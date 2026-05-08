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Choque en el Metropolitano: hijas de víctima denuncian que clínica quiere dar de alta a su madre pese a fractura de columna

Familiares aseguran que la mujer de 66 años permanece postrada en una cama y necesita ayuda permanente para movilizarse tras el accidente

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Una pasajera que resultó herida junto a su madre en el accidente de un bus del Metropolitano denuncia públicamente que la clínica pretende dar de alta a su progenitora, a pesar de que sufre una grave fractura en la columna que le impide moverse. (Crédito: Panamericana TV)

Una de las pasajeras afectadas por el accidente ocurrido en una unidad del Metropolitano denunció públicamente que su madre, quien resultó gravemente herida tras el choque registrado el pasado 5 de mayo, estaría a punto de recibir el alta médica pese a presentar una fractura en la columna. En entrevista con Panamericana Televisión, la familia expresó su preocupación por el estado de salud de la mujer de 66 años y pidió la intervención de las autoridades.

El accidente dejó 18 personas heridas de gravedad y varias de ellas continúan recibiendo atención médica. Desde los exteriores de la clínica Javier Prado, una de las hijas de la paciente relató que tanto ella como su madre viajaban en la parte posterior de la unidad cuando ocurrió el impacto. Según contó, su madre “salió disparada de su asiento en el segundo choque” y desde entonces permanece postrada en una cama debido a las lesiones sufridas.

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Mujer de 66 años con fractura en la columna tras choque del Metropolitano podría ser dada de alta, denuncia familia. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamericana)
Mujer de 66 años con fractura en la columna tras choque del Metropolitano podría ser dada de alta, denuncia familia. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamericana)

Víctima tiene fractura en la columna

En conversación con el citado medio, la joven afirmó que su madre presenta una fractura en la columna que le impide movilizarse con normalidad. Además, señaló que la mujer permanece con collarín y necesita asistencia permanente incluso para actividades básicas.

“Mi mamá ahorita se encuentra mal de salud. Se encuentra con una fractura en la columna, donde le está imposibilitando poder movilizarse. Desde el accidente no se ha parado de su cama”, declaró. Asimismo, indicó que la paciente tiene dificultades para alimentarse y actualmente consume papillas y alimentos triturados debido a problemas para tragar.

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La familia también cuestionó la atención recibida tras el accidente y aseguró que no existe una comunicación constante con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), pese a que, según señalaron, representantes de la entidad habrían afirmado públicamente que sí mantienen contacto con los afectados.

Familiares de una mujer de 66 años, quien sufrió una fractura en la columna tras un accidente en el Metropolitano, denuncian que la clínica pretende darle el alta. Su hija, también herida, pide a las autoridades de la ATU y del Metropolitano que se hagan responsables. (Crédito: ATU)

Hija también sufrió daños

La hija de la paciente también indicó que ella misma sufrió diversas lesiones durante el accidente y que continúa presentando dificultades para movilizarse. Según detalló, recibió el alta médica el mismo día del choque, aunque todavía experimenta dolores en distintas partes del cuerpo.

“Tengo esguince en la columna cervical, esguinces y torceduras, además de contusiones prácticamente en todo el cuerpo”, manifestó. La joven agregó que necesita ayuda incluso para acostarse o levantarse de la cama y que los dolores comenzaron a intensificarse después del accidente.

En ese contexto, otra familiar señaló que la situación de ambas víctimas sigue siendo delicada y expresó su preocupación por el estado de la mujer de 66 años. Indicó que la paciente no puede bañarse sola y requiere apoyo constante para moverse.

Heridas en accidente del Metropolitano piden intervención de la ATU ante delicado estado de salud de adulta mayor. (Foto: Captura video/Panamericana TV)
Heridas en accidente del Metropolitano piden intervención de la ATU ante delicado estado de salud de adulta mayor. (Foto: Captura video/Panamericana TV)

Exigen acciones a la ATU

Las hijas de la afectada hicieron un llamado público a la ATU y al Metropolitano para que acompañen el proceso de recuperación de las víctimas y garanticen una atención médica adecuada. Además, pidieron que no se concrete el alta médica mientras la paciente continúe con limitaciones físicas y dolor constante.

“Una lesión en la columna es muy delicada. Mi mamá todavía no se para de la cama”, sostuvo una de las familiares durante su declaración a Panamericana Televisión. Asimismo, cuestionó que no exista un monitoreo más prolongado sobre la evolución de la paciente antes de determinar su salida de la clínica.

Las afectadas denunciaron falta de comunicación y seguimiento por parte de la ATU luego del choque que dejó 18 heridos de gravedad. (Foto: Captura video/Panamericana TV)
Las afectadas denunciaron falta de comunicación y seguimiento por parte de la ATU luego del choque que dejó 18 heridos de gravedad. (Foto: Captura video/Panamericana TV)

Hasta el momento, ni la ATU ni representantes del Metropolitano se han pronunciado públicamente sobre las denuncias realizadas por la familia de las afectadas. Entretanto, los familiares continúan solicitando apoyo y seguimiento médico para ambas pacientes, quienes aún presentan secuelas tras el accidente registrado en el servicio de transporte público.

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