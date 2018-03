Pedro Peña (33, Niño Gordo) Colombiano, Pedro llegó a Buenos Aires en 2007. Se hizo su lugar en la escena gastronómica como jefe de cocina en el restaurante Tipula, en HG (seleccionado entre The Worlds 50 Best Restaurants) y la apertura de Florería Atlántico (habitué en el ranking Latam del The Worlds 50 Best Bars).