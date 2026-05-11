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“Compito conmigo misma”: Mirian Patiño y su defensa del premio a mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley en medio del debate

La voleibolista de Universitario valoró su galardón individual y aseguró que lo consiguió con mérito propio tras una temporada de destacada

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La jugadora de Universitario valoró su galardón individual tras una exigente temporada. (Video: La Roro Network)

Mirian Patiño se pronunció tras haber sido reconocida como la mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, un premio que no estuvo exento de debate y cuestionamientos debido a que parte del entorno consideraba que otras jugadoras también habían hecho méritos para quedarse con el galardón. En medio de esa discusión, la voleibolista decidió defender su logro y poner en valor su trabajo a lo largo de la temporada.

En el podcast ‘Bloqueo y Punto’, la experimentada jugadora de Universitario de Deportes dejó en claro que su enfoque siempre estuvo centrado en su rendimiento individual y en el proceso de superación personal, más allá de la competencia externa o las opiniones sobre quién debió ganar la distinción.

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“La verdad que el premio me tomó feliz, emocionada. Para eso trabajo, para ser cada día mejor y superarme a mí misma, porque trabajo para yo ser mejor cada día. Compito conmigo misma”, señaló, en defensa de su elección como mejor líbero del torneo, destacando su esfuerzo constante durante toda la temporada con las ‘pumas’.

Mirian Patiño también recordó que su camino no fue sencillo, ya que atravesó una lesión que complicó su retorno a la competencia oficial con Universitario. Sin embargo, aseguró que ese proceso fue clave para entender aún más el valor del reconocimiento recibido por la organización de la liga.

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Mirian Patiño fue distinguida como la mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Mirian Patiño fue distinguida como la mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa U

No es que me haya sorprendido, porque para eso trabajo. Después de una lesión que vine, fue duro para mí volver a la liga. No pensé que mi recuperación iba a ser tan rápida, pero también fue gracias a la ayuda de los doctores, de los fisios y también obviamente de mi pareja, que siempre estuvo ahí en mi recuperación”, explicó.

Para Patiño, este contexto refuerza la importancia del premio, ya que no solo refleja su nivel actual, sino también su capacidad de recuperarse y volver a su mejor versión tras una etapa complicada, siendo además pieza clave en el histórico primer podio de Universitario en la Liga Peruana de Vóley.

Respuesta indirecta al debate por el premio

En la conversación en ‘Bloqueo y Punto’, la voleibolista de Universitario también se refirió, de manera indirecta, a las críticas surgidas por la elección de la mejor líbero de la temporada, en la que otras jugadoras como Esmeralda Sánchez y Pamela Cuya, ambas finalistas, también fueron señaladas como fuertes candidatas al reconocimiento.

“Antes ha pasado que cambian las cosas en la liga. E incluso los mismos comentaristas lo habían dicho, que en las estadísticas sale tal jugadora y de un momento a otro se dieron la sorpresa con que le dieron a otra persona. Pero estoy feliz de que se haya hecho ese reconocimiento hacia mi persona”, comentó, dejando en claro que valora la decisión pese a la discusión generada.

Mirian Patiño celebrando su galardón individual junto a su familia.
Mirian Patiño celebrando su galardón individual junto a su familia. Crédito: Prensa U

Respeto por sus rivales

Finalmente, Patiño destacó el nivel competitivo en su posición, tanto en la Liga Peruana de Vóley como en la selección nacional, y resaltó el respeto que mantiene con sus colegas pese a la exigencia de la competencia.

En la liga y en selección tenemos buenas líberos. Eso es lo que sobra. Igual creo que cuando he compartido en selección, siempre he tenido una buena comunicación, con algunas una buena amistad. Y creo que esa soy yo, trato de ayudarlas en lo que puedo, así estemos en selección. Lo que yo les pueda decir en selección les pueda servir también en su club. Soy consciente de que cada año, así como yo me preparo, ellas también lo hacen”, concluyó.

Con este premio, Mirian Patiño no solo suma un reconocimiento individual importante, sino que también reafirma su vigencia en una posición altamente competitiva, en medio de un debate que marcó la temporada.

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