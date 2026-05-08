Detienen a 14 presuntos revendedores en concierto de BTS, hay 5 menores de edad

El primer concierto de BTS en la CDMX movilizó un fuerte dispositivo que concluyó en la detención de los involucrados en la reventa y posible falsificación de boletos cerca del estadio. (Anayeli Tapia Sandoval/Infobae México - SSC CDMX)

Durante el primer concierto de la gira BTS World Tour Arirang 2026 en el Estadio GNP de la Ciudad de México, se desplegó un fuerte operativo de seguridad que culminó con la detención de 14 presuntos revendedores de boletos, entre los cuales se encuentran cinco menores de edad.

El evento, que reunió a más de 65 mil asistentes, también registró robos de celulares y puso en evidencia la necesidad de extremar precauciones ante fraudes y prácticas ilegales alrededor de espectáculos masivos.

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El operativo de seguridad en el Estadio GNP buscó proteger a más de 65 mil asistentes durante el primer concierto de BTS en México. REUTERS/Henry Romero

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó estas acciones con el objetivo de proteger al público y garantizar el desarrollo seguro de los conciertos frente a la alta demanda.

Operativo en el Estadio GNP: patrullajes y vigilancia

Las autoridades capitalinas organizaron un dispositivo de seguridad integral en torno al Estadio GNP, enfocado en la prevención de delitos y protección de los asistentes. El despliegue incluyó patrullajes, vigilancia especial y control de acceso en la zona.

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Patrullajes constantes en la colonia Granjas México y zonas aledañas al recinto.

Vigilancia reforzada en las inmediaciones del estadio, con personal especializado en identificación de actividades ilícitas.

Control de tránsito para agilizar la movilidad y evitar incidentes viales.

Supervisión hasta el final del evento y el desfogue total del público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana despliega patrullajes, vigilancia especial y control de acceso en el Estadio GNP por concierto de BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, el operativo se mantuvo activo durante toda la jornada, permitiendo la rápida reacción ante cualquier situación irregular.

Detenidos por reventa: antecedentes y proceso

La reventa de boletos fue uno de los principales focos de atención para las autoridades. La alta demanda para las entradas facilitaron que varias personas intentaran lucrar de manera ilícita durante el concierto.

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Catorce personas detenidas por probable reventa de boletos, entre ellas cinco menores de edad.

Once hombres y tres mujeres integran el grupo de detenidos.

Cinco adultos ya contaban con antecedentes por esta falta administrativa.

Boletos asegurados ofrecidos a precios de hasta 50 mil pesos y buena parte presuntamente falsos.

Todos los implicados fueron remitidos ante el Juez Cívico para determinar su sanción.

Cinco de los adultos detenidos por la reventa de entradas en el BTS World Tour Arirang ya tenían antecedentes por faltas administrativas. (SSC CDMX)

Las autoridades recalcaron la importancia de evitar la compra de boletos fuera de los canales oficiales y denunciaron el riesgo de adquirir entradas falsas.

Robos y fraudes digitales durante el ARIRANG World Tour

Además de los casos de reventa, el evento fue escenario de robos y de alertas sobre fraudes digitales.

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Dos personas detenidas (un hombre de 33 años y una adolescente de 16) por robo de celulares durante la salida del público.

Dispositivos móviles recuperados gracias al señalamiento directo de las víctimas.

Alertas de ciberseguridad ante el aumento de páginas falsas y fraudes en la venta de boletos.

Las autoridades recuperaron varios dispositivos móviles gracias a la rápida acción y denuncia de las víctimas. (X/ @alelovnam)

De esta manera, las autoridades hicieron un llamado a tomar todas las precauciones posibles, ya que estas situaciones suelen incrementarse en espectáculos de esta magnitud.