Sector turismo perdió 1.500 millones de soles en los últimos dos meses, según Canatur

Los estragos de las manifestaciones en diferentes puntos del país no solo se ven reflejados en las perdidas humanas y los destrozos o ademanes que comenten los manifestantes; en el ámbito económico también se hace sentir en los diferentes rubros, uno de ellos es el sector turismo el cual, hasta el momento ya ha generado la cuantiosa perdida de 2 mil 500 millones de soles, según ha asegurado el director ejecutivo del Canatur.

En entrevista con 24 horas edición medio día, Tito Alegría, lamentó la situación actual que está padeciendo el país, pero a la vez, enfatizó la grave situación en la que se encuentra uno de los rubros que mayor ingreso económico generan las diferentes provincias del Perú.

“Lamentablemente el turismo peruano está agonizando porque luego de dos años de pandemia donde todos los actores del sector turismo, guías, transportistas, restaurantes, etcétera, no han tenido ingresos y si bien en el 2022 se inició una recuperación leve, estos últimos dos meses, esta situación tan lamentable de violencia que vive nuestro país, tenemos un efecto cascada de cancelaciones de turistas extranjeros hacia el Perú y esto es gravísimo porque el turismo peruano ya no da para más, ya no hay capacidad”, explicó.

Además, Alegría mencionó que, según la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT) la cancelación por la celebración de la Virgen de la Candelaria bordearía una perdida económica de 250 mil soles por día a los ciudadanos de la región Puno.

Foto de Archivo. Un helicóptero sobrevuela a manifestantes en la pista del aeropuerto en medio de violentas protestas tras el derrocamiento y arresto del expresidente Pedro Castillo, en Ayacucho, Perú. 15 de diciembre, 2022. REUTERS/Miguel Gutiérrez Chero

En otro momento, el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo lamentó que en los próximos 3 meses no podrá haber turismo en nuestro país.

“En el caso concreto de los últimos acontecimientos, estos dos últimos meses ya superan los mil quinientos millones de soles, pero lo más grave es que sí podemos informar a los peruanos que lamentablemente en los meses de enero, febrero y marzo van a ser meses sin turistas en nuestro país y eso significa no solamente una perdida de dinero por tantísimas, lo que más lamentamos los que somos actores en el sector, es la perdida del empleo a escalas de nunca antes vistas, hemos vuelto a cifras de turismo de los años 80, es decir en la época más triste que vivió nuestra nación”, precisó Tito Alegría.

Recordemos que, el Aeropuerto Internacional de Juliaca Inca Manco Cápac, cerró sus puertas el pasado 6 de enero debido a las manifestaciones en la ciudad; el terminal aéreo de Ayacucho, Alfredo Mendívil Duarte también hizo lo mismo el 10 de enero. Otro de los aeropuertos que suspendió sus funciones fue el Shumba que está ubicado en la ciudad de Jaén.

