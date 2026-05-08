Colombia

Cruce entre Gustavo Petro y Paloma Valencia por crisis de salud: el presidente habló de una “estafa” al pueblo a manos del gobierno Duque

El cruce se produjo luego de que la candidata presidencial advirtiera sobre cierres de servicios médicos, aumento de las deudas de Nueva EPS y dificultades financieras en clínicas y hospitales de distintas regiones del país

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Gustavo Petro respondió a Paloma Valencia y rechazó que recursos públicos se utilicen para cubrir deudas privadas de las EPS - crédito VIsuales IA
Gustavo Petro respondió a Paloma Valencia y rechazó que recursos públicos se utilicen para cubrir deudas privadas de las EPS - crédito VIsuales IA

El presidente Gustavo Petro respondió a la senadora Paloma Valencia luego de una serie de publicaciones en la red social X sobre la situación financiera del sistema de salud, el aumento de las deudas de las EPS y el cierre o restricción de servicios en diferentes instituciones médicas del país.

El intercambio se produjo después de que la actual candidata presidencial publicara en X un hilo en el que recordó que varias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) atraviesan dificultades económicas derivadas de la falta de pagos por parte de las EPS, especialmente de Nueva EPS.

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En respuesta, Petro aseguró que el Estado no debe asumir deudas privadas con recursos públicos y vinculó esa posibilidad con decisiones tomadas durante el gobierno del expresidente Iván Duque. “No señora Valencia, las deudas del estado las paga el estado. Las deudas de los particulares las pagan los particulares”, escribió Petro en la misma red social.

El mandatario agregó: “Si a usted se le ocurre pagar las deudas de los dueños privados de las EPS con el dinero público, como ya hizo Duque, estafaría a todo el pueblo colombiano por 10 personas que se han robado el dinero de la salud por lustros”.

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El presidente vinculó al gobierno de Iván Duque con el uso de dinero público para responder por obligaciones de privados dentro del sistema de salud - crédito @petrogustavo/X
El presidente vinculó al gobierno de Iván Duque con el uso de dinero público para responder por obligaciones de privados dentro del sistema de salud - crédito @petrogustavo/X

Las advertencias de Paloma Valencia sobre la salud en Colombia

En sus publicaciones, Valencia afirmó que la situación del sistema de salud se refleja en el cierre de servicios y en las deudas acumuladas por Nueva EPS con diferentes IPS del país. “El Instituto Nacional de Cancerología (INC) anunció que cerraría sus puertas para nuevos pacientes de Nueva EPS. La Liga Colombiana contra el Cáncer, días después, informa que tiene que cerrar una de sus sedes. Dos instituciones icónicas. Una misma crisis. No es coincidencia”, empezó diciendo la senadora.

También sostuvo que la cartera del Instituto Nacional de Cancerología con Nueva EPS pasó “de $36.000 millones en 2024 a $136.000 millones en 2026”. “Y eso mientras la EPS estaba intervenida. Es decir: bajo supervisión directa del Estado. Que eso pase es inaceptable”, agregó.

La senadora aseguró que el Instituto Nacional de Cancerología y otras IPS enfrentan dificultades financieras por retrasos en pagos de las EPS - crédito @PalomaValenciaL/X
La senadora aseguró que el Instituto Nacional de Cancerología y otras IPS enfrentan dificultades financieras por retrasos en pagos de las EPS - crédito @PalomaValenciaL/X

En otro de sus mensajes, Valencia mencionó la situación de la Clínica Juan N. Corpas en Bogotá y afirmó: “Los médicos renunciaron porque llevan más de 4 meses sin salario. Las EPS le deben $35.000 millones”.

Además, enumeró casos reportados en diferentes regiones del país y escribió: “37 hospitales en Antioquia suspendidos, Hospital Santa Sofía, Manizales: 500.000 usuarios sin atención, Hospital de la Orinoquía, Casanare: deuda de $30.000 millones, Clínica Versalles, Cali: cierre total”.

En el mismo hilo aseguró que varias IPS están financiando su funcionamiento con recursos propios ante los retrasos en los pagos. “Esto es lo que pasa: una IPS le factura entre $3.000 y $4.000 millones al mes a Nueva EPS. La EPS le gira entre $500 y $700 millones. Las IPS están financiando con su propia caja la atención que el sistema no paga. Y eso tiene un límite”, publicó.

Valencia hizo referencia al acuerdo entre el Gobierno y el Instituto Nacional de Cancerología. “Les pagarán $52.000 millones en 3 meses” dijo, aunque señaló que “falta el pago de $26 billones”.

En ese sentido, concluyó: “El sistema de salud no se salva con reuniones de emergencia. Se salva cuando EPS, IPS y Estado vuelven a confiar los unos en los otros, cuando las reglas se cumplen. La confianza de los usuarios, las IPS, las EPS y el sistema volverá cuando recuperemos el sistema mixto de salud”, concluyó.

Según Valencia, varias instituciones médicas están operando con restricciones debido a problemas de flujo de recursos y pago de nóminas - crédito @PalomaValenciaL/X
Según Valencia, varias instituciones médicas están operando con restricciones debido a problemas de flujo de recursos y pago de nóminas - crédito @PalomaValenciaL/X

Distrito anunció medidas para garantizar la atención en Bogotá

En medio de la discusión pública sobre la situación financiera del sistema de salud, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá informó una serie de medidas para atender la contingencia derivada del cierre o restricción de servicios en varias IPS de la capital.

Frente a este panorama, el Distrito anunció el fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Entre las medidas está la entrada en funcionamiento del nuevo hospital de Usme, que comenzará a prestar servicios de urgencias desde el 15 de mayo y contará con 260 camas de hospitalización. Según la administración distrital, para finales de junio también estarán habilitados servicios de cirugía y UCI.

Otra de las acciones anunciadas fue la caracterización de puntos especializados para asegurar la atención de pacientes con traumas y otras urgencias prioritarias en diferentes zonas de la ciudad.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, calificó la actual situación como de “gran preocupación”; sin embargo, pidió comprensión a la ciudadanía y advirtió que podrían presentarse demoras en algunos servicios mientras se reorganiza la red hospitalaria.

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