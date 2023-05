Alfredo Benavides y la verdad sobre su salida de ‘El Wasap de JB’: “Jorge me sacó por irresponsable”

Alfredo Benavides y la verdad de su salida de "El Wasap de JB'. (Captura)

Alfredo Benavides contó la verdad acerca de su salida del fenecido programa ‘El Wasap de JB’, donde trabajó solo en la primera temporada hasta principios del 2018. El actor reveló que Jorge Benavides tomó la radical decisión de despedirlo por un acto de indisciplina. Durante una entrevista con un medio local, el cómico recordó lo que sucedió.

Como se sabe, ambos hermanos eran muy queridos en los espacios televisivos de humor. El dúo se ganó el cariño del público por la gran química que tenían en los sketches y lograban divertir a los televidentes. Sin embargo, un día dejó de aparecer en la producción de Latina Televisión y, posteriormente, se le vio en el canal de la competencia hasta que dejó las pantallas por algunos años.

En diálogo con el diario Trome, Alfredo Benavides reveló los motivos por los cuales Jorge Benavides lo retiró de ‘El Wasap de JB’. El artista nacional comenzó comparando su expulsión con el de Dayanita, quien recientemente se ha visto envuelta en polémica con Jorge por su abrupta salida de ‘JB en ATV’. “Jorge me sacó del programa por irresponsable”, dijo en un inicio.

Alfredo Benavides en 'El Wasap de JB’. (YouTube)

El imitador confesó que los hechos se suscitaron cuando Perú logró clasificar al Mundial de Rusia 2018. Alfredo Benavides se encontraba disfrutando del partido junto a su hermano y su cuñada. “Al terminar el partido ambos me dicen ‘mañana grabamos’. Yo volteé y los miré, y le dije a Jorge ‘acaba de clasificar Perú, así sea el mejor sketch de tu vida nadie lo va a ver’”.

Jorge Benavides siguió en su posición y recalcó que lo esperaba en el set. Sin embargo, el actor cómico tenía otros planes en mente. “‘Yo voy a grabar mañana’ y mi cuñada me dice ‘te esperamos a las 9 de la mañana’. Cerré la puerta de su cuarto y me fui a ‘Barranco Bar’ porque me dijeron que estaba yendo Jefferson, la selección”.

La figura de ATV confesó que fue camuflado para que nadie lo reconozca; sin embargo, una foto en redes sociales lo delató. El popular ‘Zorro Zupe’ se tomó un selfie con Jefferson Farfán y en el fondo salía el rostro de Alfredo. Si bien, pensó que nadie se había percatado de dicho detalles, fue Gabriela Serpa quien lo reconoció y avisó a Jorge Benavides.

“A la semana siguiente llego a grabar y entro al camerino de Jorge y le digo que estaba mal, porque no sabía nada del selfie y me dijo ‘te vas’. Me paré y me fui, pensando que iba a llamarme y nada, así pasaron los años. Yo no la pasé bien, a pesar de que me fui a trabajar a otro lado y estuve bien, pero no debí hacer eso”, concluyó.

Alfredo Benavides. (Difusión)

¿Por qué terminó Bienvenida la tarde?

Con un estilo diferente al de ‘Combate’ o ‘Esto es Guerra’, el programa de Latina, ‘Bienvenida la Tarde’ cautivó al público por cinco años consecutivos. Este espacio de juegos y diversión estaba a cargo de Laura Huarcayo en la conducción y del ‘Niño Alfredito’ (Alfredo Benavides) y la ‘Carlota’ (Carlos Vílchez) liderando ‘La Brigada’ y ‘El Pelotón’.

Sin embargo, su final llegó en 2015, pese a que tenían buena aceptación por parte del público. Luego de varios años, Laura Huarcayo el ‘Niño Alfredito’ y la ‘Carlota’ se reencontraron en el set de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, donde la exconductora confesó el motivo del fin de este espacio.

Alfredo indicaba que había existido una ‘bruja del cuento’, quien supuestamente era la persona que no quería que su programa siga al aire, pero Laura prefirió aclararlo. “Puedo contar la verdad, no hubo bruja del cuento. Yo trabajé en un horario del mediodía, salía a las dos de la tarde y pasaba tiempo con mi hijo”, comenzó diciendo.

“Fue un proyecto que varió mucho de horarios, nos iba bastante bien. Fueron cinco años hermosos, pero fueron también años donde mi hija iba pasando año a año, hasta cumplir diez, en casa esperando que la recoja del colegio. Entonces dije quiero dar un paso al lado, quiero pasar tiempo con mi familia”, confesó.