‘Cuto’ Guadalupe perdonó a su pareja Charlene Castro tras ampay: “No soy quien para juzgar, cargo mi cruz”

‘Cuto’ Guadalupe perdonó a su pareja Charlene Castro tras ampay. ATV.

Luis ‘Cuto’ Guadalupe rompió su silencio y se pronunció en su restaurante ‘Cuto 16′ en el Callao, tras la difusión de una imágenes, donde se podía ver a la madre de su hijo, Charlene Castro, saliendo de un hotel con otro hombre.

Sin embargo, en un momento el conductor de ‘El Show Cuto’ se quebró al pedir respeto por la mujer que lo acompañó por muchos años en su carrera como futbolista.

“No pensé llorar hoy día porque ayer lloré todo... es lo que esta mujer ha hecho, como se lava las manos como Pilatos, es una mujer pobre de corazón porque lo que se hace acá, acá se paga”, indicó en una rueda prensa que organizó el deportista.

Además, comentó que no puede juzgar a su pareja porque considera que él no es perfecto y además que ya ha perdonado a Charlene Castro.

“Yo no soy quien para juzgar, yo también tengo mis anticuchos, también cargó mi cruz, nadie es perfecto. Ella es la madre de mi hijo con la que lo que vivido más de diez. Lo que tenga que hablar con ella, lo hablaré y ya está”, dijo.

‘Cuto’ Guadalupe ha perdonado a su pareja

Asimismo, ‘Cuto’ Guadalupe comentó que no le guarda rencor a Charlene Castro porque se encuentra en otra etapa de su vida, indicó que si le hubiera pasado antes, habría tomado otras medidas.

“Lógico es parte de la mi vida, estoy en un momento de mi vida, no tengo espacio (para rencores), si fuera el de antes voy y tumbo ese edificio. Me ha pasado esto por algo y hay un propósito de por medio, no voy a victimizarme”, comentó.

Por otro lado, cuando le consultaron que si retomaría su relación con Charlene manifestó que era lógico que no estará con la mamá de su hijo luego de ocurrido los hechos. “Ya no, es lógico que es una situación clara, para qué le voy a decir, saquen sus conclusiones”, respondió en la rueda de prensa.

El exfutbolista de Universitario pidió respeto para Charlene Castro, quien comentó que fue la mujer que lo acompañó en sus peores momentos. “Pido respeto a la madre de mi hijo. Ella ha estado en mis peores momentos, le tengo mucho respeto a la madre de mis hijos”, continuó.

'Cuto' Guadalupe no retomaría relación con Charlene Castro, luego de ampay. Infobae Perú: Paula Elizalde.

‘Cuto’ Guadalupe demandará a Magaly Medina

El exfutbolista lamentó la situación y le envió un contundente mensaje a la ‘Urraca’. “Que Dios la bendiga, pero cómo se ha burlado de la fe. Dijo: ‘Hoy he terminado con la fe de Cuto’. Eso es soberbia. No es la fe de Cuto, es la fe que todo ser humano tiene en la vida. La fe es lo más lindo de la vida, es lo que me ha llevado a estar con ustedes y darles la cara”, mencionó Luis Alberto Guadalupe en un principio.

Durante la conferencia de prensa, ‘Cuto’ Guadalupe afirmó que le envió una carta notarial a Magaly Medina por una entrevista que emitió en el 2019, en el cual su exesposa Giselle Zapata denunciaba que fue víctima de agresiones físicas por parte del exfutbolista. Ahora, retomará la denuncia por difamación, pues la ‘Urraca’ no borró las imágenes y jamás se retractó.

“Ustedes revisen su página de Magaly Medina si está el reportaje malintencionadamente. Le mandé una carta notarial y no se ha retractado. Ella lo ha hecho por un tema personal, ella vive con el odio. Quiero que ustedes, como periodistas, revisen el reportaje. Ella se cree justiciera y yo ya empecé a llamar a mis abogados. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Yo siempre le mandé mensajes y ella nunca se retractó”, dijo.

Antes de retirarse de la conferencia de prensa, le envió una advertencia: “Esto quedará como precedente. Las lágrimas de mi madre, las lágrimas de mis seres queridos, ella lo va a pagar con creces”.