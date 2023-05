‘Cuto’ Guadalupe envió duro mensaje a Magaly Medina y anunció demanda: “Es una mujer pobre de corazón”

'Cuto' Guadalupe se pronunció tras el polémico ampay a su pareja Charlene Castro. (ATV)

Este martes 16 de mayo, ‘Cuto’ Guadalupe se pronunció sobre las imágenes que emitió Magaly Mendina, en donde se ve a su pareja Charlene Castro ingresando a un hotel de Barranco y saliendo en compañía de un misterioso comprometido. El exfutbolista lamentó la situación y le envió un contundente mensaje a la ‘Urraca’.

“Que Dios la bendiga, pero cómo se ha burlado de la fe. Dijo: ‘Hoy he terminado con la fe de Cuto’. Eso es soberbia. No es la fe de Cuto, es la fe que todo ser humano tiene en la vida. La fe es lo más lindo de la vida, es lo que me ha llevado a estar con ustedes y darles la cara”, mencionó Luis Alberto Guadalupe en un principio.

Además, señaló que el reportaje que emitió Magaly Medina fue “malicioso”, ya que, según ella misma lo mencionó en su programa de espectáculos, él jamás le aceptó una entrevista.

“Yo le pido a Dios que esa señora Magaly que yo tengo algo contra ella. Yo respeto a todos. ¿Quieres que comparta lo que hace? ¿Quieres que me siente como muchos lo han hecho? Ella hizo un reportaje malicioso de la madre de mis hijos, he recibido tres golpes mortales en mis 47 años: dejar el fútbol, ver a la madre de mis hijos ayer y esta mujer, lavándose la mano como Pilatos”, indicó.

‘Cuto’ Guadalupe no dudó en resaltar que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no tiene “un buen corazón”.

“Eres una mujer pobre. Como dijo mi compadre la ‘Foca’ Farfán, es una mujer pobre. Yo le dije: ‘Pero hermano, ella es millonario’. Pero es de corazón. Lo que se hace acá, acá se paga.

‘Cuto’ Guadalupe se pronunció sobre el ampay a su pareja Charlene Castro.

