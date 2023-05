Magaly Medina no cree en el “perdón” de ‘Cuto’ Guadalupe: “Es pura apariencia, tiene un discurso de típico hipócrita”

Magaly Medina le contestó claro y fuerte a 'Cuto' Guadalupe.

Después que Luis ‘Cuto’ Guadalupe hiciera una rueda de prensa para hablar del ampay que protagonizó la madre de su hijo, Charlene Castro, donde no dudó en arremeter contra Magaly Medina, la conductora no se quedó callada y le pidió que no canalice su enojo en ella.

“Yo entiendo que el dolor de las personas en circunstancias como estas hacen que canalicen toda su rabia, furia, frustración y todo tipo de emociones que les viene al ver un ampay de esta naturaleza. Se van contra el mensajero, estoy acostumbrada, llevo años haciendo esto”, indicó Magaly Medina a Infobae Perú.

“Hombres y mujeres, la mayoría de ellos, en lugar de agradecer que les haya abierto los ojos, lo que hacen es mandarse contra mí y tornarlo personal, y esto no es personal”, añadió la conductora.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ remarcó que solo está haciendo su trabajo y que no tiene nada encontra del futbolista, como así él lo afirmó en su rueda de prensa. “Mi trabajo no es personal, es profesional. No tengo nada contra el Cuto, no lo conozco”.

Magaly Medina no se disculpará

En la rueda de prensa que dio este martes 16 de mayo, el exfutbolista se refirió al informe que presentó Magaly Medina en el 2019, donde su expareja lo acusó de maltratarla físicamente. El deportista indicó que siempre ha buscado que la periodista se retracte, pero no lo ha logrado.

'Cuto' Guadalupe ofreció conferencia de prensa para hablar sobre la infidelidad de su pareja, Charlene Castro. (Paula Elizalde/Infobae)

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ confirmó que no se ha tenido comunicación con el exdeportista y remarcó que no se disculpará por el contenido que emitió años atrás.

“Nunca he querido hablar con él, siempre ha hablado con mis reporteros y con gente que tiene llegada a mí, siempre ha querido que yo me siente con él y me disculpé con él. No sé por qué razón, es porque mis reportajes están ahí emitidos. ¿Tú no estás de acuerdo? Puedes discrepar, pero ahí están mis reportajes y yo no tengo por qué andar disculpándome con la gente, a menos que realmente mis datos hayan sido falsos”, dijo.

“Yo no puedo disculparme por las acusaciones de otras personas. No soy responsable de lo que otras personas digan en mi programa”, puntualizó.

Magaly Medina emitió un reportaje sobre la exesposa de 'Cuto' Guadalupe. (ATV)

“¿Por qué me va a demandar?”

Respecto a la demanda por difamación que ‘Cuto’ anunció que le entablaría, Magaly Medina señaló que no entiende por qué sale a la palestra un tema del pasado, el cual tanto su programa como el de otros dieron vitrina.

“Su exesposa lo denunció públicamente por haberla golpeado. Mi programa no fue el único que lo pasó. El de Rodrigo González (en Latina TV) también lo puso, donde también mostró igual las fotos de ella, golpeada con el ojo moreteado. Ahí a quién debería de demandar es a su exesposa, yo no lo acusé de haberme golpeado, yo solo recibí un testimonio, que es lo que hacemos en el programa”, dijo.

Para Magaly Medina, han pasado muchos años desde aquel suceso, por lo que ‘Cuto’ Guadalupe estaría usando ese reportaje como una excusa perfecta para demandarla.

“Yo creo que ahora está hablando por la herida y él dice que sí, que perdona que sufre. ¡Mentira! Porque él toda su furia la causa contra mí, y yo no soy la que he entrado al hotel a ponerle los cachos para empezar”, precisó.

Magaly Medina respondió a Cuto Guadalupe tras pronunciamiento del exfutbolista.

Magaly Medina no cree en su “perdón” y criticó la “doble moral”

Después de que ‘Cuto’ Guadalupe afirmara que perdonó a Charlene Castro porque no es nadie para juzgar sus acciones, Magaly Medina considera que sus declaraciones no son del todo sinceras. “Para mí es de boca para afuera”, nos indicó.

“Ese perdón público, que aparentemente es muy maduro de su parte, yo no se lo creo. Eso es solamente para el público. Yo creo que en privado, pobre mujer, le quitará hasta el último sol. Pero allá ellos, es su vida privada”, añadió.

'Cuto' Guadalupe afirmó haber perdonado a su pareja por controversial ampay. (Paula Elizalde/Infobae)

Según Medina, el exdeportista no es consecuente con sus palabras, ya que por un lado se muestra benevolente con su pareja y, por el otro, anuncia que la demandará.

“Si tú tienes esa mentalidad, esa paciencia, esa madurez aparente, dices ‘es la madre de mis hijos, no la hagan puré', pero dices ‘la voy a demandar a esa mujer, pagará con creces las lágrimas de mi madre’. Esa es la doble moral de todos ellos. O sea, mata al mensajero. Por eso no es tan creíble para mí ‘yo la perdono’, es pura apariencia. Dirigir su furia, su rabia y sus cachos contra mí no es aconsejable”, resaltó.

Incluso, le envió un consejo a ‘Cuto’ Guadalupe: “Que se tranquilice, que se tome una infusión de manzanilla y que revise su fe. Que revise su discurso porque es el típico de los hipócritas peruanos, un doble discurso”.