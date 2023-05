Dayanita recalca que no tenía contrato en ‘JB en ATV’ y toma drástica decisión: “Quiero un descanso”

Dayanita recalcó que no firmó contrato con JB en ATV. (ATV)

Dayanita regresó por segunda vez al ‘El Reventonazo de la Chola’ este sábado 20 de mayo y se volvió a pronunciar sobre su abrupta salida de ‘JB en ATV’. Además, respondió a las últimas declaraciones de Jorge Benavides, quien la tildó de malagradecida, mentirosa y aseguró que su presencia en el programa humorístico no iba a hacer falta.

Como se recuerda, la actriz dio sus primeros descargos en ‘Manda quien mande’ y negó haber hablado mal de su extrabajo. Asimismo, se mostró agradecida con el espacio que le abrió las puertas durante los últimos años y que le dio la popularidad que ahora tiene. Incluso, señaló que no entendía el porqué su exjefe había salido en ‘El valor de la Verdura’.

Dayanita responde a Jorge Benavides por llamarla malagradecida | América TV

Esta vez, Dayanita se presentó en un sketch donde dejó de lado su personaje y conversó con la Chola Chabuca. La humorista empezó recalcando que en ningún momento tuvo malos comentarios hacia ‘JB en ATV’ y que siempre fue agradecida con todos sus compañeros.

Acto seguido, se refirió a su contrato con ATV. Y es que, la actriz dejó a más de uno sorprendido al revelar que nunca firmó un documento legal con el programa de Jorge Benavides, quien no se quedó callado y aseguró que ella sí tenía un contrato con su productora.

“Si alguien afirma que yo tenía un contrato, créeme que yo no hubiese hecho lo que sigo haciendo, es decir, irme a otro lado y presentarme. Yo sé que si tú firmas un contrato, tienes cláusulas y tienes que aprender a respetarlas y cumplirlas”, dijo Dayanita.

“A mí solamente me separaron de donde estaba. Me suspendieron. Yo dije que ya no quería seguir, porque tenía otras metas que cumplir. La verdad es que ellos me separaron por mis actos de indisciplina, que yo reconozco que las cometí”, agregó.

Dayanita se pronunció otra vez sobre Jorge Benavides. (Captura)

En otro momento, Dayanita confesó que tuvo que silenciar las notificaciones de sus redes sociales en su celular porque le llegaban muchos mensajes de odio tras el escándalo con ‘JB en ATV’. Además, le agradeció públicamente a Jorge Benavides por acogerla en su programa y buscará la forma de conversar con él.

“Quiero agradecer al señor Jorge Benavides. Le agradezco. Si en su momento no lo hice, es porque yo también me sentí afectada con las palabras que me dijo cuando me llamó la atención. Reconozco mis errores. Le pedí disculpas a su esposa, más no a él, pero yo sé que en cualquier momento nos encontraremos. Buscaré la forma de conversar con él y solucionar el tema. Nunca más lo voy a volver a hacer”, señaló.

Dejará el Perú

Luego de un breve resumen de todo el escándalo que ha protagonizado desde su abrupta salida del espacio sabatino de ATV, Dayanita no pudo evitar quebrarse al contar que ha estado viviendo duras semanas, por lo que quiere tomarse un descanso. Según dijo, nunca imaginó que sus palabras llegarían a ocasionar gran revuelo en la farándula peruana.

“Me he sentido muy mal. En algún momento dije que ya no quería seguir e irme lejos. Yo no pensaba que todo esto iba a pasar, pero de verdad quiero tomarme un descanso después de todo esto. No quiero seguir. No quiero que a mi mamá la sigan metiendo en algunos comentarios (negativos)”, comentó entre lágrimas, revelando que se irá a Europa por trabajo y para olvidarse de sus problemas.

Dayanita piensa en dejar momentáneamente los programas televisivos. (América TV)

¿Qué dijo Jorge Benavides sobre el contrato de Dayanita?

Luego de que Dayanita afirmara que durante los cinco años que trabajó para ‘JB en ATV’ nunca firmó un contrato, Jorge Benavides salió al frente para contar su versión. “Cuando yo me entero de esta declaración de que no existía contrato, me comunico con mi abogado y me dijo que sí seguía el contrato. Esta señorita tenía el privilegio de que podía pedir adelantos”.