Jorge Benavides dice su verdad sobre Dayanita: “Llegaron los canjes y el dinero, cambió muchísimo”

Jorge Benavides lo cuenta todo sobre Dayanita en sketch de 'JB en ATV'. ATV.

Jorge Benavides ha evitado pronunciarse sobre las polémicas declaraciones de Dayanita, quien afirmó que no firmó contrato con ‘JB en ATV’, pese haber trabajado cerca de cinco años con ellos. Sin embargo, en la próxima edición del programa humorístico, el comediante contará su versión de los hechos.

Desde que Dayanita fue suspendida del programa por un acto de indisciplina, mucho se ha dicho sobre la actitud de la actriz cómica. Renunció sin dar más explicaciones y apareció en ‘El Reventonazo de la Chola’, competencia directa de ‘JB en ATV’, donde habló sobre su paso por el programa donde inició su carrera artística.

Dayanita reveló que no tenía contrato en 'JB en ATV'. Además, se mostró emocionada por la posibilidad de formar parte de 'El Reventonazo de la Chola'. (América TV)

Sus comentarios no han sido del agrado de sus excompañeros. Danny Rosales, Martín Farfán, Alfredo Benavides, Edith Santos, entre otros cómicos, lamentaron el comportamiento de quien fue una de las integrantes más queridas de ATV’. “Conociéndola, está mal asesorada”, señalaron al programa de Magaly Medina.

Jorge Benavides da su versión

Aunque Jorge Benavides evitó pronunciarse al respecto, ha cambiado de opinión y ahora lo contará todo como parte de un sketch parodia de ‘El Valor de la Verdad’. “¿Se le subieron los humos?”, le preguntaron en el ‘sillón rojo’.

“De repente, escucharlo de otras personas que a ella se le subieron los humos no está bien. Pero en mi caso es diferente porque los chicos que trabajan en el programa son como mis hijos. Quién mejor para hablar que nosotros, yo como padre artístico de esta persona, que la vi llegar. Yo soy una persona muy observadora. Me di cuenta cómo iba evolucionando, cosa que me alegró mucho, aprendió de los consejos que le daba”, dijo en un principio, recordando los inicios de Dayanita.

La cabeza de ‘JB en ATV’ sorprendió a los televidentes al afirmar que no reconoce más a la actriz cómica, pues considera que el dinero y la rápida popularidad la terminaron cambiando.

“Me di cuenta también que se iba transformando. Fue pasando el tiempo, comenzaron a llegar los canjes, más trabajo, más dinero y poder adquisitivo. Eso, normalmente porque es humano, a algunas personas las hace cambiar. Lo digo porque me ha pasado cuando era muy joven. Si tú no tienes a lado a alguien que te aconseje para que pongas los pies sobre la tierra, entonces pasa lo que pasó con ella. Se mareó y cambió muchísimo, totalmente de lo que llegó a lo que se fue”, sentenció.

Jorge Benavides habló sobre la polémica salida de Dayanita. (ATV)

¿Por qué Dayanita renunció a ‘JB en ATV’?

Antes de que Dayanita renunciara al programa humorístico de Jorge Benavides, Alfredo Benavides informó que la actriz había sido suspendida por un acto de indisciplina. “Aquí se tiene que respetar el trabajo y también a los compañeros porque aquí todos venimos temprano, nos citan a las siete y llegamos media hora antes”, contó el popular ‘Niño Alfredito’ al diario Trome.

Dayanita fue sancionada de 'JB en ATV' antes de renunciar de manera definitiva. (Instagram)

Luego de que la influencer hiciera pública su renuncia, agradeciendo siempre a Jorge Benavides por la oportunidad, fue entrevistada por ‘Al Sexto Día’, donde dio detalles de su abrupta salida de ATV.

Según dijo Dayanita, uno de los motivos por los cuales decidió dar un paso al costado fue el enojo de Jorge Benavides, a quien no le habría gustado nada que ella forme parte de un proyecto en Youtube, llamado ‘La Casa de la Comedia’.

“Fueron por muchos motivos. Sí se incrementaron los problemas cuando ingresé a ‘La Casa de la Comedia’, sí hubo unos pequeños inconvenientes cuando estaba ingresando acá. Traté de conversar, pero igual… Tuve llamadas de atención, pero tenemos que trabajar. Yo siento que un canal de Youtube no es competencia para un programa de televisión. Sí le incomodó mi presencia aquí”, reveló.