta ocasión, hay participantes que fueron eliminados al inicio y otros que llegaron hasta las últimas instancias de la competencia, por lo que todos tienen un nivel complicado para poder ganar. Sin embargo, no todos han logrado convencer al jurado durante estos días y, finalmente, se enfrentaron en la noche de eliminación.

Luego de una ardua lucha entre los participantes y preparando dos platos un tanto complejos, jurado eligió a quien, lamentablemente, debería decirle adiós a la competencia. El primer salvado de la noche fue el ‘Flaco’ Granda, le siguió los pasos Susan León y el último salvado fue Renato Rossini Jr.

Miguel Vergara fue el primer eliminado de la competencia. (Latina)

Miguel Vergara se despidió de la cocina de ‘El Gran Chef Famosos’ y agradeció la oportunidad de volver a la cocina luego de un tiempo fuera de ella. Antes de retirarse, dedicó unas palabras y se emocionó por lo aprendido.

“Esta vez no lloro. Gracias, no tengo más que decir. Gracias Nelly, Giacomo, Javier, gracias a todos”, mencionó al inicio. Fuera del set de televisión expresó: “Quería quedarme un poquito más, disfrutar de El Gran Chef Famosos la Revancha, me hubiera gustado quedarme un mes, pero no se pudo, así es el juego, pa’ adelante nomas. La verdadera cocina está acá”, dijo para despedirse.

Miguel Vergara fue el primer eliminado de la temporada. (Latina)

¿Qué pasó en esta edición de El Gran Chef Famosos La Revancha?

La noche del jueves 7 de diciembre, Renato Rossini Jr., Miguel Vergara, Susan León y el ‘Flaco’ Granda se presentaron en la cocina para luchar por su permanencia. Esta era la primera noche en la que un participante le diría adiós a la competencia en esta nueva temporada.

Te puede interesar: Mr Peet se arrepiente de sus expresiones machistas y xenófobas: “La pasé mal, me tildaron como un delicuente”

Tal como José Peláez lo dio a conocer al inicio del episodio, esta vez no habrá repechaje ni duplas culinarias, por lo que el famoso que no logre concretar la prueba y quede eliminado, no tendrá posibilidad de volver a la competencia. Es por ello que esta ocasión fue mucho más tensa que otras veces.

En este episodio, los participantes comenzaron preparando tortilla de muy muy. Trabajar la proteína les costó mucho más a unos que a otros, pese a ello dieron lo mejor en la competencia. El mejor plato se lo llevó Renato Rossini Jr., quien tuvo un buen desempeño en la cocina y presentó un plato que fue del agrado del jurado. Con ello, se hizo acreedor de un beneficio para la segunda preparación. Miguel Vergara fue el que no logró tener la presentación completa.

Primera eliminación de El Gran Chef Famosos. (Latina)

El segundo plato de la noche fueron Ñoquis en salsa de ají de gallina y para prepararlo tenían 70 minutos, pero la dificultad estaba en que en cualquier momento podían ser interrumpidos por una trivia que debían responder. Renato Rossini, ganador del beneficio, elegirá en que momento mandará a sus compañeros a responder las preguntas de José Peláez.

Te puede interesar: “El Gran Chef Famosos La Revancha”: el ‘Flaco’ Granda, el ‘Loco’ Wagner y Susan León se fueron a sentencia

La primera en pasar fue Susan León, le siguió el ‘Flaco’ Granda y finalmente Miguel Vergara. Todos sorprendieron al conocer los detalles del programa, pese a que algunas preguntas no eran de sus temporadas. Sin embargo, el tiempo no dejó de correr y se cumplieron los 70 minutos para presentar su preparación. En la cena final, los jueces prueban los platos frente a los participantes, pero ninguno emite opinión hasta el final.