“El Gran Chef Famosos La Revancha”: Junior Silva, Susan León y Karina Calmet pasaron a noche de sentencia

El Gran Chef Famosos.

Una noche complicada para tres de los competidores de “El Gran Chef Famosos La Revancha”. Junior Silva, Susan León y Karina Calmet no lograron convencer los paladares del exigente jurado y pasaron a la noche de sentencia. Ellos se unirán a los otros tres participantes que ayer tuvieron los peores platos, como Mayra Goñi, Armando Machuca y el ‘Flaco’ Granda.

Te puede interesar: Saskia Bernaola confiesa los motivos por los que la eliminaron de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’

Este lunes 11 de diciembre, estos seis concursantes se enfrentarán para cautivar al jurado con sus platillos y buenos sabores y así no ser eliminados de la competencia. Como ya se sabe, cuando hay un eliminado, ingresa también un participante que haya estado en algunas de las cuatro temporadas anteriores.

Además, para la noche de sentencia, los concursantes tendrán refuerzos. En esta ocasión vuelven los actores de “Papá en apuros” para que puedan servir de apoyo y asistencia en la preparación de los difíciles platos que solicita el jurado del programa, conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

El Gran Chef Famosos.

‘Loco’ Wagner quemó la cebolla

En esta noche, el primer plato fue una riquísima ocopa. Sin embargo, el ‘Loco’ Wagner volvió a quemar un ingrediente principal en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Esto se dio al momento de freír su cebolla para hacer la salsa de la ocopa, cosa que fue observada por el jurado Giacomo Bocchio.

“Se siente el quemado, hermanito. Buen intento”, fue el comentario del chef cuando pasó por su estación; mientras que Rossinelli también se percató del tema. “Si no se te hubier quemado la cebilla, hubieras ido por buen camino”, afirmó.

El Gran Chef Famosos.

Giacomo Bocchio se confiesa y cuenta qué ingrediente no le gusta

El jurado Giacomo Bocchio sorprendió al revelar que, a pesar de que es un chef dispuesto a preparar cualquier platillo, hay uno que no es mucho de su agrado. En esta noche, el segundo plato fue chanfainita y fue en ese momento que el jurado reveló qué cosa no le gusta de ese platillo.

Te puede interesar: Saskia Bernaola respalda a Giacomo Bocchio ante críticas por sus comentarios: “No puede ser blando, es un reality”

“No me gusta mucho el bofe. Me gusta, pero no me gusta encontrarme con tráqueas o bronquios. Así que límpienlo bien por favor”, fue la recomendación que brindó el chef a los concursantes de esta noche.

El Gran Chef Famosos.

Junior Silva quemó el arroz

Solo fue un momento en el que se distrajo, pero eso hizo que el actor Junior Silva no se percatara de su olla de arroz y termine por quemarlo. Por ello, el concursante tuvo que volver a preparar arroz, aunque se encontraba con el límite del tiempo.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’: ¿Qué participantes fueron los primeros en pasar a la noche de eliminación?

“Tamales. Por cuarta vez en la historia se me volvió a quemar el arroz”, fue lo que dijo Valeria en ese momento, cuando ya estaba buscando la solución ante esta adversidad. Sin embargo, al final, esto parece que no le ayudó mucho, ya que terminó en sentencia como sus compañeros.