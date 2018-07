El bebé en gestación se alimenta a través de su mamá y gracias a esto es que crece y se desarrolla bien durante los 9 meses: 2 + 2 = 4. O sea: si te alimentás bien, el bebé evoluciona de modo esperable y la gestación llega a término en óptimas condiciones. Si no… no. La mamá come PARA dos, no POR dos.