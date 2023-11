Critican al programa ‘A presión’ de Mr. Peet por comentarios xenófobos y sexistas a raíz del Perú vs Venezuela

Panelistas de A Presión se refirieron a mujeres venezolanas en Perú.

Este martes 21 de noviembre, la selección peruana recibirá a su similar de Venezuela a las 21:00 horas locales en el Estadio Nacional por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Dicho partido viene generando gran expectativa respecto al accionar de la gran cantidad de venezolanos que residen en el país.

En este contexto, en ‘A Presión’ se produjeron descalificadores comentarios respecto a las mujeres venezolanas, los cuales colocaron al programa en el ojo de la tormenta y generaron múltiples críticas.

Todo comenzó cuando se reprodujo la pregunta de uno de sus seguidores que hacía referencia a las mujeres de dicha nacionalidad que ejercen la prostitución en Perú: “Si Venezuela gana, ¿las chamas suben o bajan sus precios?”.

Dicho comentario fue tomado con humor por los participantes del programa. Carlos ‘El Negro’ Galván, quien fue el encargado de leerlo, lo calificó como “pregunta importante”. Posteriormente, y tras escucharlo, el conductor Peter Arévalo y otros panelistas como Bruno Cavassa, Gonzalo Núñez, Marko Ciurlizza y Gustavo Roverano comenzaron a reírse y realizar diversas bromas al respecto.

Este fragmento de la transmisión fue viralizada en redes sociales por el periodista venezolano de ESPN Richard Méndez, quien en primer lugar solo vio la captura del comentario y dirigió sus críticas contra la producción:

“Que vergonzoso que en un programa la producción permita publicar comentarios como el que hizo un usuario. Vergüenza porque irrespeta el gentilicio de otros, vergüenza por lo misógino y terrible porque hasta perjudica a sus patrocinantes y periodistas en la imagen”, publicó en su cuenta de X.

Periodistas deportivos venezolanos dispararon contra A Presión.

Posteriormente, usuarios le hicieron llegar al comunicador el fragmento completo, lo cual le causó mayor indignación y realizó otro post dirigido a los panelistas, a quienes cuestionó su formación profesional: “Y yo que pensé que solo había sido la producción, si es que hasta de chiste lo tomaron los penalistas. Pensar que hay gente que fue a la universidad para esto. Lamentable”, disparó.

El post fue compartido por cientos de venezolanos que expresaron su indignación. Incluso otros colegas como Eduardo Pino, del la cadena Televen, quien generalizó a todos los peruanos:

“Esto no me extraña, los peruanos siempre han sido muy mezquinos con los venezolanos que se fueron para allá en búsqueda de un futuro mejor. Mejor no digo lo que pienso realmente porque me cierran la cuenta. Solo espero que los jugadores se motiven aún más y ganen allá”, indicó.

Perú vs Venezuela se disputará por la fecha 6 de las Eliminatorias 2026 - Créditos: Getty Images.

Mismo caso de Tiffany Cornejo, de Meridiano TV: “Terrible que se permita en un canal de TV. Pero esto habla es de ellos, de su calidad, de su trabajo, de su educación, del periodismo que ahí se permite. Hay que ser muy pobres para recurrir a esos comentarios”, comentó.

Incluso hubo hinchas que indicaron que, debido a estos actos discriminatorios, el partido contra la selección peruana no será uno más: “Ganarle a Perú es mucho más que ganarle a Perú. Espero que salgan a morir y matar por todos nuestros compatriotas que han sufrido por esta gente”, dijo el usuario diego Gomes.

Políticos peruanos se unieron a los críticos

Incluso algunos políticos peruanos se unieron a las críticas. Una de las primeras en pronunciarse fue la ex ministra de la Mujer, Anahí Durand: “Un partido de fútbol no puede ser el pretexto para destilar sexismo, xenofobia y estigmatización. Lo que dicen estos sujetos sobre ‘el precio de las chamas’ es absolutamente denigrante para todas las mujeres y debe ser sancionado. A ver si el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Cultura reaccionan”, señaló.

Otro que alzó su voz fue el ex primer ministro, Yehude Simon: “Enfermos y se creen muy vivos olvidando que tienen madre”, disparó.

Cabe indicar que, también hubo una gran cantidad de comentarios de peruanos pidiendo disculpas y criticando al periodismo peruano por su actitud machista.